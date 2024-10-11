Сын Сергея Жукова назвал группу «Руки Вверх!» настоящей семьей

Юный артист признался, что с огромным интересом наблюдал за тем, как отец читает сценарий. Энджел обращает внимание на то, что его папа старался при работе на съемочной площадке сохранять рабочий настрой при общении с ним, иногда давая советы относительно актерской игры и перевоплощения в кадре.