Рианна рассказала о своих правилах ношения нижнего белья

Posted 14 октября, 10:33
Published 14 октября, 10:33
Modified 14 октября, 10:36
Updated 14 октября, 10:36
«Нижнее белье, как мне кажется, можно носить любым способом и где угодно, — заявила 36-летняя певица изданию PEOPLE. — Например, чтобы оно было видно поверх футболок или под курткой, или просто чтобы было уютно».
По словам исполнительницы, мода для нее — на первом месте, ведь подобранные ею образы имеют большое значение для успеха в карьере.
«Если я могу выбрать наряд и скомпоновать его, и он имеет смысл… я чувствую, что я добилась успеха», — сказала она.
Рианна — мать двоих сыновей. Размышляя о моде в материнстве, она сказала, что тут она сбавляет обороты и стремится ко «чему-то уютному».
«Все, что тянется, все, в чем легко наклониться и поднять моих детей, — вот что я ищу. Вещи, которые не поцарапают меня, не поцарапают и их. У нас много работы за день жизни мамы», — отметила певица.
Рианна представила собственную линию нижнего белья больших размеров Savage X Fenty шесть лет назад. В 2021 году Forbes сообщил, что ее стоимость составила 1 миллиард долларов.
В конце прошлого месяца Рианна анонсировала запуск своей последней коллекции в пикантной фотосессии.