14 лучших фестивалей октября по всему миру в 2024 году

На Тюбингенских гонках каждый год по реке Неккер плывут 7000 желтых утят. Всем, у кого есть резиновая уточка, нужно наклеить на нее свое имя, номер и болеть за нее, пока она будет проходить дистанцию. Когда на кону денежный приз, все относятся к этому серьезно. Определенно, это один из самых уникальных фестивалей октября в списке!