newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 октября, 15:42

Published 15 октября, 15:42

Modified 15 октября, 15:44

Updated 15 октября, 15:44

Павел Занозин

Экс-ведущий «Доброго утра» Павел Занозин впервые рассказал о новой семье

15 октября 2024, 15:42
Фото: Роман Владимиров. РИА Новости
Павел Занозин
Бывший ведущий программы «Доброе утро» на Первом канале Павел Занозин сообщил о создании новой семьи после развода с первой супругой Владой.

Как сообщает gazeta.ru, с первой женой он находился в браке на протяжении 14 лет, и у них родилась дочь Кира.

По словам Занозина, он вновь женился 2 года назад. Его нынешняя жена Анастасия воспитывает сына от предыдущего брака, которого зовут Миша — он на день младше Киры.

«Ребята отлично подружились, и мы много времени проводим вместе — у нас счастливая семья, все друг друга очень любят», — поделился Занозин.

Занозин также отметил, что у него хорошие отношения с ребенком от второго брака и добавил, что Миша поддерживает связь с его биологическим отцом.

Читайте также:
Джаред Лето и его послание российским поклонникам: эксперт оценил перспективыАлана Мамаева опровергла предположения о своей беременностиАнна Хилькевич почувствовала себя плохой матерью после рождения третьего ребенка
#Вадим Назаров#Знаменитости#Телевизионные проекты#Ведущий
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика