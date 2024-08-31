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Posted 31 августа, 18:13

Published 31 августа, 18:13

Modified 10 сентября, 06:39

Updated 10 сентября, 06:39

Почему мужчины быстро забывают бывших: объяснили психологи

Почему мужчины быстро забывают бывших: объяснили психологи

31 августа 2024, 18:13
Фото: Изображение Midjourney
Почему мужчины быстро забывают бывших: объяснили психологи
Некоторые мужчины расстаются с возлюбленными быстро и без сожалений — новые отношения они заводят буквально на следующий день. Почему так происходит — объяснили психологи.

Не их вина

Фрауке Хеллеринг, психолог из Германии, отмечает, что между поведением мужчин и женщин после расставания действительно есть разница. И если представитель сильного пола после разрыва стремится поскорее начать новые отношения, дело вовсе не в том, что у такого мужчины нет сердца, а в том, что он прагматичен и мыслит логично.

«Представителям сильного пола важен комфорт, они привыкают к нему и к тому, что женщины за ними ухаживают. Вполне логично, что они стремятся как можно скорее вновь оказаться в свой зоне комфорта», — объясняет эксперт.

Мужчина после расставания стремится не столько найти свою единственную, сколько просто удобную женщину. Подойдет и так называемый промежуточный вариант, которой мужчина готов простить недостатки — лишь бы она была рядом.

Мужчина после расставания стремится не столько найти свою единственную, сколько просто удобную женщинуМужчина после расставания стремится не столько найти свою единственную, сколько просто удобную женщину
Мужчина после расставания стремится не столько найти свою единственную, сколько просто удобную женщину. Фото: Изображение Midjourney

Особенности поведения мужчин

За границей провели исследования, результаты которых таковы: влюбляется после расставания практически каждый четвертый представитель сильного пола, и на это ему требуется около четырех недель. Женщинам на это требуется минимум год. Психологи объясняют: у мужчин таким образом срабатывает защитный механизм, который их самолюбие заботливо оберегает.

Мужчины не склонны к рефлексии и предпочитают не углубляться в воспоминания и самокопания после расставания — они ориентированы на будущее. Думать, что таким образом представитель сильного пола вышибает клин клином, неправильно — скорее, мужчина принимает судьбу такой, какая она есть, и просто продолжает жить дальше.

Мужчины не склонны к рефлексии и предпочитают не углубляться в воспоминания и самокопания после расставанияМужчины не склонны к рефлексии и предпочитают не углубляться в воспоминания и самокопания после расставания
Мужчины не склонны к рефлексии и предпочитают не углубляться в воспоминания и самокопания после расставания. Фото: Изображение Midjourney

А женщины?

Женщины переживают расставание значительно тяжелее, и, как уже отмечалось, на восстановление после него у них уходит не меньше года. В этот период они не вступают в новые отношения, однако многие представительницы прекрасного пола усматривают в разрыве шанс на начало новой жизни. Именно по этой причине они предпочитают анализировать произошедшее, чтобы не допустить ошибок в будущем, а не бросаться в новые отношения с головой. Кроме того, женщины, как правило, ищут причину расставания не в мужчинах, а в себе, и разрыв они воспринимают подобно личному поражению.

Немецкий психолог Свен фон Штаден советует и мужчинам, и женщинам не спешить с новыми отношениями и дать себе возможность насладиться одиночеством.

«Попробуйте выяснить, что именно стало причиной расставания. Это поможет вам не допускать прежних ошибок в новых отношениях», — советует эксперт.
Женщины переживают расставание значительно тяжелее, и, как уже отмечалось, на восстановление после него у них уходит не меньше годаЖенщины переживают расставание значительно тяжелее, и, как уже отмечалось, на восстановление после него у них уходит не меньше года
Женщины переживают расставание значительно тяжелее, и, как уже отмечалось, на восстановление после него у них уходит не меньше года. Фото: Изображение Midjourney
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#Общество#Отношения#Мужчины#Все материалы авторов#Психология
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