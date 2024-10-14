14 лучших фестивалей октября по всему миру в 2024 году

Posted 14 октября, 13:33
Published 14 октября, 13:33
Modified 14 октября, 13:36
Updated 14 октября, 13:36
Осень — одно из лучших времён года для фестивалей, которые устраивают по всему миру. Некоторые из них могут быть связаны с религиозными мифами, другие — полны юмора и шуток, о существовании которых вы даже не подозревали.
Это грандиозное мероприятие — более двух недель пива и ничего, кроме пива, проходящее в самом центре Мюнхена. С 1810 года путешественники совершали поездки в Германию, чтобы отпраздновать этот согревающий желудок напиток.
Помимо напитков, фестиваль порадует вас праздником народных танцев, богатой едой и чрезвычайно дружелюбной атмосферой.
Дивали, известный как «фестиваль огней», олицетворяет триумф света над тьмой. Волшебное зрелище городов, сверкающих фейерверками — повсюду горят свечи, а в небо устремлены тысячи фонариков.
Поскольку это одно из крупнейших международных событий октября, фестиваль пересекает границы Индии и распространяется по всем странам, где присутствует индуизм.
Еще одним из самых важных индуистских праздников в октябре является Душера, уходящий корнями глубоко в индуистскую мифологию. Празднества по всей Индии отдают дань уважения индуистскому богу Раме и его победе над королем демонов Раваной. Помимо обычной еды и веселья, есть также несколько традиций! К ним относятся сжигание высокого чучела короля демонов, зажигание ламп из обожженной глины и повсеместное распространение крекеров.
В Японии осень — это всегда праздничный сезон, не в последнюю очередь из-за великолепных кленов по всей стране, а особенно в городе Такаяма, где проживают талантливые ремесленники, работающие поколениями.
Чтобы отдать дань уважения божеству-хранителю святилища Сакураяма Хатимангу, по городу проходят 11 шествий.
Международный фестиваль воздушных шаров в Альбукерке — это один из крупнейших фестивалей воздушных шаров с горячим воздухом в мире.
В течение 9 дней в небе Нью-Мексико будет парить красочная масса из более чем 500 воздушных шаров. Это потрясающее зрелище, особенно когда все они разных форм и размеров.
На Тюбингенских гонках каждый год по реке Неккер плывут 7000 желтых утят. Всем, у кого есть резиновая уточка, нужно наклеить на нее свое имя, номер и болеть за нее, пока она будет проходить дистанцию. Когда на кону денежный приз, все относятся к этому серьезно. Определенно, это один из самых уникальных фестивалей октября в списке!
Этот октябрьский фестиваль религиозен по своему происхождению. Местные общины и паломники со всей страны собираются, чтобы почтить память «Богоматери Назаретской». Огромная процессия, буквально сотни лодок, пересекающих реку Амазонка, везет маленькую статую из Белена в Икоарачи и обратно.
Парад в честь Хэллоуина в нью-йоркском районе Гринвич-Виллидж — прекрасный пример того, как этот праздник отмечают по всему миру. Берите с собой маски, краски для лица и безумные костюмы. Конечно, нельзя пропустить и выступления кукольников.
В Баколоде, известном как Город улыбок, проходит один из самых значительных фестивалей на Филиппинах — МассКара. Хотя название переводится как «улыбающийся многоликий», предыстория не столь радостна.
Рожденный в условиях кризиса, фестиваль был создан в надежде поднять настроение людей в 1980-е годы. Столкнувшись с экономическим кризисом и трагической аварией парома, в результате которой многие известные семьи потеряли своих членов, местное сообщество сплотилось, чтобы справиться с трудностями.
Фестиваль огненных шаров Нага, посвящен мифическому существу — змею Нага, который по поверьям выдыхает эти огни. Сотни и тысячи светящихся огненных шаров поднимаются из реки Меконг на высоту 100 метров.
В Триестском заливе проходит историческая итальянская регата Барколана, международная парусная гонка, проводимая каждое второе воскресенье октября. Это бесконечно впечатляющее зрелище: более 2000 лодок и 16 000 моряков!
Конечно, как и многие крупные мероприятия, он превращается в полноценный фестиваль. Гостей встретят и другие водные развлечения, ночные концерты, парады старинных судов и даже временная деревня.
Фестиваль пагод Пхаунг Доу Оо проходит вокруг деревень у озера Инле, одного из крупнейших буддийских праздников Мьянмы.
Посетителей завлекают громкими звуками традиционной музыки, ритмичными танцами и водным шествием. К каждой деревне привозят на золотой барже в виде птицы четыре статут Будды для получения благословений.
Берлинский фестиваль огней, который ежегодно проходит в столице Германии, обычно длится около недели, в течение которой город превращается в ослепительное световое шоу.
Многие из самых известных достопримечательностей Берлина, памятники культуры, исторические здания, улицы и другие места подсвечиваются яркими световыми инсталляциями, проекциями и лазерными шоу.
Ежегодно фестиваль ADE, который длится пять дней и ночей в середине октября, привлекает более 400 000 посетителей. С момента своего основания в середине 1990-х годов мероприятие росло в геометрической прогрессии и сейчас может похвастаться более чем 1000 мероприятиями.
Выступления проходят на самых разных площадках, от больших арен до уютных клубов. Кроме того, здесь проводятся кинопоказы, художественные выставки и иммерсивные инсталляции, которые раскрывают более широкие аспекты жанра, изучая его историю, культурное значение и потенциал для формирования общества.
Источник: vickyflipfloptravels