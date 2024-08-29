Что скрывает тело: как мужчина подает сигналы того, что вы ему нравитесь

Posted 29 августа, 19:59
Published 29 августа, 19:59
Modified 10 сентября, 05:54
Updated 10 сентября, 05:54
Если мужчине нравится женщина, то при общении с ней он может слегка приподнимать брови — то есть подсознательно открывать шире глаза, чтобы лучше рассмотреть ее. Так что можно ориентироваться на лицо представителя сильного пола, чтобы понять, привлекаете ли вы его.
Дистанция, которую мы выдерживаем с людьми, может многое рассказать о том, как мы на самом деле к ним относимся. Принято считать, что деловая, наиболее консервативная дистанция — это около двух метров, а вот дружеская сокращается до 60 см. Дистанция менее 60 см считается интимной. Если мужчина пытается приблизиться к вам, это верный знак того, что вы его интересуете.
О чем может рассказать положение рук, например, если человек упирается ими в какой-либо предмет, либо раскидывает их широко? Это то же самое, что и объятия, поэтому если руки мужчины находятся в таком положении, значит, мужчина испытывает подсознательное желание обнять вас, привлечь к себе.
Улыбка мужчины, которому вы нравитесь, будет достаточно широкой и заметной. Она обнажает часть зубов, задействуются мышцы на подбородке, а глаза становятся уже. Такая улыбка означает, что мужчина как минимум испытывает радость от встречи с вами.
Заметили, что при вашем появлении мужчина начинает предпринимать попытки прихорошиться? Он может приглаживать свои волосы, чистить одежду, смахивая с нее пылинки, даже если они не существуют, одергивает рубашку и даже поглядывает в зеркало? Это один из признаков того, что он относится к вам далеко не равнодушно. Психологи сравнивают такое поведение людей с брачными играми, принятыми в мире животных, когда братья наши меньшие стараются всеми силами показать себя с лучшей стороны.
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