Дмитрий, Сергей и другие: обладатели каких мужских имен изменяют женщинам

Андрей — общительный человек, который имеет шарм, обаяние, с легкостью заводит знакомства. Сложность заключается в том, что остановиться на какой-либо одной женщине ему бывает непросто. Поиски идеальной спутницы могут продолжаться долго, причем процесс Андрею нравится, ведь он доказывает его привлекательность и женщинам, и ему самому.