Николь Кидман сыграла откровенную роль в эротическом фильме «Плохая девочка»

Posted 1 октября, 15:09
Published 1 октября, 15:09
Modified 1 октября, 15:12
Updated 1 октября, 15:12
57-летняя актриса предстала в амплуа влиятельного генерального директора. Она ставит под угрозу свою карьеру и семью, когда заводит бурный роман со своим молодым стажером. Его роль исполняет 28-летний Харрис Дикинсон. Антонио Бандерас играет супруга героини.
Кидман недавно рассказала изданию PEOPLE, что ей нравится работать с женщинами-режиссерами, «которые сейчас откусывают огромный кусок от этого мира».
«Мне просто нравится быть частью их мира и их видения», — поделилась актриса.
На пресс-конференции в Венеции Кидман заявила, что никогда не чувствовала себя эксплуатируемой во время съемок интимных сцен в фильме «Плохая девочка».
«Находиться в руках Халины было очень захватывающе, потому что я знала, что она не будет меня эксплуатировать», — рассказала Кидман журналистам. «В фильме — история, частью которой я хотела быть, которую я хотела рассказать».
«Мы все проявили огромную заботу друг о друге. Мы все были очень, очень нежны друг с другом и помогали друг другу», — добавила актриса, говоря об актерском составе и съемочной группе.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14