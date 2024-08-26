Пособие для школьников в 2024 году: кому положено и как получить

В 2021 году родители школьников получили от государства 10 000 рублей. Это была разовая мера поддержки, поэтому сейчас на нее рассчитывать не приходится. Однако в регионах существуют пособия и компенсации от региональных властей. Например, в Москве малообеспеченные и многодетные семьи получают от государства сумму чуть больше 13 000 рублей. Столько же положено родителям детей-инвалидов. Если в семье воспитывается более 10 детей, выплата повышается до 39 767 рублей. В Подмосковье малоимущие семьи вправе рассчитывать на пособие в размере 10 000 рублей. Столько же выплачивают многодетным семьям власти Санкт-Петербурга.