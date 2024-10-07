Три неожиданных тренда на праздник Хэллоуин: пицца с призраками, стиль 90-х и «няшный» скелет

Posted 7 октября, 08:52
Published 7 октября, 08:52
Modified 7 октября, 09:30
Updated 7 октября, 09:30
Pinterest рассказал о новых тенденциях Хэллоуина и самых популярных запросах на эту праздничную тему в 2024 году. От готического макияжа до ностальгических украшений в стиле 90-х — 31 октября обещает стать самым креативным за всю историю.
Среди пользователей Pinterest наблюдается тенденция ностальгического прошлого, во времена костюмов для вечеринок из любимых ужастиков 90-х. В этом году образы становятся более мрачными и дерзкими, а готический и клоунский макияж бьют рекорды по количеству запросов (свыше 1700%).
Чтобы добавить дому более уютную и необычную атмосферу Хэллоуина, положитесь на классический оранжевый декор — фонарики из тыквы, скелеты и чёрных кошек. Добавьте пугало или призраков из простыней, подвешенных к потолку.
Если в этом году вам не хочется оформлять свой дом к Хэллоуину в классическом стиле, выберите более нежный и менее яркий стиль — бохо. Поиски по запросу «Хиппи-декорации на Хэллоуин» увеличились на 190%, а «Бохо-декорации на Хэллоуин» — на 85%. В этом году костюмы становятся розовыми, а поиски образа «Костюм Кэрри Брэдшоу» и «Костюм кролика Элль Вудс» выросли до 130% и 110%.
Если вы решите попробовать бохо, используйте много разных пастельных розового, оранжевого и лавандового тонов. Создавайте приведений из подушек, а гирлянды из разноцветных помпонов, которые можно повесить на каминную полку или перила.
В трендовых списках также пользуются актуальностью запросы на тему «декорации в стиле диско» и создание праздничного декора в стиле 70-х.
Блюда с жуткими, но в основном милыми призраками, станут самой популярной закуской на Хэллоуине в этом году. Поиски «призрачной пиццы» (пиццы с сырной начинкой в виде призраков) увеличились на 850%, а «призрачных брауни» — на 200%.
«Креативная подача классических блюд для вечеринок станут главными в этом сезоне Хэллоуина», — говорится в отчете Trend.
Чтобы создать праздничный стол в стиле Хэллоуин просто добавьте «жуткие» штрихи к традиционным праздничным блюдам. Например, сделайте пиццу с приведениями, украсьте салат овощной или сырно-колбасной страшной рожицей. Для десертов используйте фигурки призраков из глазури или карамели.