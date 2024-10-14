Химики из США выращивают аналог кожи для дизайнеров и модельеров

Posted 14 октября, 18:06
Published 14 октября, 18:06
Modified 14 октября, 18:17
Updated 14 октября, 18:17
Этот проект сосредоточен на создании искусственного материала, похожего на кожу. Он имитирует натуральный аналог. Данная инновация вызвала интерес у множества брендов, среди которых Hoxton Ventures, ReGen Ventures, Celsius Industries и Polytechnique Ventures.
Как информирует techcult.ru, информация о производственном процессе остается закрытой. Известно только, что основным компонентом нового материала, получившего название Oval, является коллаген — вещество, обнаруживаемое в натуральной коже. В настоящее время коллаген извлекается из отходов косметики, что позволяет обеспечить достаточное количество сырья. Добавляя масла, минералы и другие секретные ингредиенты, ученые смогли создать продукт, максимально приближенный к натуральной коже.
Материал Oval подвержен процессам старения и деформации, а технологии его обработки схожи с методами, применяемыми для традиционной кожи. Однако его можно производить на заводах, что устраняет необходимость в животноводстве. Это значительно снижает углеродный след товара, что является важным преимуществом. Полная замена традиционной кожи на продукцию компании Pact способна сократить выбросы углекислого газа на 4,8 миллиона тонн ежегодно.