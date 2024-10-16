Ребенок часто болеет — что делать и как повысить иммунитет

Малыши начинают часто болеть примерно в возрасте от года. В это время они больше сталкиваются с окружающим миром. Организм малыша встречается с огромным количеством чужеродных белков, вирусов, бактерий, которые вызывают заболевания. Поэтому если ребенок в год болеет чаще, чем раньше, не пугайтесь — он просто адаптируется под внешние условия.