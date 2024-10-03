6 главных кинопремьер октября, которые понравятся детям и их родителям

Posted 3 октября, 09:01
Published 3 октября, 09:01
Modified 3 октября, 11:21
Updated 3 октября, 11:21
Сказочный фильм в жанре подросткового легкого фэнтези, где главная роль принадлежит Василисе и Волшебнику, которые борются со звездой интернета. Фильм получился ярким и зрелищным, в том числе благодаря звездному составу — Ярмольнику, Гармаш, Мороз и Кузнецовой.
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