Как принимать гиалуроновую кислоту, чтобы не было отеков, — косметологи раскрыли секрет

Можно и даже нужно принимать и гиалуроновую кислоту, и коллаген. Более того, в продаже уже есть добавки, в которых присутствуют оба ингредиента. Если же их все-таки хочется принимать по отдельности, можно делать это по такому графику: с утра — гиалуроновая кислота, вечером — коллаген.