Химики из США выращивают аналог кожи для дизайнеров и модельеров

Материал Oval подвержен процессам старения и деформации, а технологии его обработки схожи с методами, применяемыми для традиционной кожи. Однако его можно производить на заводах, что устраняет необходимость в животноводстве. Это значительно снижает углеродный след товара, что является важным преимуществом. Полная замена традиционной кожи на продукцию компании Pact способна сократить выбросы углекислого газа на 4,8 миллиона тонн ежегодно.