Мужская эпиляция: действительно ли она нужна и какие способы сегодня предлагают в салонах

Как правило, и мужчинам, и женщинам в салоне предлагают одни и те же виды эпиляции. Однако из-за того, что волосы у мужчин более плотные и растут в более глубоких слоях кожи, им придется потратить на процедуру больше времени и сеансов. Также для мужчин есть специальные составы для эпиляции, обеспечивающие более качественную адгезию (сцепление средства для эпиляции с кожей).