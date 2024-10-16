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Posted 16 октября, 18:59

Published 16 октября, 18:59

Modified 16 октября, 19:06

Updated 16 октября, 19:06

Сценарист «Слова пацана» хочет экранизировать историю рыбака, выжившего в Охотском море

Сценарист «Слова пацана» хочет экранизировать историю рыбака, выжившего в Охотском море

16 октября 2024, 18:59
Фото: Изображение Midjourney
Сценарист «Слово пацана» Андрей Золотарев проявил интерес к экранизации судьбы Михаила Пичугина, который чудом выжил в Охотском море.
«Я рассматриваю эту историю для возможной экранизации», — рассказал Золотарев.

В начале августа трое мужчин и один мальчик отправились на надувной лодке из Хабаровского края к острову Сахалин. Позже их судно было найдено у берегов Камчатки. На борту маломерного судна находились тёплая одежда, спасательные жилеты, сигнальные ракеты и ограниченные запасы продовольствия, включая двадцать литров воды. Об этом информирует gazeta.ru.

Единственным выжившим, который провел более двух месяцев в дрейфующей лодке, стал Михаил. Его спасли рыбаки с корабля «Ангел». В момент спасения он находился в критическом состоянии и сообщил, что мотор их лодки вышел из строя, что привело к потере управления.

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#Вадим Назаров#Знаменитости#Кино#Сценарий
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