А вот и не угадаете: Почему мобильную связь называли сотовой?

Posted 24 сентября, 14:00
Published 24 сентября, 14:00
Modified 24 сентября, 14:17
Updated 24 сентября, 14:17
Первые мобильные телефоны не были сотовыми, пишет cracked.com. Каждому звонящему нужна была своя частота. Это означало, что совсем небольшое количество людей в каждом городе могло пользоваться мобильным телефоном.
Затем изобрели сотовые сети. Их особенность — в том, что общая зона покрытия разделена на ячейки (или соты). Они определяются зонами покрытия базовых станций. Все ячейки образуют сеть. Они перекрываются лишь частично. Идеальная зона покрытия станции — круглой формы. Этот круг и разбивается на множество ячеек (или сот).
Эта идея продолжает жить в шестиугольниках, которые многие операторы использовали и продолжают использовать на логотипах.
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