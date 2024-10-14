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Posted 14 октября, 18:06

Published 14 октября, 18:06

Modified 14 октября, 18:17

Updated 14 октября, 18:17

Химики из США выращивают аналог кожи для дизайнеров и модельеров

Химики из США выращивают аналог кожи для дизайнеров и модельеров

14 октября 2024, 18:06
Фото: Изображение Midjourney
В Кембридже начнет функционировать новая лаборатория и главный офис стартапа Pact, которому удалось привлечь инвестиции на сумму 9 миллионов фунтов стерлингов.

Этот проект сосредоточен на создании искусственного материала, похожего на кожу. Он имитирует натуральный аналог. Данная инновация вызвала интерес у множества брендов, среди которых Hoxton Ventures, ReGen Ventures, Celsius Industries и Polytechnique Ventures.

Как информирует techcult.ru, информация о производственном процессе остается закрытой. Известно только, что основным компонентом нового материала, получившего название Oval, является коллаген — вещество, обнаруживаемое в натуральной коже. В настоящее время коллаген извлекается из отходов косметики, что позволяет обеспечить достаточное количество сырья. Добавляя масла, минералы и другие секретные ингредиенты, ученые смогли создать продукт, максимально приближенный к натуральной коже.

Материал Oval подвержен процессам старения и деформации, а технологии его обработки схожи с методами, применяемыми для традиционной кожи. Однако его можно производить на заводах, что устраняет необходимость в животноводстве. Это значительно снижает углеродный след товара, что является важным преимуществом. Полная замена традиционной кожи на продукцию компании Pact способна сократить выбросы углекислого газа на 4,8 миллиона тонн ежегодно.

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#Вадим Назаров#Общество#Технологии#Инновации
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