Пособие для школьников в 2024 году: кому положено и как получить

Posted 26 августа, 09:06
Published 26 августа, 09:06
Modified 10 сентября, 06:18
Updated 10 сентября, 06:18
В 2021 году родители школьников получили от государства 10 000 рублей. Это была разовая мера поддержки, поэтому сейчас на нее рассчитывать не приходится. Однако в регионах существуют пособия и компенсации от региональных властей. Например, в Москве малообеспеченные и многодетные семьи получают от государства сумму чуть больше 13 000 рублей. Столько же положено родителям детей-инвалидов. Если в семье воспитывается более 10 детей, выплата повышается до 39 767 рублей. В Подмосковье малоимущие семьи вправе рассчитывать на пособие в размере 10 000 рублей. Столько же выплачивают многодетным семьям власти Санкт-Петербурга.
В регионах многодетные семьи имеют право на компенсацию приобретения школьной и спортивной формы. Конкретная сумма зависит от субъекта РФ. Так, в Приморье платят до 5 000 рублей, на Алтае — 7 500 рублей на первоклассников и 5 000 рублей на остальных школьников.
В большинстве регионов выплата поступает автоматически, при условии, что у семьи есть статус многодетной или малоимущей, подтвержденный на «Госуслугах». В некоторых областях за материальной помощью придется обращаться в местное отделение соцзащиты.
Если у вас есть право на получение выплаты, подготовьте следующие документы:
Если нужно подтвердить, что у ребенка ограниченные возможности, необходимо подготовить справку об инвалидности. С этим пакетом документов следует обратиться в местный МФЦ или подписать заявление онлайн, на портале госуслуг.
Малоимущие семьи могут получить выплату по соцконтракту. Он может быть заключен при условии, что доход семьи меньше регионального прожиточного минимума. Социальный контракт налагает на родителей определенные обязательства: они должны улучшить материальное положение семьи.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14