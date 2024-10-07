newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 октября, 10:14

Published 7 октября, 10:14

Modified 7 октября, 10:17

Updated 7 октября, 10:17

Киану Ривз управляет автомобилем во время серии GR Cup 5 октября 2024 года

Киану Ривз дебютировал в профессиональных автогонках и чудом избежал травм

7 октября 2024, 10:14
Фото: Дэррон Каммингс. AP Photo
Киану Ривз управляет автомобилем во время серии GR Cup 5 октября 2024 года
В субботу, 5 октября, актер Киану Ривз впервые принял участие в профессиональных автогонках, в серии для любителей и новичков GR Cup.

Во второй половине 45-минутного соревнования машина актера вылетела из поворота, что не на шутку напугало присутствующих и поклонников актера. Однако ему удалось избежать столкновения и травм. 60-летний Ривз ​​смог продолжить гонку.

Актер занял 21-е место из 25, пишет PEOPLE.

Киану Ривз после гонки GR Cup 5 октября 2024 годаКиану Ривз после гонки GR Cup 5 октября 2024 года
Киану Ривз после гонки GR Cup 5 октября 2024 года. Фото: Дэррон Каммингс. AP Photo

Отмечается, что в 2009 году Ривз не только принял участие, но и выиграл в гонке среди знаменитостей Toyota Grand Prix. Однако это не было профессиональным соревнованием.

Читайте также:
Джонни Депп пришел в детскую больницу в костюме Джека ВоробьяМел Гибсон появился на красной дорожке с младшими детьмиЧетвертый ребенок Венсана Касселя: что известно о беременности его возлюбленной Нары Баптисты?
#Марина Колодкина#Авто#Знаменитости#Актер
Подпишитесь