Все о модной стрижке французский боб: кому идет и как выглядит

Французский боб — та самая стрижка, у которой практически нет минусов. К ним можно отнести разве что необходимость в периодической коррекции прически по мере того, как волосы начинают отрастать. Некоторые сложности могут быть с укладкой челки. Также стоит отметить, что такая стрижка идет не всем девушкам с круглым лицом.