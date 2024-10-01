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Posted 1 октября, 15:09

Published 1 октября, 15:09

Modified 1 октября, 15:12

Updated 1 октября, 15:12

Николь Кидман и Харрис Дикинсон в фильме «Плохая девочка»

Николь Кидман сыграла откровенную роль в эротическом фильме «Плохая девочка»

1 октября 2024, 15:09
Фото: A24
Николь Кидман и Харрис Дикинсон в фильме «Плохая девочка»
Во вторник, 1 октября, вышел в свет первый тизер эротического триллера «Плохая девочка», снятого сценаристом и режиссером Халиной Рейн. Главную женскую роль сыграла Николь Кидман. Премьера картины состоялась на Венецианском международном кинофестивале в августе.

57-летняя актриса предстала в амплуа влиятельного генерального директора. Она ставит под угрозу свою карьеру и семью, когда заводит бурный роман со своим молодым стажером. Его роль исполняет 28-летний Харрис Дикинсон. Антонио Бандерас играет супруга героини.

Кидман недавно рассказала изданию PEOPLE, что ей нравится работать с женщинами-режиссерами, «которые сейчас откусывают огромный кусок от этого мира».

«Мне просто нравится быть частью их мира и их видения», — поделилась актриса.

На пресс-конференции в Венеции Кидман заявила, что никогда не чувствовала себя эксплуатируемой во время съемок интимных сцен в фильме «Плохая девочка».

Николь Кидман на премьере фильма «Малышка» на Венецианском кинофестивале 30 августа 2024 годаНиколь Кидман на премьере фильма «Малышка» на Венецианском кинофестивале 30 августа 2024 года
Николь Кидман на премьере фильма «Малышка» на Венецианском кинофестивале 30 августа 2024 года. Фото: Getty
«Находиться в руках Халины было очень захватывающе, потому что я знала, что она не будет меня эксплуатировать», — рассказала Кидман журналистам. «В фильме — история, частью которой я хотела быть, которую я хотела рассказать».
«Мы все проявили огромную заботу друг о друге. Мы все были очень, очень нежны друг с другом и помогали друг другу», — добавила актриса, говоря об актерском составе и съемочной группе.
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#Марина Колодкина#Знаменитости#Кино#Актриса
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