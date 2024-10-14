Фейковая криптовалюта ФБР помогла разоблачить мошенников

Как информирует techcult.ru, основное обвинение связано с манипуляциями на рынке, направленными на рост интереса к активу с целью перепродажи его по завышенной цене для извлечения прибыли. ФБР выпустило поддельную криптовалюту NexFundAI на платформе Ethereum, продвигая её как перспективный инвестиционный инструмент для стартапов в области искусственного интеллекта. Агенты следили за всеми операциями с NexFundAI, что позволило раскрыть мошеннические схемы участников.