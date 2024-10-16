Сценарист «Слова пацана» хочет экранизировать историю рыбака, выжившего в Охотском море

Единственным выжившим, который провел более двух месяцев в дрейфующей лодке, стал Михаил. Его спасли рыбаки с корабля «Ангел». В момент спасения он находился в критическом состоянии и сообщил, что мотор их лодки вышел из строя, что привело к потере управления.