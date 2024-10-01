Повторяю бабушкину вечернюю привычку и крепко сплю

Posted 1 октября, 07:36
Published 1 октября, 07:36
Modified 1 октября, 07:38
Updated 1 октября, 07:38
Бессонница является общей проблемой для многих. Иногда она случается время от времени или возникает в результате стресса. Но для того, чтобы спокойно спать иногда бывает достаточно простой привычки — чашка успокаивающего травяного чая. Рассказываем, какие травы лучше всего справляются с нервами и проблемой со сном.
Травяные чаи с расслабляющим эффектом, которые можно выпить перед сном, готовят тремя различными способами:
Ранее мы рассказывали, что обычный чай признан настоящим эликсиром молодости, но только при единственном условии.
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