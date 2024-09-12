«Вы слабое звено»: начальники рассказали, какой возраст своих сотрудников они считают неэффективным

А вот возраст подчиненного имеет куда большее значение, чем пол. Так, начальство до 40 лет считает лучшими работниками людей 30-34 лет. Руководители в диапазоне 40-44 лет выделяют среди лучших работников своих одногодок. Главы от 45-49 лет предпочитают 40-летних и 45-летних. Четверть начальников за 50 выделяют 45-49 летних, а вот начальники старше 55 лет считают, что 60-летние работники (10%) намного лучше молодежи до 30 лет (1%).