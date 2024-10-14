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Posted 14 октября, 18:36

Published 14 октября, 18:36

Modified 14 октября, 18:38

Updated 14 октября, 18:38

Оксана Самойлова устроила фотосессию с Джиганом и козлом

Оксана Самойлова устроила фотосессию с Джиганом и козлом

14 октября 2024, 18:36
Фото: https://vk.com/samoylovaoxxana
Оксана Самойлова устроила фотосессию с Джиганом и козлом
Семья Джигана показала самую домашнюю фотосессию с новым домашним животным.

Многодетная семья блогера Оксаны Самойловой устроила фотосессию в тематическом осеннем стиле с тыквами и сухоцветами на открытом воздухе. Однако локацией семейных фото стали совсем не острова или съемочная площадка, а парадное крыльцо собственного дома.

За пару дней до публикации Оксана представила в своем новом видеоблоге процесс создания декора. Она рассказала, что очень любит создавать вокруг себя красоту и домашний уют. Как оказалось, горшки с сухоцветами, тыквы и коврики стали хорошей локацией для семейной фотосессии.

К тому же, в семье Джигана новое пополнение — маленький козленок, которого подарил певец своей супруге. Звездный блогер назвала поступок супруга самым неадекватным за всю ее жизнь.

Оксана Самойлова и Джиган в осенней фотосессии 2024Оксана Самойлова и Джиган в осенней фотосессии 2024
Оксана Самойлова и Джиган в осенней фотосессии 2024Оксана Самойлова и Джиган в осенней фотосессии 2024
Оксана Самойлова и Джиган в осенней фотосессии 2024.
Фото: https://vk.com/samoylovaoxxana

Также редким случаем стало и появление на снимках старшей дочери Самойловой — Ариелы, которая сравнительно перестала публиковать свои фото и видео. Как отметила Самойлова, их дочь приняла решение вести закрытую жизнь и больше не хочет участвовать в публичной жизни своей семьи.

Как отмечает Оксана, она принимает решение своей дочери и ничего не может поделать с этим. Ариела принимает участие только в редких случаях, когда это нужно «на пользу семьи».

Самойлова с семьей на фотосесииСамойлова с семьей на фотосесии
Самойлова с семьей на фотосесииСамойлова с семьей на фотосесии
Самойлова с семьей на фотосесии.
Фото: https://vk.com/samoylovaoxxana

Подписчики бурно отреагировали на новый контент многодетной мамы:

Мило очень, все детки замечательные, милые, красивые. Козочка Мими домашняя такая, спит, гуляет с Вами, здорово!!!
Все красивые, включая козочку
Очень классные, теплые фотки .Я очень люблю осеннюю тематику
Настоящая семья! Как всегда на высоте.молодцы браво!!!!!
«Хорошо, что в детдом не сдали» — Оксана Самойлова рассказала про родного брата Жеку
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#Эмилия Шпилева#Знаменитости#Все материалы авторов#Оксана Самойлова
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