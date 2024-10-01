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Posted 1 октября, 07:36

Published 1 октября, 07:36

Modified 1 октября, 07:38

Updated 1 октября, 07:38

Повторяю бабушкину вечернюю привычку и крепко сплю

Повторяю бабушкину вечернюю привычку и крепко сплю

1 октября 2024, 07:36
Фото: Изображение Midjourney
Повторяю бабушкину вечернюю привычку и крепко сплю
Этот простой ритуал перед отходом ко сну помогает расслабить нервы, наладить работу ЖКТ и крепко спать. Для этого достаточно всего лишь выпить расслабляющий травяной чай на основе натуральных экстрактов.

Бессонница является общей проблемой для многих. Иногда она случается время от времени или возникает в результате стресса. Но для того, чтобы спокойно спать иногда бывает достаточно простой привычки — чашка успокаивающего травяного чая. Рассказываем, какие травы лучше всего справляются с нервами и проблемой со сном.

Расслабляющий травяной чай

  • Ромашка — для быстрого засыпания
  • Валерьянка — против повышенной активности
  • Лаванда — для отдыха
  • Боярышник — против тахикардии
  • Пассифлора — для успокоения нервной системы
  • Мелисса — для успокоения

Как приготовить успокаивающий травяной чай для сна

Травяные чаи с расслабляющим эффектом, которые можно выпить перед сном, готовят тремя различными способами:

  • Мацерация. Травы оставляют в холодной воде на несколько дней, фильтруя полученную жидкость.
  • Настой. Кипящую воду заливают в травы, которые оставляют настаиваться от 5 до 20 минут.
  • Отвар. В этом случае отвар готовят, погружая лекарственные травы в холодную воду, а затем доводя до кипения.

Ранее мы рассказывали, что обычный чай признан настоящим эликсиром молодости, но только при единственном условии.

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#Эмилия Шпилева#Здоровье#Чай#Все материалы авторов
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