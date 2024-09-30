Волосы не будут выпадать — найдено сильное средство

Posted 30 сентября, 06:11
Published 30 сентября, 06:11
Modified 30 сентября, 06:11
Updated 30 сентября, 06:11
Причин выпадения волос осенью несколько — нехватка витаминов, ослабление иммунитета, перемена погоды. Даже осенняя хандра может привести к ускоренному выпадению волос, поскольку и незначительные стрессы негативно влияют на состояние волосяного покрова.
Трихолог Татьяна Пшеничникова:
«Одни из самых частых причин выпадения волос — это стресс и нехватка витаминов и минералов. При стрессе и дефицитах организм направляет все силы на поддержание правильной работы основных органов и систем, а фолликулы волоса страдают, так как не являются жизненно важным органом».
То есть в первую очередь осенью нужно наладить рацион питания так, чтобы волосам хватало строительного материала. Жирная рыба, морепродукты, овощи, зелень, ягоды — всё это обязательно должно быть в осеннем рационе.
Второе, что может помочь волосам, — специальные восстановительные сыворотки и лосьоны. Выбирайте подходящий к вашему типу состав восстановительного средства. И помните — на шампуне можно сэкономить, но на восстановительном средстве — никогда!
Средства из масс-маркета будут бесполезны. Помогают только профессиональные линейки для восстановления и укрепления волос.
Помогают укрепить волосы домашние маски. Трихологи рекомендуют делать маски из кокосового масла, масла авокадо и зародышей пшеницы.
А самым эффективным средством, по мнению некоторых специалистов, является сок красного лука. Многие знаменитые парикмахеры, например Рэйчел Восс, используют это средство от выпадения волос и остаются довольны результатом.
Красный лук — источник мощного антиоксиданта кверцетина, который ускоряет рост волос за счет улучшения кровообращения. Сок красного лука смешивается с небольшим количеством оливкового масла, а затем смесь наносится на волосы на 20-30 минут.
Бьюти-эксперты утверждают, что если наносить такую маску раз в неделю, волосы перестанут выпадать и будут выглядеть здоровыми и сияющими.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14