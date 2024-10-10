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Posted 10 октября, 19:14

Published 10 октября, 19:14

Modified 10 октября, 19:18

Updated 10 октября, 19:18

Уилл Смит в роли Майка Лоури и Мартин Лоуренс в роли Маркуса Бернетта в фильме «Плохие парни»

«Плохие парни-5»: Уилл Смит и Мартин Лоуренс рассказали о возможном продолжении комедии

10 октября 2024, 19:14
Фото: Columbia Pictures/Кобаль. Shutterstock
Уилл Смит в роли Майка Лоури и Мартин Лоуренс в роли Маркуса Бернетта в фильме «Плохие парни»
Премьера фильма «Плохие парни: Гони или умри» состоялась в июне 2024 года. Теперь фанаты с нетерпением ждут, вернутся ли Уилл Смит и Мартин Лоуренс в пятой части остросюжетной комедии.

«Плохие парни: Гони или умри», четвертая часть франшизы с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом в главных ролях, имела огромный успех.

Фильм собрал более 400 миллионов долларов по всему миру, пишет PEOPLE.

Вот все, что сказали Уилл Смит и Мартин Лоуренс о возвращении в « Плохих парнях 5» .

Будет ли фильм « Плохие парни 5»

Информация о пятой части франшизы пока не подтверждена.

В 2022 году Лоуренс рассказал Ebony, что у них со Смитом в разработке «как минимум» еще один фильм из серии «Плохие парни», а в 2023 году режиссер Адиль Эль Арби намекнул на возможность вывести Лоури и Бернетта на международные показы, если фильму «Плохие парни 5» дадут зеленый свет.

«Это должно выйти на международный уровень. Мы не видели „Плохих парней“ в Лондоне, Париже или Азии. Так что мы к этому готовы», — сказал он Screen Rant .

Что сказал Уилл Смит о фильме «Плохие парни 5»

В интервью изданию Entertainment Weekly в июне 2024 года Смит назвал исполнение роли Майка Лоури «абсолютным удовольствием» и выразил заинтересованность в том, чтобы повторить свою роль в пятом фильме, если в нем будет сюжет, который можно будет рассказать.

Он подчеркнул, что не хотел бы сниматься в продолжении фильма только потому, что фанаты в любом случае пойдут и посмотрят его.

«Я хочу делать их, потому что есть что сказать, и персонажи развиваются. За этим будет интересно и весело наблюдать, а, может быть, даже немного полезно».

Что сказал Мартин Лоуренс о фильме «Плохие парни 5»?

«Я буду продолжать, пока мой брат продолжает», — сказал Лоуренс в интервью Empire of Smith в августе 2024 года. «От меня будет очень трудно избавиться».

В разговоре с Entertainment Weekly актер выразил не меньшую преданность фанатам.

«Нам с Уиллом очень нравится работать вместе. Поэтому, пока фанаты этого хотят… я буду продолжать стараться давать им то, чего они хотят», — сказал Лоуренс.
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