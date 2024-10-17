30 Seconds to Mars предложили дать концерт в РФ и перевести гонорар на нужды СВО

Posted 17 октября, 14:00
Published 17 октября, 14:00
Modified 17 октября, 14:15
Updated 17 октября, 14:15
Такую идею Резяпов озвучил в беседе с Telegram-каналом SHOT, сообщает www.gazeta.ru.
Общественный деятель считает, что гонорар от выступления в России 30 Seconds to Mars будет справедливо направить на нужды СВО — на приобретение БПЛА, оружия и боеприпасов, а также бытовые нужды находящихся на фронте воинов. Он охарактеризовал такое решение как достойное, выражающее солидарность и поддержку. Резяпов заявил, что представители «Ветеранов России» уже выслали предложение американскому певцу и его группе.
Председатель движения подчеркнул, что «Ветераны России» рады намерениям зарубежных музыкантов выступить перед россиянами, однако общественники считают, что в текущих реалиях артисты должны проявить проявлять больше лояльности. Концерты и шоу-программы, требующие большого финансирования, являются неуместными на фоне того, как многие россияне собирают средства для помощи фронту.
12 октября ярчайшие представители альтернативного рока дали концерт в Белграде. Лето, находясь на сцене, спросил, есть ли среди зрителей россияне — в зале их оказалось больше, чем сербов. Солист 30STM дал обещание аудитории, что выступит в России.