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Posted 14 октября, 12:26

Published 14 октября, 12:26

Modified 14 октября, 12:29

Updated 14 октября, 12:29

Аль Пачино

Аль Пачино рассказал, почему никогда не берет сувениры со съемок

14 октября 2024, 12:26
Фото: Артуро Холмс. Getty
Аль Пачино
Актер Аль Пачино в интервью журналистам назвал причину, по которой никогда не берет сувениры со съемочной площадки.

Она оказалась достаточно банальной.

«Я, вероятно, потеряю их», — признался 84-летний Пачино в интервью журналу PEOPLE. «Долгое время я переезжал из одного места в другое. Я всегда был немного цыганом».

Единственное, что актер сохранил со съемок, — это самодельный «Оскар». Его сделали фанаты после того, как в 1983 году «Лицо со шрамом» было отвергнуто киноакадемией.

«Это было как раз в то время, когда вручались награды… Меня не номинировали», — рвссказал Пачино. «Поэтому фанаты… ждали меня. Они собрались и вручили мне этот огромный „Оскар“. Я подумал: „Боже мой“. Он до сих пор у меня дома… Я был этим ошеломлен. Я был очень доволен этим».

К моменту выхода «Лица со шрамом» Пачино был номинирован на пять премий «Оскар», но так и не выиграл. Он забрал домой трофей за лучшую мужскую роль за свою игру в фильме 1992 года «Запах женщины», обойдя Клинта Иствуда («Непрощенный»), Роберта Дауни-младшего («Чаплин»), Дензела Вашингтона («Малкольм Икс») и Стивена Ри («Жестокая игра»).

Пачино написал об этом моменте в своей автобиографической книге «Sonny Boy».

Обложка книги Аль Пачино «Sonny Boy»Обложка книги Аль Пачино «Sonny Boy»
Обложка книги Аль Пачино «Sonny Boy». Фото: Penguin Press

Актер рассказал изданию PEOPLE, что никогда не думал о написании мемуаров. Однако за последнее десятилетие к нему обращались по этому поводу несколько раз, и он, наконец, решил взяться за перо, чтобы люди узнали его историю.

Когда он начал думать о своем прошлом, истории, по его словам, «просто начали выходить наружу».

«По моему мнению, у меня была довольно насыщенная жизнь», — поделился актер.

Книга Sonny Boy выйдет 15 октября.

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