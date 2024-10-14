newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 октября, 12:58

Published 14 октября, 12:58

Modified 14 октября, 13:01

Updated 14 октября, 13:01

Все о модной стрижке французский боб: кому идет и как выглядит

Все о модной стрижке французский боб: кому идет и как выглядит

14 октября 2024, 12:58
Фото: freepik
Французский боб — стрижка-хит. Рассказываем все, что вам нужно о ней знать: как она выглядит и кому идет.

Как выглядит французский боб

Французский боб напоминает короткое каре, которое доходит на самых длинных участках до уровня губ или чуть ниже. Текстура у этой стрижки подвижная, а форма отличается нарочитой небрежностью. Что касается затылка, то он остается немного приподнятым — в классическом варианте исполнения мастера на этом участке делают градуировку и оставляют мягкие слои. Вокруг лица идут длинные пряди, а срез всегда плотный.

До недавнего времени считалось, что французский боб обязательно должен быть с челкой. Однако сегодня стилисты считают, что от челки можно и отказаться, поскольку даже без нее мягкость силуэта стрижки подчеркивает естественность, женственность и элегантность образа.

Фото: freepik

Плюсы и минусы французского боба

Французский боб — та самая стрижка, у которой практически нет минусов. К ним можно отнести разве что необходимость в периодической коррекции прически по мере того, как волосы начинают отрастать. Некоторые сложности могут быть с укладкой челки. Также стоит отметить, что такая стрижка идет не всем девушкам с круглым лицом.

Что касается преимуществ, то у стрижки французский боб их очень много. В их числе — универсальность, отличное сочетание с любым типом окрашивания волос, от естественного до креативного. Стрижка способна зрительно скорректировать черты лица, например акцентировать внимание на скулах. Французский боб делает лоб более широким, подчеркивает изящество шеи, овал лица. Стрижка великолепно смотрится на волнистых и кудрявых волосах, а также на прямых.

Фото: freepik

Французский боб на волосах разной длины

Самый модный вариант французского боба в 2024 году — стрижка на короткие волосы. Чаще всего в таком варианте она напоминает пикси, а иногда короткое каре. Важно, чтобы акцент был сделан на текстуре волос.

Если стрижка делается на средние волосы, то боб может доходить до участка подбородка, и это плюс, поскольку стрижка делает более мягкой линию челюстей. На средних волосах стрижка смотрится чуть менее объемно, однако очень элегантно. Наиболее удачный вариант — французский боб на средние волосы натурального оттенка.

Фото: freepik

Кому идет французский боб

Важно ориентироваться на черты лица, его форму. Круглолицым девушкам стилисты советуют ориентироваться на укороченные стрижки с максимальным объемом на участках висков. Девушки с прямоугольным лицом могут выбирать французский боб с косой челкой, для овального лица идеальны любые варианты.

Читайте также:
«Одна ты такая»: 5 женщин с уникальными особенностями внешностиБлуждающий френч — оригинальный и модный маникюр на октябрь 2024 годаПэрис Хилтон рассказала о своих кумирах
#Мария Казак#Общество#Красота#Тренды 2024
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика