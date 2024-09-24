Не только касторовое: какие еще натуральные масла обеспечат рост волос

О пользе касторового масла для волос пишут все кому не лень. На деле же серьезных исследований о том, что оно действительно помогает росту волос, нет. Тем не менее Гиллен отмечает, что оно может очень глубоко проникать в волосяной фолликул, в то время как другие масла не достигают внутренней его части. Эксперт добавляет, что необходимо наносить касторовое масло непосредственно на кожу головы или кожи.