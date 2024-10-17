Почему самолеты стали медленнее летать

В мире, где технологии постоянно развиваются, самолёты должны летать быстрее, чем когда-либо. Однако, как ни странно, современные аэробусы на самом деле летают медленнее, чем в 1960-х и 1970-х годах. Это явление вызывает справедливые вопросы как у пассажиров, так и у любителей авиации.

В прошлом такие самолёты, как «Конкорд» и «Боинг-747», были известны своей скоростью и летали быстрее, чем современные коммерческие модели. Но потом авиационная отрасль сосредоточилась не на скорости, а на более медленных самолётах. Эта тенденция зародилась в конце XX века после нефтяного кризиса 1970-х годов, когда цены на топливо резко выросли. Этот кризис вынудил авиакомпании искать способы сократить расходы на топливо, что привело к постепенному снижению скорости. Например, у Boeing 707, популярного авиалайнера 1960-х годов, крейсерская скорость составляла около 966 км/ч (600 миль/ч). У современного авиалайнера Boeing 787 Dreamliner крейсерская скорость составляет около 901 км/ч (560 миль/ч). Такое снижение может показаться пустяком, но оно приводит к значительной экономии топлива на дальних маршрутах. Почему самолеты летают медленнее . Фото: 1MI Топливная экономичность и снижение затрат Полёты на более низких скоростях оказались эффективным методом экономии. Производители современных самолётов конструируют их так, чтобы они были более аэродинамически эффективными на низких скоростях, что позволяет авиакомпаниям потреблять меньше топлива без ущерба для безопасности и комфорта. К тому же, полет с меньшей скоростью уменьшает лобовое сопротивление — силу, которая препятствует движению самолета вперед по воздуху. Когда лобовое сопротивление меньше, самолет экономнее расходует топливо. Экологические соображения Ещё одним фактором, влияющим на снижение скорости полёта, является растущая обеспокоенность состоянием окружающей среды, из-за чего авиакомпании вынуждены сокращать своё воздействие на окружающую среду. Поэтому низкие скорости влияют также и на сокращение количества выбросов парниковых газов, производимых самолётами. Самолеты летают медленнее из-за экономии топлива . Фото: 1MI Воздушное движение и заторы Воздушное движение также сыграло свою роль в снижении скорости полётов. По мере того, как с годами увеличивалось количество рейсов, увеличивалось и количество самолётов в небе. Авиадиспетчерам приходится управлять всё более сложным воздушным пространством, что часто требует корректировки маршрутов и скоростей полётов для поддержания безопасного расстояния между самолётами. Выше, но медленнее Современные самолёты действительно летают на больших высотах по сравнению с самолётами прошлого. На это есть несколько причин: Повышение эффективности двигателей: по мере развития технологий авиационные двигатели становились более эффективными, что позволило самолётам относительно легко подниматься на большую высоту.



Снижение сопротивления воздуха: на больших высотах плотность воздуха ниже, а значит, сопротивление воздуха или лобовое сопротивление меньше. Это позволяет самолётам летать более эффективно и расходовать меньше топлива.



Снижение турбулентности: на больших высотах воздух обычно более спокойный и менее турбулентный, что обеспечивает более комфортные условия для пассажиров.



Управление воздушным движением и маршрутизация: полёты на больших высотах позволяют более эффективно распределять самолёты по маршрутам, чтобы минимизировать заторы в воздушном пространстве, а также использовать струйное течение — высотный воздушный поток, который помогает самолётам экономить топливо и время во время длительных перелётов. Источник: miragenews Самолеты летают выше, чем 50 лет назад . Фото: 1MI Читайте также: Ученые выяснили, как мозговой кровоток и вес влияют на память пожилых людей Грибы умеют думать? Ученые были поражены тому, как эти растения выстраивают связи Не покупайте даже по пятницам: Роскачество назвал худший сидр из вашего магазина