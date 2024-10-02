Никак не удается похудеть? Не беда — стилисты рассказали, как одеться, чтобы выглядеть стройной

Даже если вы носите только обувь на плоской подошве, прислушайтесь к этому совету. И самый маленький каблук может сотворить чудеса с крупной, громоздкой фигурой. Походка становится легкой, осанка поневоле выправляется, силуэт устремляется ввысь. Если каблуки для вас тяжеловаты, то можно поэкспериментировать с платформой. Длина сапог всегда должна быть выше середины икры, это зрительно удлинит ногу. Мысок обуви должен быть либо круглым, либо чуть удлиненным.