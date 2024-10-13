Еженедельный гороскоп с 14 по 20 октября 2024 года

Однако, когда Меркурий входит в знак Скорпиона, вы можете обнаружить, что размышляете о прошлых событиях или отношениях, стремясь к завершению или более глубокому пониманию. Помните о любых импульсивных решениях в вашей личной жизни и используйте эту энергию для содействия росту, а не для создания конфликтов. Доверяйте своим инстинктам, но оставайтесь на земле.