Готовимся к Хэллоуину: 5 самых страшных хоррор-квестов Петербурга

Posted 17 октября, 10:06
Published 17 октября, 10:06
Modified 17 октября, 10:08
Updated 17 октября, 10:08
Адрес: Набережная обводного канала, 123
Старинные особняки таят в себе очень много секретов, особенно если их населяют призраки тех, кто раньше здесь жил. Вам предстоит узнать тайну проклятого дома, но для этого надо пройти все испытания, которые будут чинить на вашем пути потусторонние силы.
Адрес: ул. Тележная, 37а
Оказаться в заброшенном детском доме — задачка не для слабонервных. Особенно если сквозь зловещую тишину то и дело прорезаются какие-то странные звуки: иногда это детский смех, а иногда жалобный плач — от этих звуков мороз ползет по коже. Но останавливаться нельзя, надо понять, какие жуткие события происходили в этих мрачных стенах.
Адрес: ул. Лифляндская, 3
Кукла Аннабель, одержимая злым духом, известный хоррор-персонаж. Если вы всегда хотели с ней встретиться, то этот квест-перформанс станет отличной возможностью как для этого, так и для проверки своих нервов. Это жуткое существо покажет вам, что такое настоящий леденящий ужас.
Адрес: ул. Промышленная, 5
Задание этого квеста — простое и сложное одновременно. Участникам предстоит найти старые рукописи ученой дамы, генетика фрау Эммы. Есть сведения, что они находятся на одном из заброшенных складов. Готовы ли раздобыть ценные записи и узнать, какие жуткие опыты ставила генетик на собственных детях?