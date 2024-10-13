Еженедельный гороскоп с 14 по 20 октября 2024 года

Posted 13 октября, 15:11
Published 13 октября, 15:11
Modified 13 октября, 15:13
Updated 13 октября, 15:13
Полная Луна в вашем знаке освещает ваши личные цели и желания, побуждая сосредоточиться на своей индивидуальности. Эта неделя приносит кульминацию энергии, подчеркивая любые неразрешенные противоречия между вашими собственными потребностями и потребностями вашего партнера или близких отношений.
17 октября Венера переходит в Стрельца, открывая вам новые возможности в любви и поощряя более авантюрный подход к отношениям. Однако следите за импульсивными действиями или словами, поскольку Марс находится в квадрате с Хироном, что затрудняет выражение своего разочарования без причинения вреда. Важно соблюдать баланс между самоутверждением и компромиссом.
Поскольку Венера, ваша правящая планета, переходит в Стрельца 17 октября, ваше внимание смещается в сторону более глубоких связей в области общих ресурсов и интимности. Это хорошее время для переоценки ваших финансовых целей и инвестиций.
Полнолуние в Овне высвечивает подсознательные желания, вносит ясность во внутренние конфликты и побуждает вас избавиться от любого эмоционального багажа. Марс в Раке улучшает общение, но может возникнуть напряженность, когда Меркурий находится в квадрате с Плутоном — помните о том, как ваши слова влияют на других, особенно в щекотливых дискуссиях.
Размышления и внутренняя работа будут ключевыми темами для вас на этой неделе.
Полнолуние в Овне выявляет вашу дружбу и групповые связи, позволяя лучше осознавать свое положение в социальных кругах. Эта неделя отлично подходит для сотрудничества, но переход Венеры в Стрелец 17 октября делает больший акцент на ваших романтических отношениях. Возможно, вы почувствуете потребность в большей свободе в любви.
Поскольку 13 октября Меркурий войдет в знак Скорпиона, вы задумаетесь в отношении своего здоровья и рабочего распорядка. Юпитер в вашем знаке продолжает расширять ваши возможности, но следите за тем, чтобы не переусердствовать со слишком большим количеством дел одновременно. Главное — баланс.
Марс продолжает стимулировать ваши личные цели, но поскольку он соответствует Хирону, вы можете чувствовать себя более чувствительными к критике или неудачам. Полнолуние в Овне 17 октября привлекает внимание к вашей карьере и общественному имиджу, подталкивая вас к разрешению любых затянувшихся профессиональных конфликтов.
С переходом Венеры в знак Стрельца вы можете находить радость в повседневной рутине или оздоровительных практиках, которые заставят вас почувствовать себя более уверенным. Однако в отношениях может возникнуть напряженность, особенно когда Меркурий входит в знак Скорпиона. Будьте терпеливы и вдумчивы.
Полнолуние в Овне наделяет мощной энергией ваш сектор путешествий и образования, побуждая вас расширять горизонты и искать новые впечатления. 17 октября Венера переходит в Стрелец, освещая ваш романтический и творческий сектор, делая это время весёлым и захватывающим для новых любовных или творческих проектов.
Однако Марс в Раке может заставить вас чувствовать себя более заботливым и сосредоточенным на себе, особенно в том, что касается ваших эмоциональных границ. Это хорошее время, чтобы уйти в уединение и размышления.
Будьте внимательны в общении, семейные дела могут требовать более глубоких эмоциональных бесед.
На этой неделе основное внимание уделяется общим ресурсам и интимным вопросам, поскольку полная Луна в Овне освещает ваш финансовый сектор. Хорошее время для оценки совместных предприятий или долгов, чтобы убедиться, что все сбалансировано.
Переход Венеры в знак Стрельца подчеркивает дом и семью, побуждая вас привносить больше радости и расширения в вашу семейную жизнь. Однако переход Меркурия в знак Скорпиона повышает остроту вашего ума и интуицию, что делает его прекрасным временем для исследований или раскрытия скрытой информации.
Избегайте негативного мышления, поскольку Меркурий находится в квадратуре с Плутоном — оставайтесь непредубежденными, особенно в близких отношениях.
Полнолуние в Овне 17 октября освещает ваш сектор партнёрских отношений, выводя на первый план нерешённые проблемы в отношениях. Это время эмоциональных откровений, где вы можете пересмотреть свою роль в важных для вас отношениях.
Венера, ваш управитель, в тот же день переходит в Стрельца, побуждая вас расширить свой стиль общения и искать новый социальный опыт. С переходом Меркурия в Скорпиона финансовые вопросы выходят на первый план, придётся углубиться в детали.
Сохраняйте спокойствие и избегайте импульсивных решений в любви или финансах, стремясь гармонизировать личные и финансовые аспекты своей жизни.
Когда 13 октября Меркурий войдёт в ваш знак, вы почувствуете себя более сосредоточенным и проницательным, что позволит вам глубже разобраться в нерешённых вопросах и проблемах. Это отличное время для самоанализа и решения проблем.
Полнолуние в Овне прольёт свет на ваше здоровье и повседневные дела, побуждая внести необходимые коррективы в баланс между работой и личной жизнью. 17 октября Венера перейдёт в Стрельца, привлекая внимание к финансам и побуждая искать новые способы заработка или управления деньгами.
Когда Марс находится в квадрате к Хирону, будьте осторожны в том, как вы выражаете своё недовольство — не срывайте злость на других.
Венера принесет свежую волну оптимизма и приключений в вашу личную жизнь. Вы более открыты для поиска новых романтических связей или углубления существующих. Полная Луна в Овне освещает ваши творческие и романтические сферы, что делает это время подходящим для смелого самовыражения.
Однако, когда Меркурий входит в знак Скорпиона, вы можете обнаружить, что размышляете о прошлых событиях или отношениях, стремясь к завершению или более глубокому пониманию. Помните о любых импульсивных решениях в вашей личной жизни и используйте эту энергию для содействия росту, а не для создания конфликтов. Доверяйте своим инстинктам, но оставайтесь на земле.
Полнолуние подчёркивает напряжённость между личной жизнью и карьерными амбициями. Возможно, вам нужно будет найти баланс между профессиональными обязанностями и личными потребностями.
Переход Венеры в Стрелец 17 октября придаёт вашим отношениям более задумчивый и интроспективный тон, побуждая вас стремиться к более глубокому эмоциональному удовлетворению.
Марс в Раке продолжает активировать партнёрский сектор, но из-за напряжённости между Марсом и Хироном нерешённые проблемы в отношениях могут всплыть на поверхность. Используйте переход Меркурия в Скорпиона, чтобы разобраться в эмоциональных вопросах, стремясь к более глубокому пониманию и решению проблем.
Полнолуние в Овне делает акцент на общении и местных делах, призывая решать любые нерешенные проблемы с братьями и сестрами, соседями или коллегами.
Переход Венеры в Стрелец 17 октября привнесет оживление в вашу социальную жизнь, открывая двери для новых знакомств и групповых занятий. Возможно, вы почувствуете себя более предприимчивым и стремящимся расширить свой кругозор.
Однако переход Меркурия в знак Скорпиона переключает ваше внимание на карьеру и общественный имидж, что делает его подходящим временем для глубоких размышлений о ваших профессиональных целях.
Помните об обязательствах, поскольку Юпитер в Близнецах побуждает вас брать на себя больше, чем вы можете выдержать.
Положение Овна фокусирует внимание на ваших социальных кругах и стремлениях. Вы можете столкнуться с противоречием между своими долгосрочными целями и непосредственными обязанностями.
Венера в Стрельце способствует более глубокому духовному поиску или философским дискуссиям, помогая вам устанавливать глубокие связи с людьми. Это подходящее время для самовыражения, хотя вы можете чувствовать себя эмоционально уязвимым.
Аспекты Меркурия могут привести к недопониманию в вопросах финансов или общих ресурсов — ясность и терпение помогут избежать недоразумений.