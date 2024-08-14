Волосы как в рекламе: простые правила для ухода в домашних условиях

Разные по структуре и типу волосы требуют применения различных средств для ухода за ними. Например, людям с тонкими волосами требуется шампунь для увеличения объема, а тем, у кого жесткие волосы, подойдут питательные и увлажняющие средства. По мнению экспертов, лучше всего выбирать шампунь, который мягко очищает кожу головы, и кондиционер, усиливающий увлажнение.