Осенний хит: Маникюр цвета ванильного чая — новый бьюти-тренд сезона!

Posted 14 октября, 13:57
Published 14 октября, 13:57
Modified 14 октября, 13:59
Updated 14 октября, 13:59
После того как Хейли Бибер представила кофейный нейл-арт, теперь настала очередь Селены Гомес с новым фаворитом — маникюром цвета ванильного чая.
Звездный мастер Том Бачик советует выбирать оттенок чуть светлее вашего тона кожи для естественного и элегантного вида. Маникюр можно сделать как глянцевым, так и матовым.
А для тех, кто ищет что-то ярче — экспериментируйте с втиркой! Бачик предпочитает наносить молочный лак и создавать эффектные блики с помощью топового покрытия.
Будь в тренде этой осенью, как Селена!