Как стать героиней дорамы: выбираем модные корейские стрижки

Если у вас короткие волосы и вы мечтаете о стрижке в корейском стиле, выбирайте стрижку гарсон, но обязательно с удлиненной частью на затылке, либо боб или его вариацию на тему каре. В каноны корейского стиля также укладываются стрижки типа пикси — боб, длинные. Отлично будет смотреться и каре в классическом исполнении, и стрижка типа «шапочка», короткая по бокам.