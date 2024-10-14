Оксана Самойлова устроила фотосессию с Джиганом и козлом

Также редким случаем стало и появление на снимках старшей дочери Самойловой — Ариелы, которая сравнительно перестала публиковать свои фото и видео. Как отметила Самойлова, их дочь приняла решение вести закрытую жизнь и больше не хочет участвовать в публичной жизни своей семьи.