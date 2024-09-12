«Вы слабое звено»: начальники рассказали, какой возраст своих сотрудников они считают неэффективным

Posted 12 сентября, 06:08
Published 12 сентября, 06:08
Modified 12 сентября, 06:10
Updated 12 сентября, 06:10
Опрос SuperJob показал, что на характеристику «хорошего работника» влияет не только профессиональные качества, но и возраст.
В ходе исследования 1000 директоров рассказали, с людьми какого пола и возраста у них складываются наилучшие рабочие отношения. Как выяснилось, мужчины-начальники предпочитают работать с мужчинами (81%), женщины чаще считают хорошим работником — женщину (89%).
А вот возраст подчиненного имеет куда большее значение, чем пол. Так, начальство до 40 лет считает лучшими работниками людей 30-34 лет. Руководители в диапазоне 40-44 лет выделяют среди лучших работников своих одногодок. Главы от 45-49 лет предпочитают 40-летних и 45-летних. Четверть начальников за 50 выделяют 45-49 летних, а вот начальники старше 55 лет считают, что 60-летние работники (10%) намного лучше молодежи до 30 лет (1%).
Из этого можно сделать вывод, что молодым легче будет работать с 40-летним начальником, а вот 50-летним работникам придется не сладко с таким молодым руководителем.
Ранее мы рассказывали, где чаще всего встречаются замужние женщины и холостые мужчины и какие черты характера начальники считают наилучшими для продвижения по карьерной лестнице.
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