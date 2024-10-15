В октябре работаем на шестидневке: зачем нам продлили рабочую неделю

Posted 15 октября, 09:53
Published 15 октября, 09:53
Modified 15 октября, 09:55
Updated 15 октября, 09:55
Конец октября станет для россиян сюрпризом, поскольку последняя трудовая неделя будет состоять из шести рабочих дней, в соответствии с утвержденным рабочим графиком.
С 28 октября по 2 ноября станут рабочими днями для работников, государственных служащих, детских образовательных учреждений и иных сотрудников, занятых на 40-часовой недельной работе. Суббота станет сокращенным днем.
Как выяснилось, изменения были внесены еще в 2023 году, когда утверждались выходные дни на 2024 год. В соответствии с Постановлением Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2024 году» чтобы россияне смогли иметь непрерывные майские праздник, последние дни апреля вошли в праздничные дни — с 28.04 по 01.02.
При этом 4 ноября, День народного единства, будет выходным, поэтому первая неделя ноября окажется короткой — всего 4 рабочих дня.