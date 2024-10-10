Хейли Бибер и ее средство от осенней хандры: модный йодовый маникюр

Кстати, йодовый маникюр еще и очень универсальный, особенно для осени. Он прекрасно смотрится с одеждой, которую многие из нас привыкли носить в октябре, и с осенними аксессуарами — перчатками из кожи или замши, жакетами из фактурной шерсти, объемными вязаными шарфами. Идею можно подсмотреть и у самой Хейли Бибер, которая подчеркивает оригинальность своего маникюра блестящими золотыми кольцами.