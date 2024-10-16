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Posted 16 октября, 08:20

Published 16 октября, 08:20

Modified 16 октября, 08:22

Updated 16 октября, 08:22

Мужская эпиляция: действительно ли она нужна и какие способы сегодня предлагают в салонах

Мужская эпиляция: действительно ли она нужна и какие способы сегодня предлагают в салонах

16 октября 2024, 08:20
Фото: freepik.com
Мужская эпиляция: действительно ли она нужна и какие способы сегодня предлагают в салонах
Сегодня мужчины ухаживают за собой фактически наравне с женщинами. А некоторые представители сильной половины даже более искушены в этом вопросе. В числе самых востребованных услуг салонов красоты, которыми пользуются и женщины, и мужчины, значится эпиляция тела — избавление от нежелательных волос.

Для чего мужчинам эпиляция

Действительно ли мужчинам так необходима процедура по лазерной эпиляции волос? Зачем они ежемесячно совершают дорогостоящую, да еще и весьма болезненную процедуру? Ответы могут быть разными.

Кого-то толкает на это физиологическая необходимость. Многие мужчины страдают излишней растительностью на лице и теле (например на спине, ягодицах, плечах и т. д.), поэтому вынуждены удалять волосы механическим способом, чтобы уменьшить количество растущих волос и надолго сохранить эффект гладкой кожи.

К эпиляции с недавних пор пристрастились и любители активного образа жизни. Ведь ухаживать за гладким телом после всех тренировок и активностей гораздо легче, нежели за покрытым волосами. К тому же запах пота, впитываясь в волосы, «звучит» гораздо сильнее и резче.

Некоторых привлекает чисто эстетический эффект: гладкое мускулистое мужское тело, которое часто можно увидеть в фильмах про пляжных спасателей. Именно так и должны выглядеть современные мужчины, живущие в цивилизованных городских условиях, которые хотят нравиться себе и женщинам, считают они.

Ну и наконец самая очевидная категория клиентов в салонах депиляции — это профессиональные повара, спортсмены, пловцы, артисты, то есть мужчины, которые в силу своей трудовой деятельности должны иметь гладкую кожу.

Самая очевидная категория клиентов в салонах депиляции — это повара, спортсмены, пловцы, то есть мужчины, которые должны иметь гладкую кожуСамая очевидная категория клиентов в салонах депиляции — это повара, спортсмены, пловцы, то есть мужчины, которые должны иметь гладкую кожу
Самая очевидная категория клиентов в салонах депиляции — это повара, спортсмены, пловцы, то есть мужчины, которые должны иметь гладкую кожу. Фото: freepik.com

Какие части тела лидируют в услугах по эпиляции у мужчин

При проведении опроса среди мастеров салонов красоты, предоставляющих услуги эпиляции, выяснили, что наиболее востребованной остается зона головы и шеи. Чаще всего мужчины хотят навсегда удалить низко растущие волосы на шее, волосы на лице в районе бакенбард, в носу, иногда в ушах.

На втором месте — подмышки. Мужчинам все чаще надоедает пользоваться станком, поэтому они приходят в салон, чтобы избавиться от ненавистной растительности на более долгий период, что вполне под силу салонным процедурам.

В число рядовых процедур входит избавление от имеющейся растительности на спине, плечах, груди и животе. Особенный наплыв мастера наблюдают в сезон отпусков, когда мужчины приводят себя в порядок к пляжным удовольствиям.

Все более частой становится услуга по удалению волос в интимной зоне. Мужчины не могут в домашних условиях эстетично выбрить волосы в районе паха, поэтому обращаются за услугами профессионалов.

В число рядовых процедур входит избавление от имеющейся растительности на спине, плечах, груди и животеВ число рядовых процедур входит избавление от имеющейся растительности на спине, плечах, груди и животе
В число рядовых процедур входит избавление от имеющейся растительности на спине, плечах, груди и животе. Фото: freepik.com

Виды эпиляции

Как правило, и мужчинам, и женщинам в салоне предлагают одни и те же виды эпиляции. Однако из-за того, что волосы у мужчин более плотные и растут в более глубоких слоях кожи, им придется потратить на процедуру больше времени и сеансов. Также для мужчин есть специальные составы для эпиляции, обеспечивающие более качественную адгезию (сцепление средства для эпиляции с кожей).

Из всех видов эпиляции мужчины предпочитают самый безболезненный, шутят мастерицы в салонах красоты. И в этой шутке действительно много правды, ведь известно, мужчины более нетерпимы к боли, нежели женщины. Однако у каждого вида эпиляции есть свои преимущества, и это тоже нужно знать и учитывать.

Шугаринг

Это способ удаления волос с тела считается самым болезненным. Его принцип основан на применении липкой сахарной пасты. Ее наносят прямо на участок тела, покрытый волосами, потом приклеивают сверху тканевые полоски и с силой дергают их вверх, чтобы выдернуть нежелательные волоски вместе с фолликулами. Таким методом можно удалить волосы на любых частях тела: на лице, подмышечных впадинах, конечностях, в зоне бикини.

Мужской шугаринг может не подойти тем, кто страдает аллергией на компоненты сахарной пасты, а также обладателям слишком нежной и чувствительной кожи, поскольку метод является весьма болезненным, вызывает травматизацию и раздражение кожного покрова. Эффект гладкой кожи после эпиляции посредством шугаринга сохраняется в течение 3-4 недель.

Мужской шугаринг может не подойти тем, кто страдает аллергией на компоненты сахарной пасты,Мужской шугаринг может не подойти тем, кто страдает аллергией на компоненты сахарной пасты,
Мужской шугаринг может не подойти тем, кто страдает аллергией на компоненты сахарной пасты,. Фото: freepik.com

Воск

Более щадящим методом удаления волосяного покрова считается эпиляция воском. Воск мягко ложится на кожу, эффективно захватывает все даже самые мелкие волоски. После застывания материала мастер снимает его вместе с растительностью. Такой способ эпиляции подходит для любых зон, включая и наиболее чувствительные, например зону мужского бикини. Также воском можно сформировать красивый рисунок бороды, скорректировать форму усов, почистить шею от мелких врастающих волосков.

Мужская эпиляция отличается от женской тем, что в первом случае удаление волос необходимо на более глубоком уровне, к тому же волосы у мужчин более плотные и жесткие. Поэтому в этих случаях мастера используют специальные восковые составы с лучшей адгезией. В целом такую процедуру повторяют ежемесячно, по мере роста новых волос.

Более щадящим методом удаления волосяного покрова считается эпиляция воскомБолее щадящим методом удаления волосяного покрова считается эпиляция воском
Более щадящим методом удаления волосяного покрова считается эпиляция воском. Фото: freepik.com

Лазер

Лазерная мужская эпиляция подойдет тем, кто хочет радикально бороться с растительностью на лице — избавиться от нее вовсе, сделать покров менее густым, а сами волосы более тонкими. Дело в том, что лазер воздействует на сам волосяной фолликул и фактически разрушает его, вследствие чего волосы либо сильно замедляют рост, либо не растут в этой зоне вовсе.

Еще одно преимущество процедуры лазерной эпиляции — ее относительная безболезненность, поскольку отсутствует механическое воздействие, как в случае с воском и шугарингом. Стоит отметить, что для достижения желаемого эффекта эпиляцию лазером придется пройти в течение ряда сеансов. Зато результат будет держаться до 5 лет.

Лазерная мужская эпиляция подойдет тем, кто хочет радикально бороться с растительностью на лицеЛазерная мужская эпиляция подойдет тем, кто хочет радикально бороться с растительностью на лице
Лазерная мужская эпиляция подойдет тем, кто хочет радикально бороться с растительностью на лице. Фото: freepik.com

Уход после эпиляции

Какого-то особенного ухода за кожей после эпиляции не требуется, говорят мастера, работающие в салонах. В течение 5 дней обработанные участки кожи необходимо смазывать заживляющим кремом типа «Бепантен». Также нужно на неделю исключить занятия спортом, плавание в бассейне и в открытых водоемах, чтобы избежать заражения и воспалительной реакции. Открытые участки обработанной эпиляцией кожи (лицо, шея, руки) нужно в течение 2-3 недель смазывать солнцезащитным кремом с высоким SPF.

Комментарий специалиста:

Основатель международной сети салонов депиляции SAHAR&VOSK Альбина Назарова:

«Депиляция — это соблюдение правил гигиены: вопреки расхожему мнению, такой уход за собой не имеет никакого отношения к метросексуальности. За услугой, как правило, обращаются уверенные в себе мужчины с заработком средним и выше, которым безразлично чужое мнение. Главное, чтобы все было гигиенично и эстетично. Они хотят забыть о постоянных покраснениях, зуде и высыпаниях после бритья. Среди них есть бизнесмены, спортсмены, депутаты — то есть все те, кто считает, что мужская депиляция — это нормально».
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#Алла Хан#Красота#Мужчины#Все материалы авторов#Волосы
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