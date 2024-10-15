Экстрим и яркость: кому идет каре с выбритым виском

Posted 15 октября, 11:38
Published 15 октября, 11:38
Modified 15 октября, 11:41
Updated 15 октября, 11:41
Технически это самое что ни на есть каре, с присущей ему плавностью линий и четкой геометрией. Оригинальность ему придают именно выбритые виски, а в ряде случаев мастера выбривают даже затылок. Эти участки скрываются под удлиненными верхними прядями.
Сложность и оригинальность стрижки зависят от наличия у нее графических элементов. К примеру, некоторым девушкам нравятся узоры, которые выбриваются при помощи машинки со специальными насадками. Эффектный вид стрижке придают окрашенные пряди. В некоторых случаях оригинальность каре обыгрывается за счет такого приема, как рваная филировка. Нередко прическа дополняется короткой челкой, ассиметричными чертами. Очень интересно смотрится каре с фейдом, когда пряди на определенных участках меняются в длине, но плавно.
Если хочется сделать по-настоящему оригинальную и даже экстремальную стрижку, то можно попросить мастера выбрить волосы по направлению вверх от висков совсем коротко. Классическим же вариантом остается универсальное каре с двумя укороченными висками или с одним выбритым.
Стрижка смотрится эффектно, однако считается достаточно коварной — она полностью открывает лицо и делает акцент на всех его достоинствах и недостатках. Иными словами, волосами уже не получится замаскировать скулы, если они слишком широкие, щеки.
С особой осторожностью такую стрижку стилисты советуют выбирать девушкам с лицом прямоугольной, квадратной или круглой формы. Стоит учесть, что выбривание очень ярко проявляет все нюансы внешности. А вот девушкам с овальным лицом такая стрижка подойдет идеально.
Многое зависит от типа волос, их текстуры. Без особых проблем каре с выбритым виском можно сделать на волнистых или на прямых волосах. В случае с вьющимися волосами процесс более сложный, поскольку пропорции стрижки должны соблюдаться идеально.
Сама по себе стрижка считается молодежной, поэтому женщины старше 50 лет должны выбирать ее осторожно и тщательно. Важно учесть, что к такому возрасту волосы могут стать более тонкими, и каре с выбритым виском вряд ли будет смотреться на них идеально, как минимум — достаточно объемно. То же можно сказать о стрижке, если ее выбирают девушки с тонкими и умеренно густыми волосами. Для них оптимальным вариантом может стать каре асимметричного типа, в котором нижний ярус волос укорачивается, а верхний остается длинным.