Секреты успешного накопления на образование: лучшие стратегии 2024 года

Posted 16 октября, 10:05
Published 16 октября, 10:05
Modified 16 октября, 10:05
Updated 16 октября, 10:05
Рассказываем, можно ли накопить на образование и как сделать это правильно.
В первую очередь необходимо разобраться с тем, на какое именно образование семья готова направлять свои средства. К примеру, это может быть обучение в колледже либо в высшем учебном заведении. И в том, и в другом случае на платное обучение потребуются определенные суммы, однако они будут разными.
Андрей Евстифеев, финансист и экономист, советует ориентироваться на средние показатели стоимости обучения в вузах России за 2023 год и 2024 год — порядка 180-200 тыс. рублей в год. На эти цифры можно опираться, планируя делать накопления.
«Среднюю сумму необходимо умножить на количество лет предполагаемой учебы, то есть на пять, и добавить к этому еще около 15% — за счет инфляции и роста цен», — советует эксперт, отмечая, что этот коэффициент имеет смысл добавлять к тем накоплениям, которые родители будущего студента будут делать каждые пять лет.
Роман Карандин, руководитель отдела управления банковским страхованием и инвестпродуктами одного из российских банков, предлагает откладывать ежемесячно около 10% от дохода, который семья получает на регулярной основе.
«Такая сумма вряд ли будет ощутимой для семейного бюджета, однако ее будет достаточно для того, чтобы подготовить капитал для конкретных целей», — считает эксперт.
Также необходимо учитывать, что откладывать деньги на обучение ребенка — это далеко не единственное, что нужно делать. Ведь даже на коммерческой основе в вузы принимают далеко не всех — необходимо хорошо сдать ЕГЭ и набрать минимальное количество баллов. Для этого нужно дополнительное образование, так что и на репетиторов, скорее всего, придется потратиться.
В распоряжении россиян, собирающихся накопить определенную сумму на высшее образование ребенка, есть несколько финансовых инструментов. Каждый из них имеет свои плюсы, минусы и особенности.
Наиболее понятный среднестатистическому россиянину вариант накопления средств — это положить деньги на счет или на вклад ребенку или себе. Можно ориентироваться на ту же сумму — 10% от дохода либо даже больше. Безусловно, в зависимости от жизненных ситуаций сумма может и меняться, однако нужно стремиться к тому, чтобы ее придерживаться.
Стоит разобраться с такими понятиями, как счет и вклад, и понять, чем они отличаются друг от друга:
Имеет ли смысл откладывать деньги на образование ребенку в валюте? Да, если в планах семьи — обучение студента в заграничных вузах. Конечно, стоит ориентироваться на скачки курса, но учитывать и конкретный формат оплаты обучения. К примеру, если в вузе оплата принимается в евро, значит, копить на образование нужно именно в этой валюте.
Если у семьи уже есть определенные накопления, то их можно приумножить и затем направить на оплату образования ребенка. Неплохой вариант — ценные бумаги, однако для использования этого инструмента потребуется хотя бы на минимальном уровне знать рынок инвестиций или иметь желание в нем разобраться. Идеальное решение — воспользоваться услугами профессионала, финансового консультанта.
Инвестиционный портфель нужно будет для начала сформировать за счет облигаций и акций, а далее поддерживать его баланс.
«Неправильная стратегия — покупка ценных бумаг и ожидание получения от них прибыли, поскольку портфель нуждается в постоянном контроле», — объясняет Андрей Евстифеев, отмечая, что если инвестиционный портфель будет сформирован правильно, то его доходность окажется выше, чем в случае со счетом или вкладом.
Александр Бахтин, инвестиционный стратег, советует не использовать так называемые агрессивные инструменты, применение которых сопряжено с повышенным риском потерь, в том числе при не очень длительных периодах, в которые родители собираются накапливать на образование ребенка.
«Предпочтение стоит отдавать тем инструментам, которые имеют либо прогнозируемую, либо фиксируемую доходность, в их числе — облигации», — отмечает эксперт.
Облигации — это долговые ценные бумаги. Инструмент не такой сложный, как может показаться на первый взгляд, — он чем-то похож на привычный вклад. То есть владелец денег дает их в долг и за это получает процент. При этом доходность от облигаций, как правило, выше, чем по ставкам. Для сравнения: облигации федерального займа (пятилетние) обеспечивают среднюю доходность в размере семи процентов, а ряд облигаций корпоративного типа и вовсе способен принести около 15%.
Преимущество инструмента заключается еще и в том, что облигации можно реализовать на бирже или обменять на наличные деньги, при этом нет риска потери ни в депозите, ни в доходности. Процент так или иначе будет начислен.
Облигации считаются надежными, однако многое, как отмечают эксперты, зависит от конкретного эмитента:
В целом доходность напрямую зависит от риска, поскольку если у эмитента ухудшаются показатели его платежеспособности, то в цене теряют и облигации. В худшем случае может быть объявлен дефолт, и в этом случае деньги можно будет получить далеко не сразу.
Этот вариант подойдет тем, кто не готов попробовать себя в качестве инвестора. Кроме того, его могут рассмотреть не только родители будущих студентов, но и все, кто ориентирован на накопление так называемой подушки безопасности.
Неплохим инструментом могут стать карты (дебетовые) с процентом на остаток и с кешбэком. Не стоит ожидать от него фантастической прибыли, однако и усилия потребуются минимальные — всего лишь учет затрат и регулярный выбор категорий для повышения кешбэка на карте ребенка или взрослого.
В последнее время широкое распространение получает НСЖ — накопительное страхование жизни. Его тоже можно использовать как инструмент накопления денег для оплаты образования ребенку. С его помощью также можно застраховать здоровье, жизнь.
Все, что нужно делать, — регулярно (каждый месяц) делать взносы в рамках программы. В среднем сумма взноса составляет несколько тысяч рублей. Владимир Черников, генеральный директор страховой компании, обращает внимание наличие льгот по НДФЛ.
«Налогооблагаемая база сокращается на значение, равное ставке рефинансирования Центробанка, при этом выплата, которая начисляется при наступлении страхового случая, НДФЛ не облагается», — объясняет эксперт. Каждый год можно получать возврат в размере около 15 тысяч рублей, средства остаются неприкосновенными с юридической точки зрения.
Подобные программы есть во многих российских банках, суммы страхового взноса в них варьируются. Олег Киселев, руководитель страховой компании, отмечает, что за границей накопительное страхование уже давно считается надежным инструментом в том, что касается накопления средств и достижения конкретных финансовых целей.
Для российских семей отличным стартом для обучения детей может стать материнский капитал. Согласно закону, эти средства могут быть использованы для оплаты обучения ребенка в вузе и в любом другой образовательной организации. Главное, чтобы у учреждения была специальная лицензия на образовательную деятельность.
Материнский капитал в России не имеет «срока годности». Иными словами, его можно использовать в любой момент для оплаты обучения детей. Стоит отметить, что возраст ребенка к моменту старта обучения не должен превышать 25 лет.
Средства материнского капитала можно потратить в полном объеме, например на оплату обучения старшего ребенка, даже если сертификат был выдан на рождение ребенка младшего. Все, что нужно сделать, — направить соответствующее заявление в Социальный фонд России, в режиме онлайн, через личный кабинет на «Госуслугах», или очно, например через МФЦ.