В октябре работаем на шестидневке: зачем нам продлили рабочую неделю

Как выяснилось, изменения были внесены еще в 2023 году, когда утверждались выходные дни на 2024 год. В соответствии с Постановлением Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2024 году» чтобы россияне смогли иметь непрерывные майские праздник, последние дни апреля вошли в праздничные дни — с 28.04 по 01.02.