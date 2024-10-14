«Одна ты такая»: 5 женщин с уникальными особенностями внешности

Малышка Эми родилась прехорошенькой, но левую сторону ее красивого личика заняло большое сизое родимое пятно. В школе это здорово портило Эми жизнь, жестокие одноклассники дразнили и обзывали бедняжку кляксой. Повзрослев, девушка стала стараться нивелировать дефект кожи при помощи косметики и весьма преуспела в этом. Она научилась так камуфлировать пятно, что никто даже не подумал бы, что оно у нее есть. Так она стала отличным мастером по визажу. Но в один прекрасный день ей надоело прятаться, и она решила открыть лицо миру, опубликовав в соцсети фото без макияжа и свою историю. Тогда Эми получила письма поддержки со всего мира. Теперь она не стесняется своей внешности и полностью принимает ее. Ее муж Джош считает жену самой красивой женщиной на свете. Супруги воспитывают сына и очень счастливы.