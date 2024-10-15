Итальянское вино из крана: как техническая неисправность превратила воду в алкогольный напиток

История с винным фонтаном стала вирусной, привлекая внимание международных СМИ. Это произошло в сложный период для Италии, которая в то время переживала серьезный кризис. После инцидента произошел всплеск интереса к Кастельветро-ди-Модена и его винам. Город, который уже имел репутацию винодельческого предприятия, получил неожиданную рекламу.