Не только касторовое: какие еще натуральные масла обеспечат рост волос

Posted 24 сентября, 03:13
Published 24 сентября, 03:13
Modified 24 сентября, 03:13
Updated 24 сентября, 03:13
Исследования показали, что быстрый массаж кожи головы маслами способствует росту и густоте волос за счет механической стимуляции и проникновения в волосяные фолликулы. Итак, запасаемся следующими видами.
Масло зеленого чая богато антиоксидантами и катехинами, которые помогают снизить уровень дигидротестостерона — гормона, способствующего выпадению волос. Оно является наименее жирным из всех масел, быстро впитывается в кожу головы, что делает его идеальным для нанесения.
Если у вас нет под рукой эфирного масла, вы можете выбрать ополаскивание с зеленым чаем. Просто замочите чайные пакетики в небольшом количестве воды и охладите от 30 минут до часа, после чего используйте настой для ополаскивания.
Масло розмарина для роста волос пользуется большой популярностью.
«Розмарин эффективно способствует росту волос и уменьшает их выпадение, успокаивая кожу головы и стимулируя рост новых волос», — говорит стилист Трей Гиллен. «На самом деле оно используется для лечения алопеции».
Для нанесения смешайте несколько капель масла розмарина с любым маслом (например, касторовым) и втирайте его в волосы и кожу головы несколько раз в неделю.
Масло герани регулирует выработку кожного сала и поддерживает секрецию вокруг волосяных фолликулов. Оно также богато аминокислотами, которые, как было доказано, питают волосы и улучшают кровообращение.
«Герань является эффективным антибактериальным, противомикробным и противовоспалительным средством, — говорит Гиллен. — Она также может помочь укрепить, увлажнить и восстановить ваши волосы».
Правила применения просты: либо разбавляйте его средствами по уходу за волосами, либо наносите пару капель масла герани на кожу головы и втирайте несколько раз в неделю.
О пользе касторового масла для волос пишут все кому не лень. На деле же серьезных исследований о том, что оно действительно помогает росту волос, нет. Тем не менее Гиллен отмечает, что оно может очень глубоко проникать в волосяной фолликул, в то время как другие масла не достигают внутренней его части. Эксперт добавляет, что необходимо наносить касторовое масло непосредственно на кожу головы или кожи.
Ментол в масле мяты перечной вызывает расширение кровеносных сосудов, увеличивая кровоток. А это необходимо для успешного роста волосяных фолликулов.
Известное своими расслабляющими свойствами масло лаванды также может способствовать росту волос и увеличить количество фолликулов на голове. Еще один бонус: оно обладает антимикробными свойствами, поэтому сохраняет кожу головы чистой и не покрывает чешуйчатую поверхность, обеспечивая волосам здоровую основу и среду для роста.
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