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Posted 3 октября, 09:01

Published 3 октября, 09:01

Modified 3 октября, 11:21

Updated 3 октября, 11:21

Киноновинки октября для семейного просмотра

6 главных кинопремьер октября, которые понравятся детям и их родителям

3 октября 2024, 09:01
Фото: 1MI
Киноновинки октября для семейного просмотра
Niletto, Гарик Харламов и Никита Кологривый станут новыми героями ремейков на советские мультики и сказки. Рассказываем о наиболее ярких киноновинках этой осени.

«Василиса и хранители времени» 6+

3 октября

«Василиса и хранители времени» 6+«Василиса и хранители времени» 6+
«Василиса и хранители времени» 6+. Фото: kinomax.ru

Сказочный фильм в жанре подросткового легкого фэнтези, где главная роль принадлежит Василисе и Волшебнику, которые борются со звездой интернета. Фильм получился ярким и зрелищным, в том числе благодаря звездному составу — Ярмольнику, Гармаш, Мороз и Кузнецовой.

«Формула воды» 6+

3 октября

«Формула воды» 6+«Формула воды» 6+
«Формула воды» 6+. Фото: kinomax.ru

Этот мультфильм был снят по технологии захвата движений. В качестве прототипа были задействованы Юля Гаврилина, Niletto и Мигель. Сюжет строиться около девочки, которая живет на планете, с которой исчезает вода. Она ищет своего отца-ученого, способного исправить ситуацию.

«Бемби. История жизни в лесу» 6+

17 октября

«Бемби. История жизни в лесу»«Бемби. История жизни в лесу»
«Бемби. История жизни в лесу». Фото: www.kinopoisk.ru

Документальный фильм про олененка с новым сюжетом. Бемби вырастает в большого и красивого оленя, заводит друзей и становится вожаком стаи. Трогательное французское кино для семейного просмотра.

«Огниво» 6+

24 ноября

«Огниво»«Огниво»
«Огниво». Фото: www.kinopoisk.ru

«Огниво» — самая главная премьера осени со звездным составом, среди которых Старшенбаум, Цапник, Хаев, Горбачева и Роман Евдокимов в главной роли солдата. В основе сюжета сказка Андерсена, в которой солдат находит огниво и спасает принцессу.

«Возвращение попугая Кеши» 6+

31 октября

«Возвращение попугая Кеши»«Возвращение попугая Кеши»
«Возвращение попугая Кеши». Фото: www.kinopoisk.ru

Скромный парень покупает себе попугая по имени Кеша. С этого момента жизнь скромного учителя меняется на глазах — птица оказалась не только разговорчивой, но и соображающий. Но вот беда, у обоих проблемы в личной жизни и желание вернуть своих любимых. В роли Митяя — Никита Кологривый, а Кешу озвучивает Гарик Харламов.

«Малышарики. День рождения» 0+

с 10 октября

Малышарики. День рождения 0+Малышарики. День рождения 0+
Малышарики. День рождения 0+. Фото: www.kinopoisk.ru

Самым маленьким посетителям кинотеатров приготовили фильм с анимацией, в котором главные роли исполнили Елизавета Боярская, Константин Хабенский, ну и конечно же Смешарики.

По сюжету Мама и Папа переезжают в новый дом и готовятся отпраздновать день рождение свой дочки — Малышки. Папа покупает в странном магазине большую коробку с подарком, даже забывая глянуть, что же в ней находится. Когда он приносит подарок домой, из него выбираются Малышарики, которые начинают исследовать свое новое жилище.

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