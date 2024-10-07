Три неожиданных тренда на праздник Хэллоуин: пицца с призраками, стиль 90-х и «няшный» скелет

Если в этом году вам не хочется оформлять свой дом к Хэллоуину в классическом стиле, выберите более нежный и менее яркий стиль — бохо. Поиски по запросу «Хиппи-декорации на Хэллоуин» увеличились на 190%, а «Бохо-декорации на Хэллоуин» — на 85%. В этом году костюмы становятся розовыми, а поиски образа «Костюм Кэрри Брэдшоу» и «Костюм кролика Элль Вудс» выросли до 130% и 110%.