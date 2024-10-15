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Posted 15 октября, 06:40

Published 15 октября, 06:40

Modified 15 октября, 06:42

Updated 15 октября, 06:42

Итальянское вино из крана

Итальянское вино из крана: как техническая неисправность превратила воду в алкогольный напиток

15 октября 2024, 06:40
Фото: Изображение Midjourney
Итальянское вино из крана
Жители маленького итальянского городка пережили волшебное событие, которое похоже на сюжет из сказки. Неведомым чудом из кранов потекло вино, а не вода.

В 2020 году в Кастельветро-ди-Модена, городе в провинции Модена, известном своими изысканными винами, в частности ламбруско, произошёл инцидент. Из-за неисправности на винодельне Сеттескани излишки ламбруско Grasparossa начали потекли в водопроводные трубы нескольких домов в этом районе.

Люди были поражены, обнаружив, что из их кранов течёт красное вино. Когда все поняли, что это изысканный и дорогой напиток, который является местным деликатесом, жители стали заполнять бутылки.

За кулисами неисправности

Причиной этого необычного происшествия стал неисправный клапан на линии розлива вина на винодельне. Из-за него вино просочилось в водопроводные трубы, что привело к случайному смешению вина с городской водой.

Местные власти и винодельня быстро решили проблему. Неисправность была устранена в течение нескольких часов и подача воды восстановилась в нормальном режиме, а администрация принесла извинения за доставленные неудобства.

Последствия и общественный резонанс

История с винным фонтаном стала вирусной, привлекая внимание международных СМИ. Это произошло в сложный период для Италии, которая в то время переживала серьезный кризис. После инцидента произошел всплеск интереса к Кастельветро-ди-Модена и его винам. Город, который уже имел репутацию винодельческого предприятия, получил неожиданную рекламу.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Вино#Все материалы авторов#Италия
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