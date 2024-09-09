Осторожно — опасные мужские имена: что они могут рассказать о характере и поведении

Александр четко разделяет свое и чужое, и защищать он готов именно свое, в том числе свою женщину. Если поведение или мнение его избранницы не будет совпадать с его представлениями о том, какой должна быть женщина, она моментально переходит в разряд чужих, и отношения с ней Александр завершит без сожалений.