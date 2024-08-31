Почему мужчины быстро забывают бывших: объяснили психологи

Женщины переживают расставание значительно тяжелее, и, как уже отмечалось, на восстановление после него у них уходит не меньше года. В этот период они не вступают в новые отношения, однако многие представительницы прекрасного пола усматривают в разрыве шанс на начало новой жизни. Именно по этой причине они предпочитают анализировать произошедшее, чтобы не допустить ошибок в будущем, а не бросаться в новые отношения с головой. Кроме того, женщины, как правило, ищут причину расставания не в мужчинах, а в себе, и разрыв они воспринимают подобно личному поражению.