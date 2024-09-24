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Posted 24 сентября, 14:00

Published 24 сентября, 14:00

Modified 24 сентября, 14:17

Updated 24 сентября, 14:17

А вот и не угадаете: Почему мобильную связь называли сотовой?

А вот и не угадаете: Почему мобильную связь называли сотовой?

24 сентября 2024, 14:00
Фото: 1MI
Наверное, вы помните, что мобильные телефоны в эпоху их появления называли сотовыми. Так же, как операторов связи — сотовыми, а не мобильными. Однако мало кто задумывался, откуда «растут ноги» у этого названия.

Первые мобильные телефоны не были сотовыми, пишет cracked.com. Каждому звонящему нужна была своя частота. Это означало, что совсем небольшое количество людей в каждом городе могло пользоваться мобильным телефоном.

Затем изобрели сотовые сети. Их особенность — в том, что общая зона покрытия разделена на ячейки (или соты). Они определяются зонами покрытия базовых станций. Все ячейки образуют сеть. Они перекрываются лишь частично. Идеальная зона покрытия станции — круглой формы. Этот круг и разбивается на множество ячеек (или сот).

Зону покрытия мобильной связи изображают в виде шестиугольников, подобно ячейкам в пчелиных сотахЗону покрытия мобильной связи изображают в виде шестиугольников, подобно ячейкам в пчелиных сотах
Зону покрытия мобильной связи изображают в виде шестиугольников, подобно ячейкам в пчелиных сотах. Фото: Изображение Midjourney

Эта идея продолжает жить в шестиугольниках, которые многие операторы использовали и продолжают использовать на логотипах.

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#Марина Колодкина#Общество#Технологии#Связь
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