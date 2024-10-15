Экстрим и яркость: кому идет каре с выбритым виском

Сама по себе стрижка считается молодежной, поэтому женщины старше 50 лет должны выбирать ее осторожно и тщательно. Важно учесть, что к такому возрасту волосы могут стать более тонкими, и каре с выбритым виском вряд ли будет смотреться на них идеально, как минимум — достаточно объемно. То же можно сказать о стрижке, если ее выбирают девушки с тонкими и умеренно густыми волосами. Для них оптимальным вариантом может стать каре асимметричного типа, в котором нижний ярус волос укорачивается, а верхний остается длинным.