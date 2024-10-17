Почему самолеты стали медленнее летать

Posted 17 октября, 10:16
Published 17 октября, 10:16
Modified 17 октября, 10:18
Updated 17 октября, 10:18
В прошлом такие самолёты, как «Конкорд» и «Боинг-747», были известны своей скоростью и летали быстрее, чем современные коммерческие модели. Но потом авиационная отрасль сосредоточилась не на скорости, а на более медленных самолётах.
Эта тенденция зародилась в конце XX века после нефтяного кризиса 1970-х годов, когда цены на топливо резко выросли. Этот кризис вынудил авиакомпании искать способы сократить расходы на топливо, что привело к постепенному снижению скорости.
Например, у Boeing 707, популярного авиалайнера 1960-х годов, крейсерская скорость составляла около 966 км/ч (600 миль/ч). У современного авиалайнера Boeing 787 Dreamliner крейсерская скорость составляет около 901 км/ч (560 миль/ч). Такое снижение может показаться пустяком, но оно приводит к значительной экономии топлива на дальних маршрутах.
Полёты на более низких скоростях оказались эффективным методом экономии. Производители современных самолётов конструируют их так, чтобы они были более аэродинамически эффективными на низких скоростях, что позволяет авиакомпаниям потреблять меньше топлива без ущерба для безопасности и комфорта.
К тому же, полет с меньшей скоростью уменьшает лобовое сопротивление — силу, которая препятствует движению самолета вперед по воздуху. Когда лобовое сопротивление меньше, самолет экономнее расходует топливо.
Ещё одним фактором, влияющим на снижение скорости полёта, является растущая обеспокоенность состоянием окружающей среды, из-за чего авиакомпании вынуждены сокращать своё воздействие на окружающую среду.
Поэтому низкие скорости влияют также и на сокращение количества выбросов парниковых газов, производимых самолётами.
Воздушное движение также сыграло свою роль в снижении скорости полётов. По мере того, как с годами увеличивалось количество рейсов, увеличивалось и количество самолётов в небе.
Авиадиспетчерам приходится управлять всё более сложным воздушным пространством, что часто требует корректировки маршрутов и скоростей полётов для поддержания безопасного расстояния между самолётами.
Современные самолёты действительно летают на больших высотах по сравнению с самолётами прошлого. На это есть несколько причин:
Источник: miragenews