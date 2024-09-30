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Posted 30 сентября, 06:11

Published 30 сентября, 06:11

Modified 30 сентября, 06:11

Updated 30 сентября, 06:11

Волосы не будут выпадать — найдено сильное средство

Волосы не будут выпадать — найдено сильное средство

30 сентября 2024, 06:11
Фото: Изображение Midjourney
Волосы не будут выпадать — найдено сильное средство
Осенью волосы начинают выпадать активнее. Волосам в этот период необходима помощь. Как остановить выпадение волос в домашних условиях — выяснили у трихологов и косметологов.

Причин выпадения волос осенью несколько — нехватка витаминов, ослабление иммунитета, перемена погоды. Даже осенняя хандра может привести к ускоренному выпадению волос, поскольку и незначительные стрессы негативно влияют на состояние волосяного покрова.

Трихолог Татьяна Пшеничникова:

«Одни из самых частых причин выпадения волос — это стресс и нехватка витаминов и минералов. При стрессе и дефицитах организм направляет все силы на поддержание правильной работы основных органов и систем, а фолликулы волоса страдают, так как не являются жизненно важным органом».

То есть в первую очередь осенью нужно наладить рацион питания так, чтобы волосам хватало строительного материала. Жирная рыба, морепродукты, овощи, зелень, ягоды — всё это обязательно должно быть в осеннем рационе.

В первую очередь осенью нужно наладить рацион питания так, чтобы волосам хватало строительного материалаВ первую очередь осенью нужно наладить рацион питания так, чтобы волосам хватало строительного материала
В первую очередь осенью нужно наладить рацион питания так, чтобы волосам хватало строительного материала. Фото: Изображение Midjourney

Второе, что может помочь волосам, — специальные восстановительные сыворотки и лосьоны. Выбирайте подходящий к вашему типу состав восстановительного средства. И помните — на шампуне можно сэкономить, но на восстановительном средстве — никогда!

Средства из масс-маркета будут бесполезны. Помогают только профессиональные линейки для восстановления и укрепления волос.

Помогают укрепить волосы домашние маски. Трихологи рекомендуют делать маски из кокосового масла, масла авокадо и зародышей пшеницы.

Второе, что может помочь волосам, — специальные восстановительные сыворотки и лосьоныВторое, что может помочь волосам, — специальные восстановительные сыворотки и лосьоны
Второе, что может помочь волосам, — специальные восстановительные сыворотки и лосьоны. Фото: Изображение Midjourney

А самым эффективным средством, по мнению некоторых специалистов, является сок красного лука. Многие знаменитые парикмахеры, например Рэйчел Восс, используют это средство от выпадения волос и остаются довольны результатом.

Красный лук — источник мощного антиоксиданта кверцетина, который ускоряет рост волос за счет улучшения кровообращения. Сок красного лука смешивается с небольшим количеством оливкового масла, а затем смесь наносится на волосы на 20-30 минут.

Бьюти-эксперты утверждают, что если наносить такую маску раз в неделю, волосы перестанут выпадать и будут выглядеть здоровыми и сияющими.

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#Екатерина Непомнящая#Здоровье#Красота#Все материалы авторов#Волосы
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