Хейли Бибер и ее средство от осенней хандры: модный йодовый маникюр

Posted 10 октября, 12:43
Published 10 октября, 12:43
Modified 10 октября, 12:43
Updated 10 октября, 12:43
Маникюр, который в соцсетях продемонстрировала Бибер, называется «желейные ногти». Однако стилисты утверждают, что речь идет не о маникюре как таковом, а о приеме, который предполагает использование полупрозрачного покрытия с применением лаков витражного типа.
Хейли Бибер выбрала коричневый цвет, по-настоящему осенний, а некоторым ее подписчикам гамма напомнила цвет карамели. Что касается российских поклонников Бибер, то ее новый маникюр они сразу же назвали «йодовым» — цвет очень напомнил им оттенок антисептического раствора.
Новый маникюр Хейли Бибер только на первый взгляд выглядит сложным — на самом деле его очень легко сделать, он будет прекрасно смотреться на ногтях любой длины. Оттенок тоже может быть любым.
Нейл-стилисты предлагают поэкспериментировать и сделать модный френч с мерцающей втиркой коричневого цвета. Так получится объединить сразу несколько крутых идей Бибер. Однотонное покрытие на ногтях, если сделать акцент на рыжеватом подтоне, будет смотреться очень интересно. Что касается более темных и насыщенных оттенков, то они будут прекрасно гармонировать с осенним настроением.
Отличное решение — йодовый маникюр на коротких ногтях с квадратной формой. Однако многие пользовательницы соцсетей все-таки предпочитают повторять за Хейли Бибер и делать такой маникюр исключительно на миндалевидные и длинные ногти.
Кстати, йодовый маникюр еще и очень универсальный, особенно для осени. Он прекрасно смотрится с одеждой, которую многие из нас привыкли носить в октябре, и с осенними аксессуарами — перчатками из кожи или замши, жакетами из фактурной шерсти, объемными вязаными шарфами. Идею можно подсмотреть и у самой Хейли Бибер, которая подчеркивает оригинальность своего маникюра блестящими золотыми кольцами.