Как принимать гиалуроновую кислоту, чтобы не было отеков, — косметологи раскрыли секрет

Posted 17 сентября, 13:00
Published 17 сентября, 13:00
Modified 17 сентября, 13:00
Updated 17 сентября, 13:00
В нашем организме гиалуроновая кислота присутствует в виде компонента в жидкостях, соединительных тканях и в суставах. Также она присутствует и в коже, и именно ее дефицит обуславливает появление мимических морщин, сухости.
Кожа человека практически полностью состоит из воды, которая под воздействием холода, тепла и солнечного света может испаряться. Гиалуроновая кислота препятствует этому процессу, удерживая воду в организме. Вступая в реакцию с коллагеном, кислота формирует каркас нашего лица, обеспечивает коже упругость и тонус.
Гиалуроновая кислота — эффективное средство в борьбе против ухудшения состояния кожи. Однако у него есть неприятный побочный эффект — отеки. Впрочем, они появляются только в том случае, если кислоту принимать неправильно.
Следует ориентироваться на стандартную норму — не более 200 мг гиалуроновой кислоты в сутки. Превышение этой нормы может привести к появлению отеков. Чтобы свести к минимуму риск побочных эффектов, рекомендуется принимать гиалуроновую кислоту с утра, во время завтрака.
Для того чтобы прием добавок с гиалуроновой кислотой обеспечил нужный эффект, важно соблюдать питьевой режим и добавлять физическую активность. Только в такой комбинации гиалуроновая кислота будет работать.
Можно и даже нужно принимать и гиалуроновую кислоту, и коллаген. Более того, в продаже уже есть добавки, в которых присутствуют оба ингредиента. Если же их все-таки хочется принимать по отдельности, можно делать это по такому графику: с утра — гиалуроновая кислота, вечером — коллаген.
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