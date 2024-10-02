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Posted 2 октября, 13:45

Published 2 октября, 13:45

Modified 2 октября, 13:47

Updated 2 октября, 13:47

Иван Васильевич меняет профессию

«Ляпота!» — кому принадлежат эти фразы из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию»?

2 октября 2024, 13:45
Фото: wikitropes.ru
Иван Васильевич меняет профессию
Тест на знание советского кино, фразы которого разлетелись на крылатые выражения по всему советскому союзу.
Угадайте, кому из главных героев принадлежит фраза
Тест
#Эмилия Шпилева#Общество#Тесты#Кино#Все материалы авторов#Тестирование
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