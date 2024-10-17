30 Seconds to Mars предложили дать концерт в РФ и перевести гонорар на нужды СВО

Общественный деятель считает, что гонорар от выступления в России 30 Seconds to Mars будет справедливо направить на нужды СВО — на приобретение БПЛА, оружия и боеприпасов, а также бытовые нужды находящихся на фронте воинов. Он охарактеризовал такое решение как достойное, выражающее солидарность и поддержку. Резяпов заявил, что представители «Ветеранов России» уже выслали предложение американскому певцу и его группе.