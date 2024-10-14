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Posted 14 октября, 10:33

Published 14 октября, 10:33

Modified 14 октября, 10:36

Updated 14 октября, 10:36

Рианна в разных образах нижнего белья

Рианна рассказала о своих правилах ношения нижнего белья

14 октября 2024, 10:33
Фото: Марк Пясецки/WireImage; Diggzy/SplashNews.com
Рианна в разных образах нижнего белья
Поп-певица Рианна выступила за то, чтобы носить нижнее белье всегда и везде, в том числе поверх одежды. Она рассказала об этом после показа собственной коллекции белья Savage X Fenty, который прошел в Лос-Анджелесе.
«Нижнее белье, как мне кажется, можно носить любым способом и где угодно, — заявила 36-летняя певица изданию PEOPLE. — Например, чтобы оно было видно поверх футболок или под курткой, или просто чтобы было уютно».

По словам исполнительницы, мода для нее — на первом месте, ведь подобранные ею образы имеют большое значение для успеха в карьере.

«Если я могу выбрать наряд и скомпоновать его, и он имеет смысл… я чувствую, что я добилась успеха», — сказала она.
Рианна в октябре 2024 годаРианна в октябре 2024 года
Рианна в октябре 2024 года. Фото: Кевин Мазур. Getty

Рианна — мать двоих сыновей. Размышляя о моде в материнстве, она сказала, что тут она сбавляет обороты и стремится ко «чему-то уютному».

«Все, что тянется, все, в чем легко наклониться и поднять моих детей, — вот что я ищу. Вещи, которые не поцарапают меня, не поцарапают и их. У нас много работы за день жизни мамы», — отметила певица.

Рианна представила собственную линию нижнего белья больших размеров Savage X Fenty шесть лет назад. В 2021 году Forbes сообщил, что ее стоимость составила 1 миллиард долларов.

В конце прошлого месяца Рианна анонсировала запуск своей последней коллекции в пикантной фотосессии.

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#Марина Колодкина#Знаменитости#Мода#Стиль
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