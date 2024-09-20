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Posted 20 сентября, 07:28

Published 20 сентября, 07:28

Modified 20 сентября, 07:29

Updated 20 сентября, 07:29

Какую обувь модно носить этой осенью: свежие тренды

Тренды осенней обуви: самые свежие модные тенденции, которыми уже пользуются жители европейских столиц

20 сентября 2024, 07:28
Фото: Изображение Midjourney
Какую обувь модно носить этой осенью: свежие тренды
Хотите «незаезженный» образ на осень? Начните с обуви! Собрали для вас самые свежие модные тенденции, которые только начали появляться на городских улицах.

Оттенок «горький шоколад»

Темный, солидный цвет из сдержанной осенней палитры так и просится в гардероб. Найдите обувь в коричневом холодном оттенке, и вы сможете сочетать ее почти со всеми вещами, рассчитанными на прохладный сезон. Такой оттенок отлично «подружится» с белым, молочным, бежевым, кофейным и даже черным. Кроме того, «горький шоколад» — это природный, естественный цвет, а именно такие краски сейчас в моде.

Слипоны

Помните, как популярны были тапочки-слипоны? Они возвращаются! Это удобная обувь, которая подойдет и для активного отдыха, и для неспешной прогулки. Главное — соблюсти одно модное правило: дизайн модели должен быть лаконичным. Никаких шнуровок, ярких цветов или блесток. Выберите простые черные слипоны с эластичными вставками по бокам. В крайнем случае возьмите модель в клеточку, как у Vans.

Собрали для вас самые свежие модные тенденцииСобрали для вас самые свежие модные тенденции
Собрали для вас самые свежие модные тенденции. Фото: Изображение Midjourney

Дутая подошва

Объемные кроссовки несколько устарели, а вот тренд на крупную подошву продолжает держаться на плаву. Поэтому откажитесь от массивных и классических моделей в пользу футуристичных кроссовок с большой подошвой и необычной текстурой. Из них получится прекрасный акцент для сдержанного повседневного образа. Не готовы менять любимые кроссовки? Приобретите неопреновые сапоги с дутой подошвой. Отличный выбор для осенней погоды.

Топсайдеры

Если вам не хочется переобуваться в классические лоферы или легкие ботинки, замените их на топсайдеры с мягким верхом. Они прекрасно подойдут для неформальных образов и прекрасно впишутся в модную композицию с длинной юбкой, свободными брюками и трикотажными костюмами.

Сапоги с широкими и высокими голенищами, конечно, не свежий тренд, а скорее уже устоявшаяся модная позицияСапоги с широкими и высокими голенищами, конечно, не свежий тренд, а скорее уже устоявшаяся модная позиция
Сапоги с широкими и высокими голенищами, конечно, не свежий тренд, а скорее уже устоявшаяся модная позиция. Фото: Изображение Midjourney

Высокие сапоги

Сапоги с широкими и высокими голенищами, конечно, не свежий тренд, а скорее уже устоявшаяся модная позиция. Однако если летом «на пике славы» были казаки, то осенью лучше носить модели, близкие к жокейским. Их можно приобрести в специальном магазине товаров для конного спорта. Наиболее модным считается сочетание таких сапог с юбкой или шортами выше колена.

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#Елена Гончарова#Общество#Красота#Мода#Все материалы авторов#Стиль
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