Что скрывает тело: как мужчина подает сигналы того, что вы ему нравитесь

Заметили, что при вашем появлении мужчина начинает предпринимать попытки прихорошиться? Он может приглаживать свои волосы, чистить одежду, смахивая с нее пылинки, даже если они не существуют, одергивает рубашку и даже поглядывает в зеркало? Это один из признаков того, что он относится к вам далеко не равнодушно. Психологи сравнивают такое поведение людей с брачными играми, принятыми в мире животных, когда братья наши меньшие стараются всеми силами показать себя с лучшей стороны.