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Posted 10 октября, 12:43

Published 10 октября, 12:43

Modified 10 октября, 12:43

Updated 10 октября, 12:43

Хейли Бибер и ее средство от осенней хандры: модный йодовый маникюр

Хейли Бибер и ее средство от осенней хандры: модный йодовый маникюр

10 октября 2024, 12:43
Фото: Изображение Midjourney
Хейли Бибер и ее средство от осенней хандры: модный йодовый маникюр
Хейли Бибер — настоящий законодатель моды! Тренд на октябрь она уже обозначила, опубликовав в своих соцсетях фото с очень оригинальным маникюром, который уже стал хитом.

Новый маникюр Хейли Бибер — какой он

Маникюр, который в соцсетях продемонстрировала Бибер, называется «желейные ногти». Однако стилисты утверждают, что речь идет не о маникюре как таковом, а о приеме, который предполагает использование полупрозрачного покрытия с применением лаков витражного типа.

Хейли Бибер выбрала коричневый цвет, по-настоящему осенний, а некоторым ее подписчикам гамма напомнила цвет карамели. Что касается российских поклонников Бибер, то ее новый маникюр они сразу же назвали «йодовым» — цвет очень напомнил им оттенок антисептического раствора.

Хейли Бибер выбрала коричневый цвет, по-настоящему осеннийХейли Бибер выбрала коричневый цвет, по-настоящему осенний
Хейли Бибер выбрала коричневый цвет, по-настоящему осенний. Фото: haileybieber/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)
Российские поклонники Бибер назвали ее новый маникюр «йодовым» — цвет очень напомнил им оттенок антисептического раствораРоссийские поклонники Бибер назвали ее новый маникюр «йодовым» — цвет очень напомнил им оттенок антисептического раствора
Российские поклонники Бибер назвали ее новый маникюр «йодовым» — цвет очень напомнил им оттенок антисептического раствора. Фото: haileybieber/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Как сделать модный йодовый маникюр

Новый маникюр Хейли Бибер только на первый взгляд выглядит сложным — на самом деле его очень легко сделать, он будет прекрасно смотреться на ногтях любой длины. Оттенок тоже может быть любым.

Нейл-стилисты предлагают поэкспериментировать и сделать модный френч с мерцающей втиркой коричневого цвета. Так получится объединить сразу несколько крутых идей Бибер. Однотонное покрытие на ногтях, если сделать акцент на рыжеватом подтоне, будет смотреться очень интересно. Что касается более темных и насыщенных оттенков, то они будут прекрасно гармонировать с осенним настроением.

Однотонное покрытие на ногтях, если сделать акцент на рыжеватом подтоне, будет смотреться очень интересноОднотонное покрытие на ногтях, если сделать акцент на рыжеватом подтоне, будет смотреться очень интересно
Однотонное покрытие на ногтях, если сделать акцент на рыжеватом подтоне, будет смотреться очень интересно. Фото: globalfashion/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)
Нейл-стилисты предлагают поэкспериментировать и сделать модный френч с мерцающей втиркой коричневого цветаНейл-стилисты предлагают поэкспериментировать и сделать модный френч с мерцающей втиркой коричневого цвета
Нейл-стилисты предлагают поэкспериментировать и сделать модный френч с мерцающей втиркой коричневого цвета. Фото: globalfashion/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)
Йодовый маникюр прекрасно смотрится с осенним гардеробомЙодовый маникюр прекрасно смотрится с осенним гардеробом
Йодовый маникюр прекрасно смотрится с осенним гардеробом. Фото: globalfashion/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Отличное решение — йодовый маникюр на коротких ногтях с квадратной формой. Однако многие пользовательницы соцсетей все-таки предпочитают повторять за Хейли Бибер и делать такой маникюр исключительно на миндалевидные и длинные ногти.

Кстати, йодовый маникюр еще и очень универсальный, особенно для осени. Он прекрасно смотрится с одеждой, которую многие из нас привыкли носить в октябре, и с осенними аксессуарами — перчатками из кожи или замши, жакетами из фактурной шерсти, объемными вязаными шарфами. Идею можно подсмотреть и у самой Хейли Бибер, которая подчеркивает оригинальность своего маникюра блестящими золотыми кольцами.

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