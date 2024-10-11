Сын Сергея Жукова назвал группу «Руки Вверх!» настоящей семьей

Posted 11 октября, 16:19
Published 11 октября, 16:19
Modified 11 октября, 16:22
Updated 11 октября, 16:22
Как пишет www.gazeta.ru, Энджел исполнил роль собственного отца в детские годы в биографической кинокартине «Руки Вверх!», которая транслируется в кинотеатрах с 10 октября. При первом прочтении сценария подросток не сразу поверил, что описанные в сюжете события действительно происходили по-настоящему.
Мальчик подходил к своему звездному отцу и спрашивал, так ли обстояло дело на самом деле. И Жуков-старший все подтверждал.
Юный артист признался, что с огромным интересом наблюдал за тем, как отец читает сценарий. Энджел обращает внимание на то, что его папа старался при работе на съемочной площадке сохранять рабочий настрой при общении с ним, иногда давая советы относительно актерской игры и перевоплощения в кадре.