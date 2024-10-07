Киану Ривз дебютировал в профессиональных автогонках и чудом избежал травм

Posted 7 октября, 10:14
Published 7 октября, 10:14
Modified 7 октября, 10:17
Updated 7 октября, 10:17
Во второй половине 45-минутного соревнования машина актера вылетела из поворота, что не на шутку напугало присутствующих и поклонников актера. Однако ему удалось избежать столкновения и травм. 60-летний Ривз смог продолжить гонку.
Актер занял 21-е место из 25, пишет PEOPLE.
Отмечается, что в 2009 году Ривз не только принял участие, но и выиграл в гонке среди знаменитостей Toyota Grand Prix. Однако это не было профессиональным соревнованием.