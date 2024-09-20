Тренды осенней обуви: самые свежие модные тенденции, которыми уже пользуются жители европейских столиц

Темный, солидный цвет из сдержанной осенней палитры так и просится в гардероб. Найдите обувь в коричневом холодном оттенке, и вы сможете сочетать ее почти со всеми вещами, рассчитанными на прохладный сезон. Такой оттенок отлично «подружится» с белым, молочным, бежевым, кофейным и даже черным. Кроме того, «горький шоколад» — это природный, естественный цвет, а именно такие краски сейчас в моде.