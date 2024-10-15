Экс-ведущий «Доброго утра» Павел Занозин впервые рассказал о новой семье

Posted 15 октября, 15:42
Published 15 октября, 15:42
Modified 15 октября, 15:44
Updated 15 октября, 15:44
Как сообщает gazeta.ru, с первой женой он находился в браке на протяжении 14 лет, и у них родилась дочь Кира.
По словам Занозина, он вновь женился 2 года назад. Его нынешняя жена Анастасия воспитывает сына от предыдущего брака, которого зовут Миша — он на день младше Киры.
«Ребята отлично подружились, и мы много времени проводим вместе — у нас счастливая семья, все друг друга очень любят», — поделился Занозин.
Занозин также отметил, что у него хорошие отношения с ребенком от второго брака и добавил, что Миша поддерживает связь с его биологическим отцом.