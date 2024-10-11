Готовимся к осенним дождям: как выбрать качественный зонт

Еще одним немаловажным фактором при выборе зонта является количество спиц, ведь чем их больше, тем конструкция зонта устойчивее к сильным порывам ветра. В продаже можно встретить зонтики с количеством спиц от шести до шестнадцати, но лучше все же, чтобы спиц было не меньше восьми. Материалом для спиц служит металл, пластик или стекловолокно, и в идеале каждая из спиц должна крепиться к куполу не в двух, а хотя бы в трех точках.