Posted 15 октября, 06:40
Published 15 октября, 06:40
Modified 15 октября, 06:42
Updated 15 октября, 06:42
В 2020 году в Кастельветро-ди-Модена, городе в провинции Модена, известном своими изысканными винами, в частности ламбруско, произошёл инцидент. Из-за неисправности на винодельне Сеттескани излишки ламбруско Grasparossa начали потекли в водопроводные трубы нескольких домов в этом районе.
Люди были поражены, обнаружив, что из их кранов течёт красное вино. Когда все поняли, что это изысканный и дорогой напиток, который является местным деликатесом, жители стали заполнять бутылки.
Причиной этого необычного происшествия стал неисправный клапан на линии розлива вина на винодельне. Из-за него вино просочилось в водопроводные трубы, что привело к случайному смешению вина с городской водой.
Местные власти и винодельня быстро решили проблему. Неисправность была устранена в течение нескольких часов и подача воды восстановилась в нормальном режиме, а администрация принесла извинения за доставленные неудобства.
История с винным фонтаном стала вирусной, привлекая внимание международных СМИ. Это произошло в сложный период для Италии, которая в то время переживала серьезный кризис. После инцидента произошел всплеск интереса к Кастельветро-ди-Модена и его винам. Город, который уже имел репутацию винодельческого предприятия, получил неожиданную рекламу.