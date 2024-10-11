Блуждающий френч — оригинальный и модный маникюр на октябрь 2024 года

Posted 11 октября, 12:55
Published 11 октября, 12:55
Modified 11 октября, 12:55
Updated 11 октября, 12:55
Блуждающий френч — одна из многочисленных вариаций на тему французского маникюра. От классики он отличается тем, что мастер не прорисовывает широкие белоснежные полоски, а делает их прозрачными. Маникюр кажется слегка плавающим, отсюда и название.
Нейл-дизайнеры экспериментируют с блуждающим френчем, предлагая разные интересные варианты. В их числе — комбинация хромированных оттенков и глазури: такой маникюр смотрится подчеркнуто женственно и стильно. Особенно удачным может быть выбор в пользу основы в сдержанных и холодных оттенках и акцентных линий серебристого цвета.
Достаточно интересно смотрится блуждающий геометрический френч. Линии на ногтях в этом случае прорисовываются белым цветом, но в противоположных направлениях. Если хочется добавить в образ дерзкие нотки, вместо белоснежных полос можно рисовать черные или темно-синие, однако они обязательно должны быть прямыми.
Можно попробовать и другой вариант, более эклектичный, в котором мастера используют рисунки, напоминающие улыбку, и прорисовывают их в виде контуров. Цвет покрытия для такого маникюра должен быть нестандартным, но с акцентом на осень, поскольку речь идет об октябрьском образе. Обратите внимание на оттенки, которые ассоциируются с уютом — желтые, оранжевые.
Очень стильно и эффектно смотрится блуждающий френч с использованием насыщенных и броских покрытий. Стопроцентный хит октября — желтый цвет. Этот оттенок сегодня в тренде, а еще он напоминает о жарком и солнечном лете, по которому все мы начинаем скучать именно в октябре!