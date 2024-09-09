Осторожно — опасные мужские имена: что они могут рассказать о характере и поведении

Posted 9 сентября, 12:53
Published 9 сентября, 12:53
Modified 9 сентября, 12:53
Updated 9 сентября, 12:53
Александр четко разделяет свое и чужое, и защищать он готов именно свое, в том числе свою женщину. Если поведение или мнение его избранницы не будет совпадать с его представлениями о том, какой должна быть женщина, она моментально переходит в разряд чужих, и отношения с ней Александр завершит без сожалений.
Мужчины с именем Александр честолюбивы. Они любят и умеют бороться, отстаивать свои убеждения, и каждый, кто встает на их пути, становится врагом.
Мужчина с таким именем может быть агрессивным. Отстаивая свою точку зрения, он пойдет на конфликт с друзьями, близкими. Обладатели имени Борис достаточно бескомпромиссные мужчины, жесткие, а иногда и жестокие.
Спорить с Борисом — плохая идея. Если он заметит, что его женщина не разделяет его убеждений, он без сожалений и без сомнений избавится от нее.
Валентин — имя, которое ассоциируется с чем-то романтичным, однако на самом деле все немного не так. Избранница Валентина, как он убежден, должна поддерживать его во всем, слушаться и делать именно так, как он скажет. Мужчина с такими именем стремится из всего извлечь пользу, и отношения с женщиной не исключение.
Как только женщина перестает быть для Валентина полезной, он сразу же от нее избавляется, причем нередко действует жестоко и холодно.
Марк непоколебимо уверен в собственной правоте и терпеть не может, когда ему пытаются доказать обратное или вступают с ним в спор. А если это делает женщина, то она просто перестает для него существовать.
К мнению своей избранницы такой мужчина относится несерьезно, более того — он может просто не воспринимать ее слова. Любые попытки вступить с ним в спор заканчиваются фиаско, то есть расставанием, равно как и попытки проявить характер и действовать вопреки его воле.
Мужчина с именем Владлен очень эмоциональный, жестокий. Ему свойственна мстительность, поэтому женщину, которая его обидела, он не простит и будет ждать момента, чтобы нанести сокрушительный удар.
В своей мстительности Владлен бывает очень изобретательным и даже изощренным. Он может долго вынашивать план возмездия, и, когда до него дойдет дело, мужчина проявит себя как бессердечный и жестокий.
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