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Posted 17 октября, 12:41

Published 17 октября, 12:41

Modified 17 октября, 12:43

Updated 17 октября, 12:43

Укладка на 5+: как выбрать пенку — секреты профессионала

Укладка на 5+: как выбрать пенку — секреты профессионала

17 октября 2024, 12:41
Фото: freepik
Из всех средств для укладки чаще всего мы используем пенку — легкую и удобную в применении. Как выбрать ее правильно — рассказал стилист.

Для чего нужна пенка

Как отмечает Олеся Мякишева, парикмахер-колорист, с помощью пенки легко формировать практически любые прически. На выбор средства влияет множество разных факторов, в их числе — особенности укладки, тип волос, их состояние. Выбрать идеальную пенку можно путем экспериментов, тестируя разные средства и определяя, какой вариант подходит больше.

Фото: freepik

Эффект и фиксация

Важно, какой эффект обеспечивает пенка для укладки. Специальные средства используются для фиксации прически, формирования волн и кудрей, а также для создания прикорневого объема. Олеся Мякишева также советует ориентироваться на степень фиксации, которую обеспечивает пенка.

«Всего их три — сильная, средняя и слабая. Пенка для слабой фиксации идеальна, если необходимо сделать легкую и простую укладку, придать волосам объем у корней. Такая пенка подходит и для укладки вьющихся волос», — объясняет эксперт.

Пенка, обеспечивающая среднюю фиксацию, подойдет для укладки повседневных причесок. К примеру, с ее помощью можно зафиксировать гладкий и аккуратный пучок, косы. Что касается средств с сильной фиксацией, то они незаменимы, если речь идет о сложных укладках. Такое средство подойдет и для текстурирования прядей.

Фото: freepik

Состав

Состав пенки для волос — еще один важный момент. Олеся Мякишева обращает внимание на то, что среди ингредиентов некоторых средств есть полимеры термоактивного типа, которые начинают действовать исключительно в условиях нагревания.

«Такие ингредиенты отвечают за фиксацию волос и отдельных прядей, позволяют формировать объем», — отмечает эксперт.

Что касается парабенов в составе пенок, то Олеся Мякишева отмечает: эти ингредиенты слишком демонизируют, тогда как они незаменимы. Именно парабены обеспечивают пенкам оптимальный срок годности, а на состояние волос они не оказывают никакого негативного влияния.

Если есть возможность, стоит выбирать пенки, в составе которых есть растительные компоненты, масла, а также протеины, — это полезные ингредиенты. Они улучшают состояние волос, обеспечивают им защиту, делают более послушными.

В некоторых средствах содержатся кондиционирующие ингредиенты, силиконы. Олеся Мякишева считает, что ничего опасного в таких средствах нет, более того — в некоторых случаях такие ингредиенты действуют во благо: например, поврежденным и сухим прядям они придают блеск, делают их мягкими и упругими. А вот для тонких волос они не очень полезны, поскольку утяжеляют их.

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