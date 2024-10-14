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Posted 14 октября, 18:20

Published 14 октября, 18:20

Modified 14 октября, 18:26

Updated 14 октября, 18:26

Фейковая криптовалюта ФБР помогла разоблачить мошенников

Фейковая криптовалюта ФБР помогла разоблачить мошенников

14 октября 2024, 18:20
Фото: Изображение Midjourney
Американские власти принимают меры для регулирования рынка криптовалют. Федеральное бюро расследований представило предварительные результаты операции под названием «Operation Token Mirrors», в ходе которой были арестованы 18 человек и привлечь к ответственности 4 криптовалютные компании.

Речь идет о Gotbit, CLS Global, MyTrade, а также ZM Quant.

Как информирует techcult.ru, основное обвинение связано с манипуляциями на рынке, направленными на рост интереса к активу с целью перепродажи его по завышенной цене для извлечения прибыли. ФБР выпустило поддельную криптовалюту NexFundAI на платформе Ethereum, продвигая её как перспективный инвестиционный инструмент для стартапов в области искусственного интеллекта. Агенты следили за всеми операциями с NexFundAI, что позволило раскрыть мошеннические схемы участников.

Согласно проведенному расследованию, ZM Quant отвечала за 80% всех операций с данной поддельной валютой. Работники компании намеренно разрабатывали тактики, направленные на искусственное завышение цен на новый токен. В результате действий ФБР были приостановлены работы торговых ботов, задействованных в спекуляциях с шестьюдесятью криптовалютами, что привело к ущербу в размере 25 миллионов долларов.

Каждому из обвиняемых грозит до двадцати лет тюремного заключения за мошенничество и отмывание незаконно полученных средств. Комиссия по ценным бумагам также инициировала судебные иски, в то время как ФБР активно ищет пути для возврата средств.

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#Общество#Технологии#Криптовалюта
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