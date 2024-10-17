Укладка на 5+: как выбрать пенку — секреты профессионала

В некоторых средствах содержатся кондиционирующие ингредиенты, силиконы. Олеся Мякишева считает, что ничего опасного в таких средствах нет, более того — в некоторых случаях такие ингредиенты действуют во благо: например, поврежденным и сухим прядям они придают блеск, делают их мягкими и упругими. А вот для тонких волос они не очень полезны, поскольку утяжеляют их.