Мужская эпиляция: действительно ли она нужна и какие способы сегодня предлагают в салонах

Posted 16 октября, 08:20
Published 16 октября, 08:20
Modified 16 октября, 08:22
Updated 16 октября, 08:22
Действительно ли мужчинам так необходима процедура по лазерной эпиляции волос? Зачем они ежемесячно совершают дорогостоящую, да еще и весьма болезненную процедуру? Ответы могут быть разными.
Кого-то толкает на это физиологическая необходимость. Многие мужчины страдают излишней растительностью на лице и теле (например на спине, ягодицах, плечах и т. д.), поэтому вынуждены удалять волосы механическим способом, чтобы уменьшить количество растущих волос и надолго сохранить эффект гладкой кожи.
К эпиляции с недавних пор пристрастились и любители активного образа жизни. Ведь ухаживать за гладким телом после всех тренировок и активностей гораздо легче, нежели за покрытым волосами. К тому же запах пота, впитываясь в волосы, «звучит» гораздо сильнее и резче.
Некоторых привлекает чисто эстетический эффект: гладкое мускулистое мужское тело, которое часто можно увидеть в фильмах про пляжных спасателей. Именно так и должны выглядеть современные мужчины, живущие в цивилизованных городских условиях, которые хотят нравиться себе и женщинам, считают они.
Ну и наконец самая очевидная категория клиентов в салонах депиляции — это профессиональные повара, спортсмены, пловцы, артисты, то есть мужчины, которые в силу своей трудовой деятельности должны иметь гладкую кожу.
При проведении опроса среди мастеров салонов красоты, предоставляющих услуги эпиляции, выяснили, что наиболее востребованной остается зона головы и шеи. Чаще всего мужчины хотят навсегда удалить низко растущие волосы на шее, волосы на лице в районе бакенбард, в носу, иногда в ушах.
На втором месте — подмышки. Мужчинам все чаще надоедает пользоваться станком, поэтому они приходят в салон, чтобы избавиться от ненавистной растительности на более долгий период, что вполне под силу салонным процедурам.
В число рядовых процедур входит избавление от имеющейся растительности на спине, плечах, груди и животе. Особенный наплыв мастера наблюдают в сезон отпусков, когда мужчины приводят себя в порядок к пляжным удовольствиям.
Все более частой становится услуга по удалению волос в интимной зоне. Мужчины не могут в домашних условиях эстетично выбрить волосы в районе паха, поэтому обращаются за услугами профессионалов.
Как правило, и мужчинам, и женщинам в салоне предлагают одни и те же виды эпиляции. Однако из-за того, что волосы у мужчин более плотные и растут в более глубоких слоях кожи, им придется потратить на процедуру больше времени и сеансов. Также для мужчин есть специальные составы для эпиляции, обеспечивающие более качественную адгезию (сцепление средства для эпиляции с кожей).
Из всех видов эпиляции мужчины предпочитают самый безболезненный, шутят мастерицы в салонах красоты. И в этой шутке действительно много правды, ведь известно, мужчины более нетерпимы к боли, нежели женщины. Однако у каждого вида эпиляции есть свои преимущества, и это тоже нужно знать и учитывать.
Это способ удаления волос с тела считается самым болезненным. Его принцип основан на применении липкой сахарной пасты. Ее наносят прямо на участок тела, покрытый волосами, потом приклеивают сверху тканевые полоски и с силой дергают их вверх, чтобы выдернуть нежелательные волоски вместе с фолликулами. Таким методом можно удалить волосы на любых частях тела: на лице, подмышечных впадинах, конечностях, в зоне бикини.
Мужской шугаринг может не подойти тем, кто страдает аллергией на компоненты сахарной пасты, а также обладателям слишком нежной и чувствительной кожи, поскольку метод является весьма болезненным, вызывает травматизацию и раздражение кожного покрова. Эффект гладкой кожи после эпиляции посредством шугаринга сохраняется в течение 3-4 недель.
Более щадящим методом удаления волосяного покрова считается эпиляция воском. Воск мягко ложится на кожу, эффективно захватывает все даже самые мелкие волоски. После застывания материала мастер снимает его вместе с растительностью. Такой способ эпиляции подходит для любых зон, включая и наиболее чувствительные, например зону мужского бикини. Также воском можно сформировать красивый рисунок бороды, скорректировать форму усов, почистить шею от мелких врастающих волосков.
Мужская эпиляция отличается от женской тем, что в первом случае удаление волос необходимо на более глубоком уровне, к тому же волосы у мужчин более плотные и жесткие. Поэтому в этих случаях мастера используют специальные восковые составы с лучшей адгезией. В целом такую процедуру повторяют ежемесячно, по мере роста новых волос.
Лазерная мужская эпиляция подойдет тем, кто хочет радикально бороться с растительностью на лице — избавиться от нее вовсе, сделать покров менее густым, а сами волосы более тонкими. Дело в том, что лазер воздействует на сам волосяной фолликул и фактически разрушает его, вследствие чего волосы либо сильно замедляют рост, либо не растут в этой зоне вовсе.
Еще одно преимущество процедуры лазерной эпиляции — ее относительная безболезненность, поскольку отсутствует механическое воздействие, как в случае с воском и шугарингом. Стоит отметить, что для достижения желаемого эффекта эпиляцию лазером придется пройти в течение ряда сеансов. Зато результат будет держаться до 5 лет.
Какого-то особенного ухода за кожей после эпиляции не требуется, говорят мастера, работающие в салонах. В течение 5 дней обработанные участки кожи необходимо смазывать заживляющим кремом типа «Бепантен». Также нужно на неделю исключить занятия спортом, плавание в бассейне и в открытых водоемах, чтобы избежать заражения и воспалительной реакции. Открытые участки обработанной эпиляцией кожи (лицо, шея, руки) нужно в течение 2-3 недель смазывать солнцезащитным кремом с высоким SPF.
Комментарий специалиста:
Основатель международной сети салонов депиляции SAHAR&VOSK Альбина Назарова:
«Депиляция — это соблюдение правил гигиены: вопреки расхожему мнению, такой уход за собой не имеет никакого отношения к метросексуальности. За услугой, как правило, обращаются уверенные в себе мужчины с заработком средним и выше, которым безразлично чужое мнение. Главное, чтобы все было гигиенично и эстетично. Они хотят забыть о постоянных покраснениях, зуде и высыпаниях после бритья. Среди них есть бизнесмены, спортсмены, депутаты — то есть все те, кто считает, что мужская депиляция — это нормально».