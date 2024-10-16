Секреты успешного накопления на образование: лучшие стратегии 2024 года

Облигации — это долговые ценные бумаги. Инструмент не такой сложный, как может показаться на первый взгляд, — он чем-то похож на привычный вклад. То есть владелец денег дает их в долг и за это получает процент. При этом доходность от облигаций, как правило, выше, чем по ставкам. Для сравнения: облигации федерального займа (пятилетние) обеспечивают среднюю доходность в размере семи процентов, а ряд облигаций корпоративного типа и вовсе способен принести около 15%.