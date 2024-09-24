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Posted 24 сентября, 03:13

Published 24 сентября, 03:13

Modified 24 сентября, 03:13

Updated 24 сентября, 03:13

Не только касторовое: какие еще натуральные масла обеспечат рост волос

Не только касторовое: какие еще натуральные масла обеспечат рост волос

24 сентября 2024, 03:13
Фото: Изображение Midjourney
Не только касторовое: какие еще натуральные масла обеспечат рост волос
Волшебной таблетки для быстрого восстановления утраченных волос, увы, не существует. Но если мы говорим о натуральных средствах, то это, как правило, масла. О том, какие именно продукты наиболее эффективны, рассказали эксперты по волосам.

Исследования показали, что быстрый массаж кожи головы маслами способствует росту и густоте волос за счет механической стимуляции и проникновения в волосяные фолликулы. Итак, запасаемся следующими видами.

Масло зеленого чая

Масло зеленого чая богато антиоксидантами и катехинами, которые помогают снизить уровень дигидротестостерона — гормона, способствующего выпадению волос. Оно является наименее жирным из всех масел, быстро впитывается в кожу головы, что делает его идеальным для нанесения.

Если у вас нет под рукой эфирного масла, вы можете выбрать ополаскивание с зеленым чаем. Просто замочите чайные пакетики в небольшом количестве воды и охладите от 30 минут до часа, после чего используйте настой для ополаскивания.

Масло розмарина

Масло розмарина для роста волос пользуется большой популярностью.

«Розмарин эффективно способствует росту волос и уменьшает их выпадение, успокаивая кожу головы и стимулируя рост новых волос», — говорит стилист Трей Гиллен. «На самом деле оно используется для лечения алопеции».

Для нанесения смешайте несколько капель масла розмарина с любым маслом (например, касторовым) и втирайте его в волосы и кожу головы несколько раз в неделю.

Розмарин эффективно способствует росту волос и уменьшает их выпадениеРозмарин эффективно способствует росту волос и уменьшает их выпадение
Розмарин эффективно способствует росту волос и уменьшает их выпадение. Фото: Изображение Midjourney

Масло герани

Масло герани регулирует выработку кожного сала и поддерживает секрецию вокруг волосяных фолликулов. Оно также богато аминокислотами, которые, как было доказано, питают волосы и улучшают кровообращение.

«Герань является эффективным антибактериальным, противомикробным и противовоспалительным средством, — говорит Гиллен. — Она также может помочь укрепить, увлажнить и восстановить ваши волосы».

Правила применения просты: либо разбавляйте его средствами по уходу за волосами, либо наносите пару капель масла герани на кожу головы и втирайте несколько раз в неделю.

Масло герани регулирует выработку кожного сала и поддерживает секрецию вокруг волосяных фолликуловМасло герани регулирует выработку кожного сала и поддерживает секрецию вокруг волосяных фолликулов
Масло герани регулирует выработку кожного сала и поддерживает секрецию вокруг волосяных фолликулов. Фото: Изображение Midjourney

Касторовое масло

О пользе касторового масла для волос пишут все кому не лень. На деле же серьезных исследований о том, что оно действительно помогает росту волос, нет. Тем не менее Гиллен отмечает, что оно может очень глубоко проникать в волосяной фолликул, в то время как другие масла не достигают внутренней его части. Эксперт добавляет, что необходимо наносить касторовое масло непосредственно на кожу головы или кожи.

Масло мяты перечной

Ментол в масле мяты перечной вызывает расширение кровеносных сосудов, увеличивая кровоток. А это необходимо для успешного роста волосяных фолликулов.

Ментол в масле мяты перечной вызывает расширение кровеносных сосудов, увеличивая кровоток.Ментол в масле мяты перечной вызывает расширение кровеносных сосудов, увеличивая кровоток.
Ментол в масле мяты перечной вызывает расширение кровеносных сосудов, увеличивая кровоток.. Фото: Изображение Midjourney

Масло лаванды

Известное своими расслабляющими свойствами масло лаванды также может способствовать росту волос и увеличить количество фолликулов на голове. Еще один бонус: оно обладает антимикробными свойствами, поэтому сохраняет кожу головы чистой и не покрывает чешуйчатую поверхность, обеспечивая волосам здоровую основу и среду для роста.

Масло лаванды обладает антимикробными свойствами, поэтому сохраняет кожу головы чистойМасло лаванды обладает антимикробными свойствами, поэтому сохраняет кожу головы чистой
Масло лаванды обладает антимикробными свойствами, поэтому сохраняет кожу головы чистой. Фото: Изображение Midjourney
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#Алла Хан#Здоровье#Красота#Все материалы авторов#Волосы
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