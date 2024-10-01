Повторяю бабушкину вечернюю привычку и крепко сплю

Бессонница является общей проблемой для многих. Иногда она случается время от времени или возникает в результате стресса. Но для того, чтобы спокойно спать иногда бывает достаточно простой привычки — чашка успокаивающего травяного чая. Рассказываем, какие травы лучше всего справляются с нервами и проблемой со сном.