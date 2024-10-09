Ученые выяснили, как мозговой кровоток и вес влияют на память пожилых людей

Posted 9 октября, 06:26
Published 9 октября, 06:26
Modified 9 октября, 06:31
Updated 9 октября, 06:31
С возрастом здоровье мозга ухудшается, особенно с точки зрения мозгового кровотока (CBF) и времени прохождения крови по артериям (ATT) — ключевых показателей здоровья сосудов головного мозга. Этот факт может ухудшить память и концентрацию, рассказывает издание AGING.
В своей работе исследователи решили выяснить взаимосвязь между CBF, ATT и когнитивными функциями у здоровых пожилых людей в возрасте 60-81 год. В учет брались также показатели веса (ИМТ) и артериального давления.
Результаты показали, что высокий ИМТ связан с более низким общим мозговым кровотоком и более длительным общим временем прохождения крови по артериям.
«В заключение можно сказать, что предотвращение чрезмерного набора веса может помочь замедлить возрастное ухудшение состояния сосудов головного мозга», — подводят итоги исследования ученые.
Ранее мы рассказывали, как выглядят слезы с точки зрения науки и какую пользу они приносят.