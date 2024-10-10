«Плохие парни-5»: Уилл Смит и Мартин Лоуренс рассказали о возможном продолжении комедии

В 2022 году Лоуренс рассказал Ebony, что у них со Смитом в разработке «как минимум» еще один фильм из серии «Плохие парни», а в 2023 году режиссер Адиль Эль Арби намекнул на возможность вывести Лоури и Бернетта на международные показы, если фильму «Плохие парни 5» дадут зеленый свет.