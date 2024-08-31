Почему мужчины быстро забывают бывших: объяснили психологи

Posted 31 августа, 18:13
Published 31 августа, 18:13
Modified 10 сентября, 06:39
Updated 10 сентября, 06:39
Фрауке Хеллеринг, психолог из Германии, отмечает, что между поведением мужчин и женщин после расставания действительно есть разница. И если представитель сильного пола после разрыва стремится поскорее начать новые отношения, дело вовсе не в том, что у такого мужчины нет сердца, а в том, что он прагматичен и мыслит логично.
«Представителям сильного пола важен комфорт, они привыкают к нему и к тому, что женщины за ними ухаживают. Вполне логично, что они стремятся как можно скорее вновь оказаться в свой зоне комфорта», — объясняет эксперт.
Мужчина после расставания стремится не столько найти свою единственную, сколько просто удобную женщину. Подойдет и так называемый промежуточный вариант, которой мужчина готов простить недостатки — лишь бы она была рядом.
За границей провели исследования, результаты которых таковы: влюбляется после расставания практически каждый четвертый представитель сильного пола, и на это ему требуется около четырех недель. Женщинам на это требуется минимум год. Психологи объясняют: у мужчин таким образом срабатывает защитный механизм, который их самолюбие заботливо оберегает.
Мужчины не склонны к рефлексии и предпочитают не углубляться в воспоминания и самокопания после расставания — они ориентированы на будущее. Думать, что таким образом представитель сильного пола вышибает клин клином, неправильно — скорее, мужчина принимает судьбу такой, какая она есть, и просто продолжает жить дальше.
Женщины переживают расставание значительно тяжелее, и, как уже отмечалось, на восстановление после него у них уходит не меньше года. В этот период они не вступают в новые отношения, однако многие представительницы прекрасного пола усматривают в разрыве шанс на начало новой жизни. Именно по этой причине они предпочитают анализировать произошедшее, чтобы не допустить ошибок в будущем, а не бросаться в новые отношения с головой. Кроме того, женщины, как правило, ищут причину расставания не в мужчинах, а в себе, и разрыв они воспринимают подобно личному поражению.
Немецкий психолог Свен фон Штаден советует и мужчинам, и женщинам не спешить с новыми отношениями и дать себе возможность насладиться одиночеством.
«Попробуйте выяснить, что именно стало причиной расставания. Это поможет вам не допускать прежних ошибок в новых отношениях», — советует эксперт.
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