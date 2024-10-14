Фейковая криптовалюта ФБР помогла разоблачить мошенников

Posted 14 октября, 18:20
Published 14 октября, 18:20
Modified 14 октября, 18:26
Updated 14 октября, 18:26
Речь идет о Gotbit, CLS Global, MyTrade, а также ZM Quant.
Как информирует techcult.ru, основное обвинение связано с манипуляциями на рынке, направленными на рост интереса к активу с целью перепродажи его по завышенной цене для извлечения прибыли. ФБР выпустило поддельную криптовалюту NexFundAI на платформе Ethereum, продвигая её как перспективный инвестиционный инструмент для стартапов в области искусственного интеллекта. Агенты следили за всеми операциями с NexFundAI, что позволило раскрыть мошеннические схемы участников.
Согласно проведенному расследованию, ZM Quant отвечала за 80% всех операций с данной поддельной валютой. Работники компании намеренно разрабатывали тактики, направленные на искусственное завышение цен на новый токен. В результате действий ФБР были приостановлены работы торговых ботов, задействованных в спекуляциях с шестьюдесятью криптовалютами, что привело к ущербу в размере 25 миллионов долларов.
Каждому из обвиняемых грозит до двадцати лет тюремного заключения за мошенничество и отмывание незаконно полученных средств. Комиссия по ценным бумагам также инициировала судебные иски, в то время как ФБР активно ищет пути для возврата средств.