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Posted 15 октября, 09:53

Published 15 октября, 09:53

Modified 15 октября, 09:55

Updated 15 октября, 09:55

Как россияне будут отдыхать в октябре и ноябре в 2024 году

В октябре работаем на шестидневке: зачем нам продлили рабочую неделю

15 октября 2024, 09:53
Фото: 1MI
Как россияне будут отдыхать в октябре и ноябре в 2024 году
Уже скоро россиян ждет удлиненная рабочая неделя, а школьников и детсадовцев — дополнительный день образования.

Конец октября станет для россиян сюрпризом, поскольку последняя трудовая неделя будет состоять из шести рабочих дней, в соответствии с утвержденным рабочим графиком.

С 28 октября по 2 ноября станут рабочими днями для работников, государственных служащих, детских образовательных учреждений и иных сотрудников, занятых на 40-часовой недельной работе. Суббота станет сокращенным днем.

Как выяснилось, изменения были внесены еще в 2023 году, когда утверждались выходные дни на 2024 год. В соответствии с Постановлением Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2024 году» чтобы россияне смогли иметь непрерывные майские праздник, последние дни апреля вошли в праздничные дни — с 28.04 по 01.02.

При этом 4 ноября, День народного единства, будет выходным, поэтому первая неделя ноября окажется короткой — всего 4 рабочих дня.

Производственный календарь н 2024 годПроизводственный календарь н 2024 год
Производственный календарь н 2024 год.
Фото: duma.gov.ru/news/57708/#slider -92302-92301
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#Эмилия Шпилева#Общество#Все материалы авторов#Труд
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