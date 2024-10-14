Из Африки прямиком в Россию: чай ройбуш и его полезные свойства

В последние годы богатый антиоксидантами ройбуш завоевал популярность далеко за пределами Южной Африки, особенно среди сторонников натуральной медицины. В России этот чай можно встретить на прилавках магазинов, а также в меню ресторанов. Так чем же уникален этот целебный напиток и в чем его польза?

В Южной Африке ройбуш — это не просто напиток, а образ жизни, который неразрывно связан с культурой и историей страны. Для коренных народов кой и сан Южной Африки чай ройбуш подобен материнскому молоку, рассказывает Баренд Саломо, директор Wupperthal Original Rooibos Cooperative (WORC) Саломо, который вырос на напитке, не содержащем кофеина. В 2021 году Европейский союз присвоил ройбушу статус PDO, что гарантирует качество и защищает название продукта питания или вина, который производится в определённом регионе и по определённой традиционной технологии. Ройбуш — единственный африканский продукт, включённый в реестр, в который входят такие деликатесы, как сыр пармезан и шампанское. Чай Ройбуш . Фото: 1MI Где и как производится чай ройбуш Чай ройбуш получил свое название от кустарника ройбуш, из которого он производится. Интересно, что листья растения на самом деле зеленые, но в результате окисления становятся темно–красными, отсюда традиционное название кустарника — ройбош (что означает «красный куст»). Ройбуш (Rooibos), или Aspalathus linearis (камелия китайская), относится к семейству бобовых, в дикой природе растёт в виде кустарников высотой от 1 до 2 м. В зависимости от возраста и условий выращивания культивируемый ройбуш вырастает от 0,5 до 1,5 м в высоту и предпочитает хорошо дренированную песчаную почву с низким уровнем pH. Благодаря глубокому стержневому корню чайные кусты ройбуш хорошо адаптируются к суровым засушливым условиям и могут расти при температуре от 0℃ до 45℃. Для выращивания ройбуша требуется всего от 180 до 500 мм осадков в год, поэтому искусственное орошение не используется. Фото: https://southafrica.co.za/rooibos-tea-production.html Процесс производства чая ройбуш Выращенные семена ройбоса (или ройбуша — оба названия правильные) высаживают на грядки летом в феврале и марте, а зимой пересаживают на плантации. Через 18 месяцев ройбос можно собирать ежегодно, срезая верхние 50 см кустарников. Эти черенки связывают в пучки и обрезают до одинаковой длины. Перед ферментацией растение измельчают, а затем оставляют в кучах для ферментации. В процессе ферментативного окисления чай меняет цвет с зелёного на красно-коричневый и приобретает характерный сладкий аромат ройбуша. После этого обязательного процесса ветки раскладывают на больших сушильных площадках для просушки на солнце. Фото: https://southafrica.co.za/rooibos-tea-production.html В зависимости от температуры и влажности процесс ферментации и сушки занимает от одного до двух дней. Иногда ферментация может закончиться в тот же день, когда он был разложен. При производстве зеленого чая ройбуш процесс ферментации пропускается, а ветки высушиваются после измельчения. Зеленый (неферментированный) чай ройбуш содержит более высокий уровень антиоксидантов, в то время как ферментированный чай ройбуш имеет более сладкий вкус. Полезные свойства чая ройбуш 1. Источник уникальных полифенолов Ройбуш — единственный известный природный источник полифенола флавоноида аспалатина и один из двух природных источников другого полифенола — нотофагина. В частности, было замечено, что аспалатин улучшает углеводный обмен и может быть полезно при лечении гипергликемии и ожирения. В целом употребление напитков с высоким содержанием антиоксидантов полезно для здоровья, источником которого является в том числе и ройбуш. При этом неферментированный (зеленый) ройбуш содержит более высокий уровень антиоксидантов, чем красный. 2. Не содержит кофеина Чай ройбуш — великолепная натуральная альтернатива вашему обычному черному чаю или кофе без кофеина. В настоящее время многие люди пытаются ограничить потребление кофеина или полностью отказаться от него по множеству причин. Красный чай помогает улучшить качество сна, уменьшить беспокойство или даже улучшить здоровье кишечника. 4. Имеет низкое содержание танинов (4,4%) В отличие от зеленого и черного чая, красный кустовой чай практически не содержит танинов (4,4%), которые отвечают за горьковатый привкус и терпкость, присущие многим чаям.

Благодаря низкому содержанию танинов ройбуш — отличный выбор, если вы ищете чай с более мягким вкусом. Какой на вкус чай ройбуш? Чай ройбуш, как правило, немного мягче на вкус, чем чёрный или зелёный чай, но всё же довольно крепкий. Благодаря этому это один из немногих видов чая, который можно пить с молоком. Обычный красный чай ройбуш имеет тонкие сладкие, ореховые и древесные нотки. Если вы покупаете ройбуш более высокого качества, вы можете почувствовать более фруктовое и слегка сладкое, почти медовое послевкусие. Зеленый ройбуш более легкий, с мягким вкусом и землистыми травянистыми оттенками.

В связи с ростом его популярности производители начали экспериментировать с использованием ройбуша в качестве основы для других вкусовых смесей — от ванильного ройбуша до сортов эрл Грей. Как пьют чай ройбуш Чай можно заваривать обычным способом, засыпав травы в чайник и залив кипятком или положив фильтр-пакетик в кружку. Но в рассыпном виде для него понадобиться сеточка, так как ройбуш достаточно мелкий. Употреблять его можно как самостоятельно, так и в сочетании с фруктами, медом или сливками. Ройбуш может быть прекрасной основой для вкусного чая латте с молоком и сахаром или просто заваренные листья «чёрного» чая, ройбуш — это вкусная альтернатива чёрному чаю или кофе без кофеина. Источник: southafrica, hollandandbarrett, nationalgeographic. Читайте также: Повторяю бабушкину вечернюю привычку и крепко сплю Ученые доказали, что обычный чай — это настоящий эликсир молодости Дмитрий, Сергей и другие: обладатели каких мужских имен изменяют женщинам