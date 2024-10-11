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Posted 11 октября, 16:19

Published 11 октября, 16:19

Modified 11 октября, 16:22

Updated 11 октября, 16:22

Сергей Жуков с сыном

Сын Сергея Жукова назвал группу «Руки Вверх!» настоящей семьей

11 октября 2024, 16:19
Фото: Соцсети
Сергей Жуков с сыном
Сын Сергея Жукова Энджел рассказал изданию «ОК на связи!», что песни поп-коллектива «Руки Вверх!» сопровождали его всю жизнь, поэтому мальчик практически сроднился с группой.

Как пишет www.gazeta.ru, Энджел исполнил роль собственного отца в детские годы в биографической кинокартине «Руки Вверх!», которая транслируется в кинотеатрах с 10 октября. При первом прочтении сценария подросток не сразу поверил, что описанные в сюжете события действительно происходили по-настоящему.

Мальчик подходил к своему звездному отцу и спрашивал, так ли обстояло дело на самом деле. И Жуков-старший все подтверждал.

Юный артист признался, что с огромным интересом наблюдал за тем, как отец читает сценарий. Энджел обращает внимание на то, что его папа старался при работе на съемочной площадке сохранять рабочий настрой при общении с ним, иногда давая советы относительно актерской игры и перевоплощения в кадре.

#Марина Никишина#Дети#Знаменитости#Певец
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