«Одна ты такая»: 5 женщин с уникальными особенностями внешности

Posted 14 октября, 12:45
Published 14 октября, 12:45
Modified 14 октября, 12:48
Updated 14 октября, 12:48
Сара Гертс — одна из самых необычных моделей в мире. Если все ее коллеги стремятся выглядеть в кадре моложавыми и подтянутыми, то Сара не скрывает своей морщинистой и обвисшей кожи. Таким образом девушка хочет донести до всех, что не нужно зацикливаться на своей внешности, даже если она несовершенна. Нужно радоваться жизни и каждому дню.
К такому выводу Сара пришла после долгих лет комплексов. Ей было всего 10 лет, когда у нее обнаружили синдром Элерса-Данлоса, при котором в организме нарушена выработка коллагена. В результате кожа теряет упругость, собирается в складки, на лице проступают ранние морщины, деформируются суставы. Несмотря на то, что эта болезнь неизлечима, Сара не унывает и стремится заразить своим позитивом как можно больше людей.
У этой зеленоглазой красотки на теле столько веснушек, что кажется, будто на нее побрызгали йодом из пульверизатора. Веснушки покрывают ее ноги, руки, тело, но особенно сильно усыпано лицо — они буквально сливаются в один большой пигмент. Но что самое удивительное — Кармен это не портит. Напротив, необычная и уникальная внешность девушки сделала ее востребованной моделью и блогером, с ней заключают контракты на рекламу именитые бренды. За социальными сетями Кармен Салазар следят сотни тысяч человек.
Малышка Эми родилась прехорошенькой, но левую сторону ее красивого личика заняло большое сизое родимое пятно. В школе это здорово портило Эми жизнь, жестокие одноклассники дразнили и обзывали бедняжку кляксой. Повзрослев, девушка стала стараться нивелировать дефект кожи при помощи косметики и весьма преуспела в этом. Она научилась так камуфлировать пятно, что никто даже не подумал бы, что оно у нее есть. Так она стала отличным мастером по визажу. Но в один прекрасный день ей надоело прятаться, и она решила открыть лицо миру, опубликовав в соцсети фото без макияжа и свою историю. Тогда Эми получила письма поддержки со всего мира. Теперь она не стесняется своей внешности и полностью принимает ее. Ее муж Джош считает жену самой красивой женщиной на свете. Супруги воспитывают сына и очень счастливы.
Стеф родом из Канады. Ее необычная внешность тоже вызвана редким генетическим заболеванием — синдромом Ваарденбурга. Дети с таким диагнозом имеют ярко-голубые глаза — так проявляется пигментация зрачков. Также у них рано седеют волосы, целыми прядями, и развивается тугоухость. Саньяти раньше была успешной блогершей, а теперь зарабатывает на жизнь компьютерными играми.
Избыточное оволосение, или гипертрихо, — такое заболевание встречается довольно редко. При нем волосы у человека обильно растут по всему телу, даже на тех его частях, где их быть не должно. При этом растущие волосы напоминают шерсть, поэтому данное заболевание называют еще и синдромом оборотня.
Так, у этой девушки из США, которая называет себя Diamond G, избыточное оволосение проявилось на лице. Но она нисколько не комплексует по этому поводу и даже не думает об эпиляции. Даймонд стала успешным блогером и мастером по визажу. В ее личной жизни тоже все хорошо, она воспитывает дочь.