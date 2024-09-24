А вот и не угадаете: Почему мобильную связь называли сотовой?

Затем изобрели сотовые сети. Их особенность — в том, что общая зона покрытия разделена на ячейки (или соты). Они определяются зонами покрытия базовых станций. Все ячейки образуют сеть. Они перекрываются лишь частично. Идеальная зона покрытия станции — круглой формы. Этот круг и разбивается на множество ячеек (или сот).