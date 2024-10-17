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Posted 17 октября, 12:04

Published 17 октября, 12:04

Modified 17 октября, 12:06

Updated 17 октября, 12:06

Как стать героиней дорамы: выбираем модные корейские стрижки

Как стать героиней дорамы: выбираем модные корейские стрижки

17 октября 2024, 12:04
Фото: freepik
Мечтаете выглядеть как героиня любимой корейской дорамы? Подберите модную стрижку с учетом длины ваших волос — и будьте неотразимы.

Короткие корейские стрижки

Если у вас короткие волосы и вы мечтаете о стрижке в корейском стиле, выбирайте стрижку гарсон, но обязательно с удлиненной частью на затылке, либо боб или его вариацию на тему каре. В каноны корейского стиля также укладываются стрижки типа пикси — боб, длинные. Отлично будет смотреться и каре в классическом исполнении, и стрижка типа «шапочка», короткая по бокам.

Фото: freepik

Корейские стрижки для волос средней длины

Топ стрижек в корейском стиле для средних по длине волос выглядит так — идеально ровный срез, каскад и боб. Челки могут быть любыми, самыми модными считаются густые и прямые, а также классические корейские — легкие. Актуальны челки типа «шторка».

Акцент следует делать на блеске и гладкости волос. Важно, чтобы пряди буквально сияли не только после разглаживания при помощи утюжка, но даже если они завиты в эффектные локоны. Этого легко добиться, если непосредственно перед укладкой нанести на волосы специальное уходовое средство.

Фото: freepik

Корейские стрижки на длинные волосы

Идеальная стрижка в корейском стиле на длинные волосы — та, которую носят участницы группы Blackpink. Поклонники этого коллектива знают, как часто девушки экспериментируют со своим внешним видом, красят пряди в разные цвета, однако длина волос остается неизменной.

Отличным решением может стать ровный срез или модный каскад, однако в полном соответствии с канонами корейского стиля будут смотреться просто распущенные волосы, обязательно ухоженные, либо волосы, подстриженные лесенкой без акцента на переход. Пряди у лица могут быть слегка укорочены.

Фото: freepik

В Южной Корее сегодня в тренде различные укладки — плетение, пучки, эффектные хвосты. Самый актуальный стиль — романтичный, поэтому в прическах и укладках девушки используют всевозможные бантики, ленты, заколки и ободки.

Челка в прическах на длинные волосы обязательна, если речь идет о корейском стиле. Можно остановить выбор на прямой, воздушной и легкой челке, которая будет прекрасно смотреться на волосах любого цвета.

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