6 главных кинопремьер октября, которые понравятся детям и их родителям

Скромный парень покупает себе попугая по имени Кеша. С этого момента жизнь скромного учителя меняется на глазах — птица оказалась не только разговорчивой, но и соображающий. Но вот беда, у обоих проблемы в личной жизни и желание вернуть своих любимых. В роли Митяя — Никита Кологривый, а Кешу озвучивает Гарик Харламов.