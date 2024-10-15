newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 октября, 11:38

Published 15 октября, 11:38

Modified 15 октября, 11:41

Updated 15 октября, 11:41

Экстрим и яркость: кому идет каре с выбритым виском

Экстрим и яркость: кому идет каре с выбритым виском

15 октября 2024, 11:38
Фото: freepik
Каре с выбритым виском — очень эффектная и оригинальная стрижка. Разбираемся, кому она идет и какие особенности у нее есть.

Каре с выбритым виском — что это за стрижка

Технически это самое что ни на есть каре, с присущей ему плавностью линий и четкой геометрией. Оригинальность ему придают именно выбритые виски, а в ряде случаев мастера выбривают даже затылок. Эти участки скрываются под удлиненными верхними прядями.

Сложность и оригинальность стрижки зависят от наличия у нее графических элементов. К примеру, некоторым девушкам нравятся узоры, которые выбриваются при помощи машинки со специальными насадками. Эффектный вид стрижке придают окрашенные пряди. В некоторых случаях оригинальность каре обыгрывается за счет такого приема, как рваная филировка. Нередко прическа дополняется короткой челкой, ассиметричными чертами. Очень интересно смотрится каре с фейдом, когда пряди на определенных участках меняются в длине, но плавно.

Если хочется сделать по-настоящему оригинальную и даже экстремальную стрижку, то можно попросить мастера выбрить волосы по направлению вверх от висков совсем коротко. Классическим же вариантом остается универсальное каре с двумя укороченными висками или с одним выбритым.

Фото: salonsecret

Кому идет каре с выбритым виском

Стрижка смотрится эффектно, однако считается достаточно коварной — она полностью открывает лицо и делает акцент на всех его достоинствах и недостатках. Иными словами, волосами уже не получится замаскировать скулы, если они слишком широкие, щеки.

С особой осторожностью такую стрижку стилисты советуют выбирать девушкам с лицом прямоугольной, квадратной или круглой формы. Стоит учесть, что выбривание очень ярко проявляет все нюансы внешности. А вот девушкам с овальным лицом такая стрижка подойдет идеально.

Фото: freepik

Многое зависит от типа волос, их текстуры. Без особых проблем каре с выбритым виском можно сделать на волнистых или на прямых волосах. В случае с вьющимися волосами процесс более сложный, поскольку пропорции стрижки должны соблюдаться идеально.

Сама по себе стрижка считается молодежной, поэтому женщины старше 50 лет должны выбирать ее осторожно и тщательно. Важно учесть, что к такому возрасту волосы могут стать более тонкими, и каре с выбритым виском вряд ли будет смотреться на них идеально, как минимум — достаточно объемно. То же можно сказать о стрижке, если ее выбирают девушки с тонкими и умеренно густыми волосами. Для них оптимальным вариантом может стать каре асимметричного типа, в котором нижний ярус волос укорачивается, а верхний остается длинным.

Читайте также:
Все о модной стрижке французский боб: кому идет и как выглядит«Одна ты такая»: 5 женщин с уникальными особенностями внешностиБлуждающий френч — оригинальный и модный маникюр на октябрь 2024 года
#Мария Казак#Общество#Красота#Тренды 2024
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика