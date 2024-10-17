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Posted 17 октября, 10:06

Published 17 октября, 10:06

Modified 17 октября, 10:08

Updated 17 октября, 10:08

Готовимся к Хэллоуину: 5 самых страшных хоррор-квестов Петербурга

Готовимся к Хэллоуину: 5 самых страшных хоррор-квестов Петербурга

17 октября 2024, 10:06
Фото: Изображение Midjourney
Готовимся к Хэллоуину: 5 самых страшных хоррор-квестов Петербурга
Хэллоуин уже на пороге. Уже придумали, как будете отмечать этот праздник? Пожалуй, нет способа лучше, чем провести этот праздник на пике адреналина, погрузившись в атмосферу квестов по мотивам любимых хорроров. Вот 5 страшных мест, особенно почитаемых петербуржцами.

Квет-перформанс «Проклятый дом»

Адрес: Набережная обводного канала, 123

Старинные особняки таят в себе очень много секретов, особенно если их населяют призраки тех, кто раньше здесь жил. Вам предстоит узнать тайну проклятого дома, но для этого надо пройти все испытания, которые будут чинить на вашем пути потусторонние силы.

Квет-перформанс на Хеллоуин «Проклятый дом»Квет-перформанс на Хеллоуин «Проклятый дом»
Квет-перформанс на Хеллоуин «Проклятый дом». Фото: Изображение Midjourney

Квест-перформанс «Бессонница»

Адрес: ул. Тележная, 37а

Оказаться в заброшенном детском доме — задачка не для слабонервных. Особенно если сквозь зловещую тишину то и дело прорезаются какие-то странные звуки: иногда это детский смех, а иногда жалобный плач — от этих звуков мороз ползет по коже. Но останавливаться нельзя, надо понять, какие жуткие события происходили в этих мрачных стенах.

Квест-перформанс на Хеллоуин «Бессонница»Квест-перформанс на Хеллоуин «Бессонница»
Квест-перформанс на Хеллоуин «Бессонница». Фото: Изображение Midjourney

Квест-перформанс «Проклятие Аннабель»

Адрес: ул. Лифляндская, 3

Кукла Аннабель, одержимая злым духом, известный хоррор-персонаж. Если вы всегда хотели с ней встретиться, то этот квест-перформанс станет отличной возможностью как для этого, так и для проверки своих нервов. Это жуткое существо покажет вам, что такое настоящий леденящий ужас.

Квест-перформанс на Хеллоуин «Проклятие Аннабель»Квест-перформанс на Хеллоуин «Проклятие Аннабель»
Квест-перформанс на Хеллоуин «Проклятие Аннабель». Фото: Изображение Midjourney

Квест-перформанс «Идеальные создания»

Адрес: ул. Промышленная, 5

Задание этого квеста — простое и сложное одновременно. Участникам предстоит найти старые рукописи ученой дамы, генетика фрау Эммы. Есть сведения, что они находятся на одном из заброшенных складов. Готовы ли раздобыть ценные записи и узнать, какие жуткие опыты ставила генетик на собственных детях?

Квест-перформанс на Хеллоуин «Идеальные создания»Квест-перформанс на Хеллоуин «Идеальные создания»
Квест-перформанс на Хеллоуин «Идеальные создания». Фото: Изображение Midjourney
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