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Posted 11 октября, 12:55

Published 11 октября, 12:55

Modified 11 октября, 12:55

Updated 11 октября, 12:55

Блуждающий френч — оригинальный и модный маникюр на октябрь 2024 года

Блуждающий френч — оригинальный и модный маникюр на октябрь 2024 года

11 октября 2024, 12:55
Фото: freepik
Обычный френч успел наскучить? Попробуйте блуждающий френч — это настоящий хит соцсетей осенью 2024 года!

Что такое блуждающий френч

Блуждающий френч — одна из многочисленных вариаций на тему французского маникюра. От классики он отличается тем, что мастер не прорисовывает широкие белоснежные полоски, а делает их прозрачными. Маникюр кажется слегка плавающим, отсюда и название.

Фото: freepik

Модные варианты

Нейл-дизайнеры экспериментируют с блуждающим френчем, предлагая разные интересные варианты. В их числе — комбинация хромированных оттенков и глазури: такой маникюр смотрится подчеркнуто женственно и стильно. Особенно удачным может быть выбор в пользу основы в сдержанных и холодных оттенках и акцентных линий серебристого цвета.

Достаточно интересно смотрится блуждающий геометрический френч. Линии на ногтях в этом случае прорисовываются белым цветом, но в противоположных направлениях. Если хочется добавить в образ дерзкие нотки, вместо белоснежных полос можно рисовать черные или темно-синие, однако они обязательно должны быть прямыми.

Можно попробовать и другой вариант, более эклектичный, в котором мастера используют рисунки, напоминающие улыбку, и прорисовывают их в виде контуров. Цвет покрытия для такого маникюра должен быть нестандартным, но с акцентом на осень, поскольку речь идет об октябрьском образе. Обратите внимание на оттенки, которые ассоциируются с уютом — желтые, оранжевые.

Очень стильно и эффектно смотрится блуждающий френч с использованием насыщенных и броских покрытий. Стопроцентный хит октября — желтый цвет. Этот оттенок сегодня в тренде, а еще он напоминает о жарком и солнечном лете, по которому все мы начинаем скучать именно в октябре!

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#Мария Казак#Общество#Красота#Стиль
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