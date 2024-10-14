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Posted 14 октября, 13:57

Published 14 октября, 13:57

Modified 14 октября, 13:59

Updated 14 октября, 13:59

Осенний хит: Маникюр цвета ванильного чая — новый бьюти-тренд сезона!

Осенний хит: Маникюр цвета ванильного чая — новый бьюти-тренд сезона!

14 октября 2024, 13:57
Фото: Изображение Midjourney
Осенний хит: Маникюр цвета ванильного чая — новый бьюти-тренд сезона!
Этой осенью модные тренды в маникюре вдохновлены уютными десертами и напитками.

После того как Хейли Бибер представила кофейный нейл-арт, теперь настала очередь Селены Гомес с новым фаворитом — маникюром цвета ванильного чая.

Маникюр цвета ванильного чая Селены ГомесМаникюр цвета ванильного чая Селены Гомес
Маникюр цвета ванильного чая Селены Гомес. Фото: selenagomez/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)
Маникюр цвета ванильного чаяМаникюр цвета ванильного чая
Маникюр цвета ванильного чая. Фото: Изображение Midjourney
Маникюр цвета ванильного чаяМаникюр цвета ванильного чая
Маникюр цвета ванильного чая. Фото: Изображение Midjourney
Маникюр цвета ванильного чаяМаникюр цвета ванильного чая
Маникюр цвета ванильного чая. Фото: Изображение Midjourney

Звездный мастер Том Бачик советует выбирать оттенок чуть светлее вашего тона кожи для естественного и элегантного вида. Маникюр можно сделать как глянцевым, так и матовым.

А для тех, кто ищет что-то ярче — экспериментируйте с втиркой! Бачик предпочитает наносить молочный лак и создавать эффектные блики с помощью топового покрытия.

Маникюр цвета ванильного чаяМаникюр цвета ванильного чая
Маникюр цвета ванильного чая. Фото: rosebeauty/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)
Маникюр цвета ванильного чаяМаникюр цвета ванильного чая
Маникюр цвета ванильного чая. Фото: rosebeauty/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)
Маникюр цвета ванильного чаяМаникюр цвета ванильного чая
Маникюр цвета ванильного чая. Фото: rosebeauty/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)
Маникюр цвета ванильного чаяМаникюр цвета ванильного чая
Маникюр цвета ванильного чая. Фото: rosebeauty/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Будь в тренде этой осенью, как Селена!

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#Алина Ибрагимова#Осень#Знаменитости#Красота#Все материалы авторов#Маникюр
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