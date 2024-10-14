Оксана Самойлова устроила фотосессию с Джиганом и козлом

Posted 14 октября, 18:36
Published 14 октября, 18:36
Modified 14 октября, 18:38
Updated 14 октября, 18:38
Многодетная семья блогера Оксаны Самойловой устроила фотосессию в тематическом осеннем стиле с тыквами и сухоцветами на открытом воздухе. Однако локацией семейных фото стали совсем не острова или съемочная площадка, а парадное крыльцо собственного дома.
За пару дней до публикации Оксана представила в своем новом видеоблоге процесс создания декора. Она рассказала, что очень любит создавать вокруг себя красоту и домашний уют. Как оказалось, горшки с сухоцветами, тыквы и коврики стали хорошей локацией для семейной фотосессии.
К тому же, в семье Джигана новое пополнение — маленький козленок, которого подарил певец своей супруге. Звездный блогер назвала поступок супруга самым неадекватным за всю ее жизнь.
Также редким случаем стало и появление на снимках старшей дочери Самойловой — Ариелы, которая сравнительно перестала публиковать свои фото и видео. Как отметила Самойлова, их дочь приняла решение вести закрытую жизнь и больше не хочет участвовать в публичной жизни своей семьи.
Как отмечает Оксана, она принимает решение своей дочери и ничего не может поделать с этим. Ариела принимает участие только в редких случаях, когда это нужно «на пользу семьи».
Подписчики бурно отреагировали на новый контент многодетной мамы:
Мило очень, все детки замечательные, милые, красивые. Козочка Мими домашняя такая, спит, гуляет с Вами, здорово!!!
Все красивые, включая козочку
Очень классные, теплые фотки .Я очень люблю осеннюю тематику
Настоящая семья! Как всегда на высоте.молодцы браво!!!!!