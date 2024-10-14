Рианна рассказала о своих правилах ношения нижнего белья

Поп-певица Рианна выступила за то, чтобы носить нижнее белье всегда и везде, в том числе поверх одежды. Она рассказала об этом после показа собственной коллекции белья Savage X Fenty, который прошел в Лос-Анджелесе.

«Нижнее белье, как мне кажется, можно носить любым способом и где угодно, — заявила 36-летняя певица изданию PEOPLE. — Например, чтобы оно было видно поверх футболок или под курткой, или просто чтобы было уютно». По словам исполнительницы, мода для нее — на первом месте, ведь подобранные ею образы имеют большое значение для успеха в карьере. «Если я могу выбрать наряд и скомпоновать его, и он имеет смысл… я чувствую, что я добилась успеха», — сказала она. Рианна в октябре 2024 года . Фото: Кевин Мазур. Getty Рианна — мать двоих сыновей. Размышляя о моде в материнстве, она сказала, что тут она сбавляет обороты и стремится ко «чему-то уютному». «Все, что тянется, все, в чем легко наклониться и поднять моих детей, — вот что я ищу. Вещи, которые не поцарапают меня, не поцарапают и их. У нас много работы за день жизни мамы», — отметила певица. Рианна представила собственную линию нижнего белья больших размеров Savage X Fenty шесть лет назад. В 2021 году Forbes сообщил, что ее стоимость составила 1 миллиард долларов. В конце прошлого месяца Рианна анонсировала запуск своей последней коллекции в пикантной фотосессии. Читайте также: Как носить монохромные наряды — учимся у звезд Балеарский блонд — что это за окрашивание и почему его выбирают знаменитости и звезды соцсетей Как одеваются звезды Голливуда в обычной жизни — берем на заметку идеи из гардероба знаменитостей