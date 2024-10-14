Аль Пачино рассказал, почему никогда не берет сувениры со съемок

Posted 14 октября, 12:26
Published 14 октября, 12:26
Modified 14 октября, 12:29
Updated 14 октября, 12:29
Она оказалась достаточно банальной.
«Я, вероятно, потеряю их», — признался 84-летний Пачино в интервью журналу PEOPLE. «Долгое время я переезжал из одного места в другое. Я всегда был немного цыганом».
Единственное, что актер сохранил со съемок, — это самодельный «Оскар». Его сделали фанаты после того, как в 1983 году «Лицо со шрамом» было отвергнуто киноакадемией.
«Это было как раз в то время, когда вручались награды… Меня не номинировали», — рвссказал Пачино. «Поэтому фанаты… ждали меня. Они собрались и вручили мне этот огромный „Оскар“. Я подумал: „Боже мой“. Он до сих пор у меня дома… Я был этим ошеломлен. Я был очень доволен этим».
К моменту выхода «Лица со шрамом» Пачино был номинирован на пять премий «Оскар», но так и не выиграл. Он забрал домой трофей за лучшую мужскую роль за свою игру в фильме 1992 года «Запах женщины», обойдя Клинта Иствуда («Непрощенный»), Роберта Дауни-младшего («Чаплин»), Дензела Вашингтона («Малкольм Икс») и Стивена Ри («Жестокая игра»).
Пачино написал об этом моменте в своей автобиографической книге «Sonny Boy».
Актер рассказал изданию PEOPLE, что никогда не думал о написании мемуаров. Однако за последнее десятилетие к нему обращались по этому поводу несколько раз, и он, наконец, решил взяться за перо, чтобы люди узнали его историю.
Когда он начал думать о своем прошлом, истории, по его словам, «просто начали выходить наружу».
«По моему мнению, у меня была довольно насыщенная жизнь», — поделился актер.
Книга Sonny Boy выйдет 15 октября.