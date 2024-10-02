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Posted 2 октября, 08:28

Published 2 октября, 08:28

Modified 2 октября, 08:30

Updated 2 октября, 08:30

Никак не удается похудеть? Не беда — стилисты рассказали, как одеться, чтобы выглядеть стройной

Никак не удается похудеть? Не беда — стилисты рассказали, как одеться, чтобы выглядеть стройной

2 октября 2024, 08:28
Фешен-специалисты не только виртуозно играют с фактурами, фасонами и цветами. Они умеют сделать так, что одежда полностью нивелирует ваши недостатки, в данном — случае лишний вес, и из зеркала на вас будет смотреть красивая стройная особа.

Дизайнер Наз Маер раскрыл ряд секретов, которые помогут девушкам с формами одеться так, чтобы зрительно вытянуть силуэт и уменьшить объемы.

Цвет

Считается, что стройнят темные цвета, в то время как светлые, наоборот, «накидывают» килограммов. Но если поиграть этими двумя оттенками, то можно и выгодно сузить фигуру. К примеру, надеть светлое платье с контрастными вставками по бокам.

Фасон

Девушкам плюс сайз нужно ориентироваться на классические силуэты: платье-футляр, юбка-карандаш, удлиненный жакет или кардиган, классические брюки. Излишествами в гардеробе будут вещи с рюшами и воланами, а вот драпировка — это хорошее решение. За счет сборок можно скрыть ненужный объем.

Что касается длины, то она должна быть миди или макси. При этом хорошо использовать прием завышенной талии — так зрительно вытягивается силуэт. А еще к такому эффекту приводит V-образный вырез. Избегайте нарочито прилегающего силуэта или, напротив, оверсайза. Вещи должны сидеть слегка свободно — такая посадка обычно называется regular fit.

Акценты

Яркие пятна в виде шейного платка, шарфика, пояса, сумочки, перчаток — все это будет отвлекать внимание от несовершенств — слишком полных ног или широких бедер.

Обувь

Даже если вы носите только обувь на плоской подошве, прислушайтесь к этому совету. И самый маленький каблук может сотворить чудеса с крупной, громоздкой фигурой. Походка становится легкой, осанка поневоле выправляется, силуэт устремляется ввысь. Если каблуки для вас тяжеловаты, то можно поэкспериментировать с платформой. Длина сапог всегда должна быть выше середины икры, это зрительно удлинит ногу. Мысок обуви должен быть либо круглым, либо чуть удлиненным.

Белье

Под облегающие платья и классические костюмы можно надеть корректирующее белье. Так вы не только подарите визуальную стройность фигуре, но и реально уменьшите объемы. Колготки выбирайте более темных тонов.

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#Алла Хан#Общество#Красота#Мода#Стиль
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