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Posted 9 октября, 06:26

Published 9 октября, 06:26

Modified 9 октября, 06:31

Updated 9 октября, 06:31

Ученые выяснили, как мозговой кровоток и вес влияют на память пожилых людей

Ученые выяснили, как мозговой кровоток и вес влияют на память пожилых людей

9 октября 2024, 06:26
Фото: Изображение Midjourney
Ученые выяснили, как мозговой кровоток и вес влияют на память пожилых людей
Опубликована новая исследовательская статья, в которой ученые пытались выяснить, как же мозговой кровоток влияет на когнитивные функции человека в старости.

С возрастом здоровье мозга ухудшается, особенно с точки зрения мозгового кровотока (CBF) и времени прохождения крови по артериям (ATT) — ключевых показателей здоровья сосудов головного мозга. Этот факт может ухудшить память и концентрацию, рассказывает издание AGING.

В своей работе исследователи решили выяснить взаимосвязь между CBF, ATT и когнитивными функциями у здоровых пожилых людей в возрасте 60-81 год. В учет брались также показатели веса (ИМТ) и артериального давления.

Результаты показали, что высокий ИМТ связан с более низким общим мозговым кровотоком и более длительным общим временем прохождения крови по артериям.

«В заключение можно сказать, что предотвращение чрезмерного набора веса может помочь замедлить возрастное ухудшение состояния сосудов головного мозга», — подводят итоги исследования ученые.

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#Эмилия Шпилева#Наука#Исследование#Медицина#Все материалы авторов
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