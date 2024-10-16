Ребенок часто болеет — что делать и как повысить иммунитет

Posted 16 октября, 12:29
Published 16 октября, 12:29
Modified 16 октября, 12:29
Updated 16 октября, 12:29
В российском здравоохранении официально не установлена такая норма, как часто болеющий ребенок. Это больше разговорное сочетание, распространенное среди медиков. И оно означает, что к здоровью некоторых малышей нужно относиться более внимательно.
Однако в нашей стране есть определенная классификация маленьких пациентов из групп риска, где указаны примерные нормы частоты ОРВИ в год для разных возрастов. По отечественной классификации можно считать, что ребенок часто болеет простудами, если у него наблюдается ОРВИ:
Это классификация условная и вовсе не означает, что если ребенок болеет чаще установленных норм, то с ним что-то не так. Учитываются частота случаев заболевания и течение болезни — как долго она продолжается, возникают ли осложнения.
Современные педиатры не устанавливают никакой определенной простудной нормы. Ребенок, посещающий детский сад, может болеть ОРВИ от 6 до 12 раз в год, причем это не обязательно сигнализирует о проблемах со здоровьем.
Врач-педиатр Алена Сергеева:
«Ребенок дошкольного возраста может болеть ОРВИ до 12 раз в год, школьного — до 8 раз в год. Именно поэтому родителям порой кажется, что такие симптомы, как кашель и насморк, не заканчиваются вовсе. На самом деле просто одна ОРВИ перетекает в другую. Почти все дети, когда начинают посещать детский сад, часто болеют, редко кого это обходит стороной. Но надо принять это как данность, неизбежный факт — да, дети болеют часто».
Малыши до года болеют редко, поскольку рождаются уже с иммунитетом, полученным от матери, а при грудном вскармливании получают всё необходимое для его укрепления.
Малыши начинают часто болеть примерно в возрасте от года. В это время они больше сталкиваются с окружающим миром. Организм малыша встречается с огромным количеством чужеродных белков, вирусов, бактерий, которые вызывают заболевания. Поэтому если ребенок в год болеет чаще, чем раньше, не пугайтесь — он просто адаптируется под внешние условия.
Следующий период, когда малыши начинают часто болеть, — от 2 до 3 лет, как только начинают посещать детсады или группы раннего развития. Начинается бесконечная череда ОРВИ, которая начинает уменьшаться ближе к начальной школе.
Педиатр Алексей Бессмертный:
В период с октября по апрель детсадовские дети могут быть постоянно в соплях, так как, не успев полностью поправиться, они вновь заражаются вирусной инфекцией, и это тоже не повод для тревоги. Всё это не является отклонением и не должно пугать родителей — ребёнок знакомится с новыми вирусами и приобретает необходимый иммунитет. А частые простуды не требуют пристального внимания врачей и родителей — их малыш обязательно перерастёт».
Третий этап в жизни ребенка, когда он подвержен частым заболеваниям, — школьный возраст. Меняется коллектив, и организму снова приходится приспосабливаться к новым условиям.
Следующий уязвимый возраст для заболеваний — подростковый. Меняется гормональный фон и организму трудно отвечать на микробную агрессию извне.
Если ребенок уже адаптирован к конкретному коллективу, но продолжает часто болеть, есть смысл задуматься, почему это происходит. Возможно, есть внешние либо внутренние причины — например, наследственность, образ жизни, воздействие окружающей среды.
Факторами риска являются:
Кроме того, на частоту простудных заболеваний влияет сезонность: в осенне-зимний период вирусов больше.
Важно! У 75% детей к школьному возрасту частота заболеваемости ОРВИ снижается на 50% благодаря перенесенным инфекциям.
Период адаптации к новому коллективу — в детсаду или школе — может длиться от 6 месяцев до полутора лет. Чем дольше ребенок находится в определенном коллективе, тем реже со временем он начинает болеть.
Но если после каждого ОРВИ у ребенка начинаются бронхит или другие осложнения — гайморит, пневмония, отит, кожные заболевания, то это говорит о сниженном иммунитете. Такая ситуация требует консультации педиатра и врача-иммунолога.
Есть состояния, которые считаются наиболее опасными. Если они возникают часто, нужно немедленно обратиться к врачу:
Если речь идет о каких-то патологиях и внутренних факторах, то это в компетенции специалистов. Задача родителей, у которых ребенок часто болеет, — следовать рекомендациям по общему укреплению здоровья.
Организуйте ребенку правильный распорядок дня: ежедневные прогулки на свежем воздухе, вдали от трасс и заводов, полноценный ночной сон — не менее 8 часов, каждодневную физическую активность (не спорт!) — игры, зарядка.
Врач-педиатр Александр Дечко:
«Неправильным режимом дня можно угробить даже самый хороший иммунитет. Если вы недосыпаете, вы не отдыхаете. Если вы не отдыхаете, организму труднее правильно реагировать на стресс и эффективно справляться с ним. Задача родителей — обеспечить ребенку именно ночной сон, при этом желательно, чтобы он ложился до полуночи (21:00 — 22:00 — лучшее время для засыпания). А вот вставать при таком раскладе можно довольно рано. Накопленных ресурсов будет вполне достаточно, чтобы быстро проснуться и бодро собраться в детский сад или школу».
Витамины нужно давать ребенку только в том случае, если он в них действительно нуждается. Сначала нужно выяснить, почему малыш часто болеет. Если ему не хватает, например, железа или витамина D, то стоит пропить соответствующие добавки.
Бесконтрольно пить поливитаминные комплексы не стоит. Тем более нет доказательств, что их прием влияет на частоту ОРВИ.
Следует позаботиться о сбалансированном питании. Не стоит делать перекос в пользу тех или иных продуктов, например растительной или мясной пищи, — организм малыша должен получать все необходимые для роста и развития вещества.
Аллерголог-иммунолог Ульяна Чемова:
«В рацион нужно обязательно включать мясо. За счёт него должно покрываться 70% необходимого суточного количества белков. Также полезна рыба. Вместо сахара можно давать мёд, но при условии нормальной его переносимости. В рационе должно быть много овощей и фруктов, в том числе в виде салатов, соков. Не следует заставлять ребёнка есть, если он не хочет, — важно разобраться в причинах отказа от еды».
Организм малыша можно укрепить постепенным закаливанием. Это не защитит от простудных заболеваний на 100%, но снизит риск осложнений.
Не кутайте ребенка на прогулке, чаще проветривайте комнату, следите, чтобы температура в помещении была не более +20 градусов. Летом старайтесь вывозить малыша на море или речку — солнечные ванны и водные процедуры значительно укрепляют организм.
Если у ребенка есть хронические заболевания, то нужно не допускать их развития и вовремя лечить. В частности, это касается таких патологий, как аллергический ринит, аденоиды, бронхиальная астма.
Каждый год рекомендуется проводить вакцинацию от гриппа перед сезоном простуд — до октября. Прививки «научат» иммунитет справляться с вирусами и опасными инфекциями.
Часто родители устав от того, что малыш постоянно болеет, начинают заниматься самолечением — дают иммуномодуляторы или антибиотики без назначения врача. Это очень опасно для здоровья ребенка.
Не стоит покупать в аптеке препараты, «гарантирующие иммунитет». Такие средства, как правило, не имеют доказанной эффективности и имеют множество побочных эффектов. Ребенка не стоит пичкать даже безобидными витаминками — они принимаются строго по показаниям, и их избыток может навредить.
Также не стоит забирать часто болеющего ребенка из детсада. Основанием для этого могут служить только простудные заболевания, протекающие с осложнениями.