Все о модной стрижке французский боб: кому идет и как выглядит

Posted 14 октября, 12:58
Published 14 октября, 12:58
Modified 14 октября, 13:01
Updated 14 октября, 13:01
Французский боб напоминает короткое каре, которое доходит на самых длинных участках до уровня губ или чуть ниже. Текстура у этой стрижки подвижная, а форма отличается нарочитой небрежностью. Что касается затылка, то он остается немного приподнятым — в классическом варианте исполнения мастера на этом участке делают градуировку и оставляют мягкие слои. Вокруг лица идут длинные пряди, а срез всегда плотный.
До недавнего времени считалось, что французский боб обязательно должен быть с челкой. Однако сегодня стилисты считают, что от челки можно и отказаться, поскольку даже без нее мягкость силуэта стрижки подчеркивает естественность, женственность и элегантность образа.
Французский боб — та самая стрижка, у которой практически нет минусов. К ним можно отнести разве что необходимость в периодической коррекции прически по мере того, как волосы начинают отрастать. Некоторые сложности могут быть с укладкой челки. Также стоит отметить, что такая стрижка идет не всем девушкам с круглым лицом.
Что касается преимуществ, то у стрижки французский боб их очень много. В их числе — универсальность, отличное сочетание с любым типом окрашивания волос, от естественного до креативного. Стрижка способна зрительно скорректировать черты лица, например акцентировать внимание на скулах. Французский боб делает лоб более широким, подчеркивает изящество шеи, овал лица. Стрижка великолепно смотрится на волнистых и кудрявых волосах, а также на прямых.
Самый модный вариант французского боба в 2024 году — стрижка на короткие волосы. Чаще всего в таком варианте она напоминает пикси, а иногда короткое каре. Важно, чтобы акцент был сделан на текстуре волос.
Если стрижка делается на средние волосы, то боб может доходить до участка подбородка, и это плюс, поскольку стрижка делает более мягкой линию челюстей. На средних волосах стрижка смотрится чуть менее объемно, однако очень элегантно. Наиболее удачный вариант — французский боб на средние волосы натурального оттенка.
Важно ориентироваться на черты лица, его форму. Круглолицым девушкам стилисты советуют ориентироваться на укороченные стрижки с максимальным объемом на участках висков. Девушки с прямоугольным лицом могут выбирать французский боб с косой челкой, для овального лица идеальны любые варианты.