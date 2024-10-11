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Posted 11 октября, 12:21

Published 11 октября, 12:21

Modified 11 октября, 12:21

Updated 11 октября, 12:21

Готовимся к осенним дождям: как выбрать качественный зонт

Готовимся к осенним дождям: как выбрать качественный зонт

11 октября 2024, 12:21
Фото: Изображение Midjourney
Готовимся к осенним дождям: как выбрать качественный зонт
Осень — пора дождей, и в этом сезоне зонт необходим, как никогда. Однако при покупке зонтика высок риск приобретения некачественного изделия, которое сломается после первого-второго выхода в ненастную погоду, будет протекать или выворачиваться наизнанку от сильного порыва ветра.

Сегодня в магазинах можно найти множество моделей зонтов от разных производителей. Как же выбрать качественный зонт и на что именно обратить внимание при покупке аксессуара — читайте в статье.

Складной или трость?

Прежде всего зонты делятся на складные и нескладные (зонты-трости). И если с простыми и надежными механическими зонтами-тростями все понятно, и единственным неудобством для пользователя могут стать лишь их немалые габариты даже в сложенном виде, то с первым вариантом все не так однозначно.

Складные зонт могут быть как механическими, так и полуавтоматическими или полностью автоматическими. Механика, разумеется, прочнее всего, но не очень удобна, когда вторая рука занята, а зонтик требуется быстро сложить. С автоматами и полуавтоматами в этом смысле проще — их можно сложить одной рукой, но у них выше шансы того, что сложный механизм складывания может выйти из строя.

Кроме того, следует также обратить внимание на число сложений, которых может насчитываться от одного до пяти. Чем больше сложений, тем зонтик в сложенном виде компактнее, но при этом он может быть менее надежным. Поэтому оптимальным вариантом по соотношению «число сложений — размер — надежность» может стать зонт с тремя сложениями.

Чем больше сложений, тем зонтик в сложенном виде компактнее, но при этом он может быть менее надежнымЧем больше сложений, тем зонтик в сложенном виде компактнее, но при этом он может быть менее надежным
Чем больше сложений, тем зонтик в сложенном виде компактнее, но при этом он может быть менее надежным. Фото: Изображение Midjourney

Количество спиц

Еще одним немаловажным фактором при выборе зонта является количество спиц, ведь чем их больше, тем конструкция зонта устойчивее к сильным порывам ветра. В продаже можно встретить зонтики с количеством спиц от шести до шестнадцати, но лучше все же, чтобы спиц было не меньше восьми. Материалом для спиц служит металл, пластик или стекловолокно, и в идеале каждая из спиц должна крепиться к куполу не в двух, а хотя бы в трех точках.

В продаже можно встретить зонтики с количеством спиц от шести до шестнадцати, но лучше все же, чтобы спиц было не меньше восьмиВ продаже можно встретить зонтики с количеством спиц от шести до шестнадцати, но лучше все же, чтобы спиц было не меньше восьми
В продаже можно встретить зонтики с количеством спиц от шести до шестнадцати, но лучше все же, чтобы спиц было не меньше восьми. Фото: Изображение Midjourney

Размер и материал купола

И наконец, при покупке зонтика следует обратить внимание на размер и материал купола. Если купол будет слишком маленьким, он не укроет вас от дождя, а зонтом со слишком большим куполом будет сложно управлять при сильном ветре, к тому же он тяжелее. Оптимальным вариантом можно считать купол порядка 96—102 см в диаметре.

Что же касается материала купола, то от него тоже многое зависит. Недорогие модели зонтов нередко выполняются из нейлона — не самый лучший выбор за счет быстрого износа и меньшей надежности. Полиэстер более надежен, но нередко рвется в местах крепления спиц. Хорошим вариантом может стать эпонж (полиэстер с добавлением хлопка), но он отличается высокой стоимостью. Самый дорогой зонт — с куполом из сатинаса, который по консистенции похож на шелк, обладает высокой прочностью и быстро высыхает.

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#Ольга Питиримова#Общество#Осень#Красота#Мода#Погода#Все материалы авторов
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