Блуждающий френч — оригинальный и модный маникюр на октябрь 2024 года

Можно попробовать и другой вариант, более эклектичный, в котором мастера используют рисунки, напоминающие улыбку, и прорисовывают их в виде контуров. Цвет покрытия для такого маникюра должен быть нестандартным, но с акцентом на осень, поскольку речь идет об октябрьском образе. Обратите внимание на оттенки, которые ассоциируются с уютом — желтые, оранжевые.