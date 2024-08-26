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Posted 26 августа, 09:06

Published 26 августа, 09:06

Modified 10 сентября, 06:18

Updated 10 сентября, 06:18

Наличные деньги

Пособие для школьников в 2024 году: кому положено и как получить

26 августа 2024, 09:06
Фото: 1MI
Наличные деньги
Государство уже не первый год оказывает помощь родителям школьников. Как получить ее в текущем году и на какую сумму можно рассчитывать? Разберемся в сегодняшнем материале.

Кому положены выплаты

В 2021 году родители школьников получили от государства 10 000 рублей. Это была разовая мера поддержки, поэтому сейчас на нее рассчитывать не приходится. Однако в регионах существуют пособия и компенсации от региональных властей. Например, в Москве малообеспеченные и многодетные семьи получают от государства сумму чуть больше 13 000 рублей. Столько же положено родителям детей-инвалидов. Если в семье воспитывается более 10 детей, выплата повышается до 39 767 рублей. В Подмосковье малоимущие семьи вправе рассчитывать на пособие в размере 10 000 рублей. Столько же выплачивают многодетным семьям власти Санкт-Петербурга.

В регионах многодетные семьи имеют право на компенсацию приобретения школьной и спортивной формы. Конкретная сумма зависит от субъекта РФ. Так, в Приморье платят до 5 000 рублей, на Алтае — 7 500 рублей на первоклассников и 5 000 рублей на остальных школьников.

На портале Гоусулуг можно узнать информацию о семейных льготахНа портале Гоусулуг можно узнать информацию о семейных льготах
На портале Гоусулуг можно узнать информацию о семейных льготах. Фото: 1MI

Как получить выплату

В большинстве регионов выплата поступает автоматически, при условии, что у семьи есть статус многодетной или малоимущей, подтвержденный на «Госуслугах». В некоторых областях за материальной помощью придется обращаться в местное отделение соцзащиты.

Если у вас есть право на получение выплаты, подготовьте следующие документы:

  • паспорт родителя;
  • свидетельство о рождении ребенка (либо паспорт при наличии);
  • справка о регистрации (прописка);
  • справка из школы о том, что ребенок проходит в ней обучение;
  • подтверждение статуса семьи из соцзащиты;
  • чек на покупку одежды для школьника;
  • реквизиты для получения выплаты.

Если нужно подтвердить, что у ребенка ограниченные возможности, необходимо подготовить справку об инвалидности. С этим пакетом документов следует обратиться в местный МФЦ или подписать заявление онлайн, на портале госуслуг.

Чтобы подтвердить свое право на льготы, обратитесь в МФЦЧтобы подтвердить свое право на льготы, обратитесь в МФЦ
Чтобы подтвердить свое право на льготы, обратитесь в МФЦ. Фото: 1MI

Малоимущие семьи могут получить выплату по соцконтракту. Он может быть заключен при условии, что доход семьи меньше регионального прожиточного минимума. Социальный контракт налагает на родителей определенные обязательства: они должны улучшить материальное положение семьи.

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#Елена Гончарова#Общество#Пособия#Деньги#Дети#Семья#Все материалы авторов#Школа
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