Сценарист «Слова пацана» хочет экранизировать историю рыбака, выжившего в Охотском море

Posted 16 октября, 18:59
Published 16 октября, 18:59
Modified 16 октября, 19:06
Updated 16 октября, 19:06
«Я рассматриваю эту историю для возможной экранизации», — рассказал Золотарев.
В начале августа трое мужчин и один мальчик отправились на надувной лодке из Хабаровского края к острову Сахалин. Позже их судно было найдено у берегов Камчатки. На борту маломерного судна находились тёплая одежда, спасательные жилеты, сигнальные ракеты и ограниченные запасы продовольствия, включая двадцать литров воды. Об этом информирует gazeta.ru.
Единственным выжившим, который провел более двух месяцев в дрейфующей лодке, стал Михаил. Его спасли рыбаки с корабля «Ангел». В момент спасения он находился в критическом состоянии и сообщил, что мотор их лодки вышел из строя, что привело к потере управления.