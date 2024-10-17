Русский музей открывает масштабную выставку «Великий Карл» к 225-летию Брюллова

Posted 17 октября, 18:02
Published 17 октября, 18:02
Modified 17 октября, 18:06
Updated 17 октября, 18:06
Всего на выставке будет представлено свыше трехсот его произведений, собранных как из музейных фондов, так и из частных коллекций. Об этом информирует gazeta.ru.
Министр культуры России Ольга Любимова в социальных сетях отметила, что в начале девятнадцатого столетия Брюллов оказал мощное воздействие на эволюцию российской живописи, интегрировав её в мировую культурную среду, за что современники прозвали его «Великим Карлом».
Она отметила, что эта выставка будет одним из ключевых мероприятий текущего года.
Особое внимание будет уделено недавно восстановленному произведению «Последний день Помпеи», которое зрители смогут увидеть впервые за почти два века после комплексной научной реставрации.